La BBC a cédé aux critiques et a annoncé vendredi que ses journalistes n’utiliseraient plus le terme « militants » comme terme « par défaut » lorsqu’il s’agit de s’adresser au Hamas. Même s’il est entendu que le mot peut encore être utilisé pour décrire les membres du groupe terroriste, la chaîne de télévision financée par l’État abordera le Hamas comme un groupe « interdit en tant qu’organisation terroriste par le gouvernement britannique et d’autres ».

Cela survient après que la chaîne ait été largement critiquée par le public, les hommes politiques et même Isaac Herzog, le président d’Israël, pour sa position sur le mot « terroriste ».

Depuis l’attaque d’horreur lancée contre Israël par le Hamas le 7 octobre, des groupes juifs ont accusé la BBC de faire preuve de « deux poids, deux mesures » en refusant de la qualifier d’attaque « terroriste », alors que les journalistes de la chaîne avaient dans le passé qualifié d’« attaques terroristes » d’autres des atrocités.

Les lignes directrices consacrées en 2018 soutiennent que l’utilisation des mots terrorisme ou terroriste sans attribution véhicule des « jugements de valeur », allant à l’encontre de la position d’impartialité de la BBC.

Un porte-parole de la BBC a déclaré : « La BBC rencontre régulièrement une série de groupes et a rencontré aujourd’hui le Conseil des députés des Juifs britanniques. Au cours de la réunion, nous avons confirmé que nous continuerons à qualifier le Hamas d’organisation terroriste interdite par le gouvernement britannique et d’autres. Ce que la BBC ne fait pas, c’est utiliser le mot terroriste sans l’attribuer, et nous n’interdisons pas non plus les mots. Nous avons également confirmé que depuis quelques jours, nous n’utilisions pas « militant » comme description par défaut du Hamas, car nous trouvons cela un description moins précise pour notre public à mesure que la situation évolue.

