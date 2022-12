Guerre d’Afghanistan : Orphelin toujours avec Marine accusé d’enlèvement

La femme afghane a couru dans la rue vers l’appartement de son amie dès qu’elle a appris la nouvelle : la Maison Blanche s’était publiquement prononcée sur le cas de sa famille.

Son enfant, qui, selon elle, a été enlevé par un marine américain il y a plus d’un an, serait sûrement rendu, pensait-elle. Elle était tellement excitée que ce n’est qu’après son arrivée qu’elle a réalisé qu’elle ne portait pas de chaussures.

“Nous pensions qu’elle nous reviendrait d’ici une semaine”, a déclaré la femme à l’Associated Press.

Pourtant, deux mois après qu’un rapport de l’AP sur la lutte juridique à enjeux élevés concernant l’enfant a sonné l’alarme aux plus hauts niveaux du gouvernement, de la Maison Blanche aux talibans, le bébé reste avec le major du Corps des Marines américain Joshua Mast et sa famille. Les Mast affirment dans des documents judiciaires qu’ils ont légalement adopté l’enfant et que les accusations du couple afghan sont “scandaleuses” et “imméritées”.

“Nous sommes tous préoccupés par le bien-être de cet enfant qui est au cœur de cette affaire”, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, après que l’AP eut détaillé le sort de l’enfant en octobre.

Le mois dernier, le ministère américain de la Justice a déposé une requête pour intervenir dans les querelles juridiques sur le sort de l’enfant, arguant que l’adoption de Mast n’aurait jamais dû être accordée. Le gouvernement a déclaré que les tentatives de Mast de prendre l’enfant étaient directement en conflit avec une décision de politique étrangère américaine de réunir l’orpheline avec sa famille afghane. Ils ont demandé que l’affaire soit transférée d’un tribunal rural de Virginie à un tribunal fédéral, mais le juge président de la Cour de circuit Richard E. Moore a refusé.

De plus, les autorités fédérales affirment que plusieurs enquêtes sont en cours.

“Nous voulons tous une résolution pour cet enfant, quel qu’il soit, afin que son enfance ne continue pas à être dans les limbes”, a déclaré Samantha Freed, une avocate commise d’office chargée de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant. “Nous devons obtenir cela maintenant.

Le combat juridique a duré plus d’un an, et Freed craint que cela ne prenne des mois, voire des années, de plus. L’enfant a maintenant 3 ans et demi. La famille afghane s’est entretenue avec l’AP à condition de rester anonyme par crainte pour sa sécurité et par inquiétude pour ses proches restés en Afghanistan.

Mast est devenu enchanté par l’enfant lors d’une affectation temporaire en Afghanistan fin 2019. À quelques mois seulement, l’enfant avait survécu à un raid des opérations spéciales qui a tué ses parents et ses cinq frères et sœurs, selon les archives judiciaires.

Alors qu’elle se remettait de ses blessures dans un hôpital militaire américain, le gouvernement afghan et le Comité international de la Croix-Rouge ont identifié ses proches et, grâce à des réunions avec le Département d’État, ont organisé leur réunification. Le cousin de l’enfant et sa femme – jeunes mariés sans enfants – ont pleuré quand ils l’ont vue pour la première fois, ils ont dit : L’accueillir et l’élever était le plus grand honneur de leur vie.

Néanmoins, Mast – malgré les ordres des responsables militaires de cesser d’intervenir – était déterminé à la ramener chez elle aux États-Unis. Il a utilisé son statut dans l’armée, a fait appel à des relations politiques au sein de l’administration Trump et a convaincu le tribunal de la petite ville de Virginie de sauter certaines des garanties habituelles qui régissent les adoptions internationales.

Enfin, lorsque l’armée américaine s’est retirée d’Afghanistan l’été dernier, il a aidé la famille à se rendre aux États-Unis. Après leur arrivée, disent-ils, il leur a pris leur bébé à la base de la Garde nationale de l’armée de Fort Pickett en Virginie. Ils ne l’ont pas revue depuis et poursuivent en justice pour la récupérer.

La femme afghane a donné naissance à une fille quelques semaines seulement après que la fille qu’ils élevaient leur a été enlevée. Chaque fois qu’ils achètent une tenue ou un cadeau pour leur fille, ils en achètent un deuxième assorti pour l’enfant qu’ils prient pour qu’il leur revienne bientôt.

Les Mast n’ont pas répondu aux demandes répétées d’interview. Sortant d’une récente audience, Joshua Mast a déclaré à AP qu’il leur avait été conseillé de ne pas parler publiquement.

Dans des documents déposés au tribunal, Mast dit qu’il a agi “admirablement” pour amener l’enfant aux États-Unis et s’occuper d’elle avec sa femme. Ils disent qu’ils lui ont donné “un foyer aimant” et n’ont “rien fait d’autre que s’assurer qu’elle reçoive les soins médicaux dont elle a besoin, au prix de grands frais et sacrifices personnels”. Mast a célébré l’adoption de l’enfant, dont la famille afghane est musulmane, comme un acte de foi chrétienne.

L’avenir du tout-petit doit maintenant être décidé dans une affaire judiciaire secrète et scellée dans la campagne de Virginie – dans le même palais de justice qui a accordé la garde à Mast. Le gouvernement fédéral a décrit cette ordonnance de garde comme “illégale”, “inappropriée” et “profondément viciée et incorrecte” parce qu’elle était basée sur la promesse que l’Afghanistan renoncerait à sa juridiction sur l’enfant, ce qui ne s’est jamais produit.

Le jour où Mast et sa femme Stéphanie Mast ont obtenu une adoption définitive, l’enfant était à 7 000 milles avec le couple afghan qui n’en savait rien.

Au tribunal, Mast, toujours un Marine en service actif, a mis en doute le fait que le couple afghan soit lié à elle. Ils affirment que la petite fille est « une orpheline de guerre et une victime du terrorisme, sauvée dans des circonstances tragiques du champ de bataille ». Ils disent qu’elle est une « mineure apatride » parce qu’elle a été retrouvée dans un complexe qui, selon Mast, a été utilisé par des combattants étrangers non afghans.

L’affaire a été consommée par une question de procédure : la famille afghane – qui a élevé l’enfant pendant un an et demi – a-t-elle le droit, en vertu de la loi de Virginie, de contester même l’adoption ?

Le juge Moore a statué en novembre que la famille afghane avait un statut juridique ; l’appel des mâts est en cours d’examen.

Les parents afghans de l’enfant, actuellement au Texas, pensent que le gouvernement américain devrait faire plus pour les aider, car de nombreuses agences fédérales ont été impliquées dans l’épreuve.

“Le gouvernement ne fait pas son travail comme il le devrait”, a déclaré la femme afghane. “Et dans ce processus, nous souffrons.”

Un responsable du département d’État a déclaré que l’un des travailleurs sociaux de l’agence était aux côtés de Mast lorsqu’il a emmené le bébé à Fort Pickett, mais “n’était pas au courant de l’implication antérieure de l’ambassade des États-Unis dans la réunion de l’enfant avec ses proches parents en Afghanistan”. Le responsable a décrit comment les États-Unis avaient travaillé dur en Afghanistan pour unir l’enfant à ses proches.

“Nous reconnaissons la dimension humaine de cette situation”, a déclaré le responsable.

Le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué que la décision de réunir l’enfant avec sa famille était conforme aux obligations étrangères du gouvernement américain, ainsi qu’aux principes du droit international qui imposent le regroupement familial des enfants déplacés pendant la guerre. Le ministère de la Défense a déclaré qu’il savait que Mast “avait pris la garde” de l’enfant mais a refusé de commenter davantage.

Le couple afghan a demandé l’aide de l’enchevêtrement d’agences à Fort Pickett : l’armée, le Département d’État, le Département de la sécurité intérieure, le Federal Bureau of Investigation, la police. Certains ne les croyaient pas, certains disaient qu’ils ne pouvaient rien faire, certains tentaient d’intervenir en vain.

Le couple a finalement rejoint Martha Jenkins, une avocate bénévole à la base.

“Quand j’ai entendu leur histoire pour la première fois, j’ai pensé qu’il devait y avoir quelque chose de perdu dans la traduction – comment cela pourrait-il être vrai?” dit Jenkins. Elle a contacté les autorités.

Près de deux mois après avoir perdu l’enfant, les dossiers de dépêche de la police de l’État de Virginie obtenus par l’AP montrent “un avocat” appelé pour signaler ce qui s’était passé.

“La famille est à Fort Pickett, ils demandent une enquête sur la validité de l’adoption et si elle a été faite sous de faux prétextes”, a écrit le répartiteur. Le dossier note que le Département de la sécurité intérieure et le FBI étaient impliqués.

Jenkins, qui était temporairement en Virginie, a appelé tous les avocats d’adoption de Virginie qu’elle pouvait trouver jusqu’à ce qu’elle atteigne Elizabeth Vaughan.

“C’était très surprenant pour moi que personne ne les aide”, a déclaré Vaughan, qui a proposé de représenter gratuitement le couple afghan. “Je ne pense pas qu’ils avaient beaucoup de papiers que les Américains aiment voir quand quelqu’un prouve qu’ils ont la garde. Mais il y a des lois sur les personnes, des adultes de confiance, qui arrivent avec un enfant. Il aurait fallu faire tellement plus d’enquêtes. “

Un porte-parole du Corps des Marines a écrit dans un communiqué qu’il coopérait pleinement avec les enquêtes des forces de l’ordre fédérales, dont au moins une portant sur le retrait et la rétention non autorisés présumés de documents ou de matériel classifiés. Dans les e-mails que Mast a envoyés pour demander de l’aide pour amener l’enfant d’Afghanistan, maintenant présentés sous forme d’expositions au tribunal, il a fait référence à la lecture de documents classifiés sur le raid qui a tué la famille de la jeune fille.

Les enquêteurs et les procureurs ont refusé de commenter, citant les enquêtes en cours.

De l’autre côté du globe, les talibans ont publié un communiqué indiquant qu’ils “poursuivront sérieusement cette question avec les autorités américaines afin que ledit enfant soit rendu à ses proches”.

Désormais, chaque soir avant de se coucher, le couple afghan fait défiler un album de 117 photos de l’année et demie qu’ils ont passée à l’élever – une enfant impertinente aux grands yeux brillants, qui aimait s’habiller de couleurs brillantes et de bracelets joncs en or. Il y a une photo de l’enfant vêtu d’une tunique noire et verte et de minuscules sandales dorées, blotti sur les genoux du jeune Afghan, souriant malicieusement à l’objectif. Dans une vidéo, elle court aux côtés de l’homme dans leur ancien quartier afghan, rebondissant sur le trottoir pour suivre sa foulée.

Ils vont bientôt emménager dans un nouvel appartement de deux chambres. Là, dit-on, la chambre de la petite fille sera prête pour elle, dès qu’elle rentrera à la maison.



La chercheuse AP Rhonda Shafner a contribué à ce rapport