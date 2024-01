Guerre contre Gaza : une vidéo montre un soldat israélien forçant des Palestiniens détenus à dire « nous voulons être des esclaves »

Une vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux, montrant un soldat israélien contraignant des Palestiniens détenus à se décrire comme des esclaves.

Le clip montre des détenus aux yeux bandés, assis dans un autocar, répétant des mots en hébreu après qu’un homme ait parlé derrière la caméra.

“Nous tenons à féliciter la famille Azoulai, beaucoup d’amour et beaucoup de succès. Nous, les terroristes de Gaza, avons très peur de toute la famille Azoulai”, répètent les hommes.

“La famille Azoulai est très, très, très, très respectable, importante et nous voulons être les esclaves de la famille Azoulai pour toujours et à jamais. [We want] travailler pour eux dans les eaux usées et le jardinage et faire du très bon travail”, poursuivent-ils.

On ne sait pas clairement à qui fait référence la famille Azoulai dans ce contexte. Le nom est d’origine juive séfarade et appartient souvent au peuple juif d’origine marocaine.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

On ne sait pas non plus exactement où et quand la vidéo a été prise. Il a été publié pour la première fois mardi sur la chaîne Telegram d’extrême droite israélienne « Sans limites ».

Middle East Eye a contacté l’armée israélienne pour obtenir ses commentaires.

Sur la chaîne Telegram, la vidéo est postée avec la légende : “Grande famille Azoulai – attendez la fin”, avec un emoji rieur.

“Nous voulons être les esclaves de la famille Azolai pour toujours et à jamais.” Une vidéo circulant en ligne a suscité l’indignation car elle montrerait un soldat contraignant des détenus aux yeux bandés à s’engager comme esclaves.

Les hommes palestiniens ont été forcés de féliciter la famille et de dire que… pic.twitter.com/YjlCavk1PF – Oeil du Moyen-Orient (@MiddleEastEye) 31 janvier 2024

La vidéo contient des centaines de réactions d’émojis rieurs, ainsi que des émojis de caca, des émojis de salut et des émojis de visage souriant, entre autres.

L’un des principaux commentaires sous la vidéo indique : “Fier d’être Azoulai”.

Un autre dit : “Qu’ils vous disent merci de ne pas leur avoir arraché la tête à coups de machette… j’emmerde La Haye, j’emmerde le monde entier.”

Abus contre les détenus palestiniens

Depuis que la guerre a éclaté entre Israël et les groupes palestiniens le 7 octobre, les forces israéliennes ont arrêté de nombreux Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée et en Cisjordanie occupée.

En décembre, MEE s’est entretenu avec les proches d’hommes palestiniens détenus à Gaza qui ont été déshabillés et obligés de s’asseoir dans la rue, les mains couvertes la tête.

« Ils les ont emmenés hors de la maison, les ont battus et forcés à se déshabiller. Ils les ont menottés et de 7 heures du matin à 2 heures du matin, ils sont restés dans la rue, dans le froid, sans vêtements », a déclaré un membre de la famille.

Un mois plus tôt, des images partagées sur la même chaîne Telegram « Sans limites » semblaient montrer des vidéos graphiques de travailleurs palestiniens en Cisjordanie maltraités par des soldats israéliens.

L’armée israélienne avait alors déclaré à MEE : « Le comportement de la force qui ressort des images est déplorable et n’est pas conforme aux ordres de l’armée. »