Guerre contre Gaza : voici ce qui, selon les responsables israéliens, devrait arriver à Gaza

Des milliers de ministres, rabbins, personnalités publiques et parlementaires israéliens ont assisté dimanche à une conférence à Jérusalem, appelant à la réinstallation de Gaza et faisant des déclarations largement considérées comme génocidaires.

L’événement, intitulé «Conférence pour la victoire d’Israël – Les colonies apportent la sécurité : retour dans la bande de Gaza et dans le nord de la Samarie », était centré sur la reconstruction des colonies israéliennes à Gaza et sur l’appel à l’expulsion des Palestiniens de l’enclave assiégée.

Les participants ont présenté des détails sur les futures colonies proposées, des cartes, les étapes de préparation, et ont appelé les décideurs à soutenir les plans de réinstallation.

La conférence a eu lieu quelques jours seulement après la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ) sur l’affaire de génocide sud-africain contre Israël, pour laquelle elle a entendu des preuves au début du mois.

Le tribunal a donné à Israël six ordonnances concernant le siège et le bombardement de Gaza. L’une d’elles était qu’Israël “doit prendre les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre un génocide à l’encontre des membres des groupes palestiniens dans la bande de Gaza”.

Le tribunal a également cité une série de déclarations faites par des dirigeants israéliens comme preuve d’incitation et de propos déshumanisants contre les Palestiniens, y compris des commentaires du président israélien Isaac Herzog.

L’événement “Victoire d’Israël” a réuni 11 ministres et 15 membres du Parlement de la coalition. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des déclarations faites lors de la conférence qui pourraient violer les ordonnances de la CIJ.

“Encourager” les Palestiniens à partir, dit Ben Gvir

Le ministre israélien d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a appelé à ce que les Palestiniens soient « volontairement encouragés à quitter » la bande de Gaza.

En réponse aux appels du public pour que les Palestiniens soient transférés de Gaza, Ben Gvir a répondu en disant : « Vous avez raison, encouragement volontaire, laissez-les partir d’ici.

« Nous devons retourner au Goush Katif et au nord de la Samarie… nous devons rentrer chez nous et contrôler le territoire » -Itamar Ben Gvir

“Nous devons retourner au Goush Katif et au nord de la Samarie… si vous ne voulez pas que cela se reproduise pour la septième ou la dixième fois, nous devons rentrer chez nous et contrôler le territoire, en encourageant l’immigration et la peine de mort pour les terroristes”, a-t-il ajouté. .

Gush Katif était un bloc de 17 colonies israéliennes dans le sud de Gaza. Lors de la conférence, Ben Gvir, avec d’autres ministres, a signé une pétition pour « la victoire et le renouveau de la colonie à Gaza » lors de l’événement.

Le document indique que les signataires se sont engagés à « développer des colonies juives pleines de vie à Gaza ».

Ensuite, les participants ont été filmés célébrant cette décision en agitant le drapeau israélien et en applaudissant. Après le discours de Ben Gvir, on a pu entendre des gens scander « Mort aux Arabes ».

Certaines des déclarations faites lors de la conférence ont suscité des réactions négatives, certaines soulignant qu’elles pourraient violer les ordonnances de la CIJ.

Itay Epshtain, conseiller spécial basé en Israël auprès du Conseil norvégien pour les réfugiés, partagé un vidéo dans lequel Ben Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich pouvaient être vus bras dessus bras dessous, dansant ensemble lors de la conférence.

L’avocat des droits de l’homme a déclaré que l’image “ferait partie de la preuve convaincante du non-respect” de la récente ordonnance de la CIJ de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les actes de génocide et punir les actes d’incitation.

Smotrich appelle au retour des colons

Smotrich a fait écho aux déclarations de Ben Gvir, appelant les colons israéliens à partir à Gaza.

« Beaucoup de nos enfants qui ont été expulsés de Gaza doivent revenir en tant que combattants, nous devons nous assurer de revenir en tant que colons », a-t-il déclaré.

L’homme politique israélien et ministre du Tourisme, Haim Katz, a fait des déclarations similaires lors de la conférence.

« Aujourd’hui, après 18 ans, nous avons l’opportunité de nous lever, de construire et d’étendre la terre d’Israël », a-t-il déclaré.

Le soutien du ministre du logement

Yitzhak Goldknopf, le ministre du Logement et de la Construction, a qualifié le retour des colonies juives à Gaza de « correction d’une injustice historique ».

« Je soutiendrai cela en tant que ministre du Logement si le gouvernement le décide », a-t-il déclaré. « La terre d’Israël appartient entièrement au peuple d’Israël. Abandonner la terre de l’État d’Israël non seulement n’apporte pas la sécurité, mais conduit également à l’effusion du sang des Juifs. »

“Ne leur donnez pas à manger”

Daniella Weiss, ancienne maire d’extrême droite de la colonie de Kedumim en Cisjordanie occupée, a également appelé à affamer les Palestiniens afin de les forcer à quitter Gaza.

« Les Arabes vont bouger… nous ne leur donnons pas de nourriture, nous ne leur donnons rien, ils devront partir. Le monde les acceptera », a-t-elle déclaré à un journaliste lors de la conférence.

Ben Gvir dit “nous allons déclencher le conflit”

Lors de la conférence, Ben Gvir a appelé à une double approche en ce qui concerne Gaza, qui consiste à promouvoir le départ des habitants actuels, tout en facilitant et en encourageant simultanément l’afflux de colons israéliens dans la région.

« Nous lancerons le conflit pour éviter davantage d’incertitude et de désorientation », a-t-il déclaré.

« Il est essentiel de reconquérir et d’affirmer le contrôle du territoire du sud. Nous devons également concevoir une solution pour la population qui soit morale, rationnellement cohérente et avantageuse », a-t-il ajouté.

Il a terminé en disant qu’« encourager l’émigration de Gaza est une nécessité ».

Le ministre israélien des Communications, Shlomo Karai, a réitéré les commentaires de Ben Gvir, affirmant que les Israéliens ont « l’obligation d’agir pour notre propre bien… même si cette guerre transforme la migration volontaire en une situation où elle est forcée, nous devons coloniser Gaza avec les forces de sécurité et les colons. »