Guerre contre Gaza : voilà à quoi ressemble la famine. Je ne peux pas nourrir mes enfants

Il est difficile pour la plupart des gens de commencer à comprendre la situation à laquelle sont confrontés les Palestiniens dans le nord de Gaza. Même mon frère, qui a été déplacé dans le sud, a été stupéfait d’apprendre la gravité de nos conditions de vie et l’inconcevable réalité à laquelle nous nous réveillons chaque jour.

Israël a déclaré la guerre totale non seulement au Hamas, mais à l’ensemble de la population palestinienne. Des décennies de guerres contre nous ont permis à Israël de déployer des armes de plus en plus sophistiquées et horribles. Chaque jour, j’entends parler d’options monstrueuses proposées par les responsables israéliens pour mon avenir : que je sois expulsé de mon pays ou tué dans une explosion atomique.

Dans le nord de Gaza, il n’y a rien à manger. Depuis le début de la guerre, nous n’avons plus de fruits ni de légumes. Il n’y a pas de farine pour faire du pain, pas de pâtes à cuisiner, pas de viande, pas de fromage, pas d’œufs – rien. Les produits secs, comme les lentilles et les haricots, ne sont pas disponibles ou sont vendus 25 fois leur prix d’origine.

Je regarde, avec une grande douleur, la souffrance de mes proches : mes petits enfants qui mendient de la nourriture, n’importe quelle nourriture. Ma mère diabétique meurt de faim en silence. Mes frères et sœurs, ainsi que leurs enfants, souffrent de formes extrêmes de faim et de famine.

Le gouvernement israélien utilise également la famine des civils comme arme de guerre à Gaza. C’est un crime de guerre, et cela se passe à l’air libre. De hauts responsables israéliens ont parlé publiquement de leur objectif de priver les civils de Gaza de nourriture, d’eau et de carburant.

Mercredi, le Réseau des organisations non gouvernementales palestiniennes a publié une déclaration soulignant que les Palestiniens, en particulier dans le nord de Gaza, vivent dans des conditions catastrophiques et inhumaines, faute de vivres de base.

“Le réseau tient la communauté internationale pleinement responsable de cette crise résultant de la guerre d’occupation et du siège imposé à notre peuple”, indique le communiqué.

Selon les Nations Unies, plus de un demi-million de personnes à Gaza aujourd’hui sont classés comme souffrant d’une insécurité alimentaire équivalente à des niveaux de famine.

Douleur et vide

Israël fait mourir de faim les Palestiniens de Gaza. Il s’agit d’empêcher délibérément camions de nourriture d’atteindre les populations, alors que les réserves alimentaires stockées se sont épuisées depuis quelque temps. La famine en Israël d’enfants, de femmes, d’hommes et de personnes âgées est inconcevable ; c’est aussi agressif et mortel que les bombes, sauf que c’est une mort lente et atroce.

La scène semble avoir été tirée d’un film d’horreur. Nous ressemblons à des squelettes ambulants : maigres et pâles à cause du manque constant de nourriture, du manque de sommeil et des souffrances constantes de perte, de mort et de destruction.

Nous avons un peu de riz, car il a été stocké pour le mois sacré du Ramadan – mais même cela est en train de s’épuiser. Nous ne mangeons qu’un petit repas de riz par jour, car nous devons rationner ce que nous avons. Mon corps est pâle et n’a aucune énergie. Il perd tous les signes vitaux de la vie.

Quand nous avons faim, au lieu de manger, nous nous endormons. Nous ne savons plus ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, à part notre souffrance.

Les enfants nous implorent en réclamant du poulet, des bonbons ou une pomme. Nous nous regardons, le cœur brisé et désespéré.

La plupart du temps, nous ne voyons pas le soleil parce qu’il n’est pas sécuritaire de sortir dehors. Les bombardements constants d’Israël sur les quartiers palestiniens, ainsi que les tireurs d’élite ciblant les civils à la recherche de nourriture, rendent tout déplacement hors de la maison potentiellement mortel.

Je n’ai rien mangé de vert depuis trois mois. Mon corps s’effondre à cause du manque de protéines. Je me sens faible et étourdie. Je sens la douleur. Je me sens vide.

Aucun camion d’aide n’arrive dans le nord de Gaza, même si le sud en reçoit encore. Je passe des journées à chercher de la nourriture et à demander autour de moi ; Quand je trouve enfin quelque chose, c’est un sac de farine, qui devrait suffire à nourrir les 27 personnes de notre maison pendant une semaine. Le sac coûte habituellement 30 shekels (8 dollars), mais il est maintenant vendu pour 700 à 900 shekels (189 à 243 dollars) – et nous ne pouvons pas nous le permettre.

Ces majorations s’appliquent à tous les types d’aliments ; s’ils sont disponibles, ils sont inabordables. Quand on croise quelqu’un dans la rue qui a réussi à trouver de la nourriture, il essaie de la cacher.

Les aliments doivent être cuits, mais il n’y a pas de gaz et la plupart des gens cuisinent désormais sur le feu. Nous récupérons le bois de nos maisons démolies : nos placards, nos meubles et jouets en bois pour enfants.

Nouveaux cauchemars

La famine ne détruit pas seulement le corps physiquement. Cela entraîne également des changements psychologiques et émotionnels, tels que la dépression et l’anxiété. Aujourd’hui à Gaza, cela se produit tout autour de nous.

Le choix délibéré d’Israël d’affamer la bande de Gaza a été réalisé sous les yeux du monde entier. Nous avons besoin d’un cessez-le-feu immédiat, mais de manière encore plus urgente, nous avons besoin de mettre fin à la guerre de famine menée par Israël.

Chaque jour, je suis obligé de revivre ce film d’horreur dans lequel je n’ai jamais voulu jouer un rôle. Je ne sais pas si je survivrai à cette guerre ; si la Palestine survivra à ce génocide. Quel genre de vie vous oblige à choisir entre mourir de faim, de maladie, de tireurs d’élite ou de bombes ?

La nuit, il commence à pleuvoir. Je n’arrive pas à dormir en pensant aux tentes inondées des déplacés. Mais finalement je m’effondre, laissant entrer les cauchemars – pour me réveiller quelques heures plus tard dans un pire.

