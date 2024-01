Guerre contre Gaza : pourquoi les slogans palestiniens sont plus condamnés que le génocide israélien

Alors que l’assaut brutal d’Israël contre la bande de Gaza entre dans son quatrième mois – avec marches de la mortles bombardements de hôpitaux et écoles abritant des personnes déplacées et les massacres de centaines de Palestiniens devenant monnaie courante – le paysage médiatique occidental est embourbé dans les subtilités abstraites de la question de savoir si un génocide des mots existe dans la rhétorique pro-palestinienne.

Il semble qu’Israël génocide réel est secondaire en importance par rapport à celui imaginé évoqué entre les lignes du discours palestinien. Sinon, pourquoi avons-nous été inondés d’articles obsédé au dessus de signification de slogans et des phrases, alors que des milliers d’enfants palestiniens sont bombardés et meurent de faim ?

Dans des circonstances « ordinaires », les Palestiniens doivent utiliser leurs mots avec une précision chirurgicale, en insérant des clauses de non-responsabilité et en couvrant toutes leurs bases dans une vaine tentative d’éviter d’être accusés de racisme envers leurs occupants, comme le font même les méthodes de résistance les plus élémentaires – telles que boycotts ou manifestations – sont régulièrement comparés à un comportement proche du nazisme.

Mais le niveau de censure des voix et des points de vue palestiniens a atteint un nouveau zénith dystopique après le 7 octobre, avec de simples manifestations d’identité palestinienne et solidarité devenir un motif pour persécution.

Il semble que peu importe ce que disent les Palestiniens, ou comment ils le disent, cela est toujours interprété comme un appel au génocide ou à la violence. Il ne s’agit pas d’un cas de mauvaise communication, mais plutôt d’une mauvaise interprétation délibérée ; il n’existe aucune combinaison magique de mots ou de slogans affirmant la dignité ou la libération palestinienne qui puisse jamais être jugée acceptable.

Il s’agit simplement d’une autre tentative effrontée de faire taire les Palestiniens – une tentative qui devient extrêmement claire si l’on considère le contrôle déséquilibré du discours palestinien.

Lorsqu’il s’agit de rhétorique génocidaire de la part des Israéliens, il n’est pas nécessaire de déformer le langage ni de lire entre les lignes. Même s’ils ne sont pas habitués à l’examen minutieux dont font régulièrement l’objet les Palestiniens, les politiciens israéliens utilisent un langage clair et sans ambiguïté et présentent fièrement des plans visant à nettoyer ethniquement les Palestiniens de la bande de Gaza.

Rhétorique violente

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déshumanisé et incité contre les Palestiniens en les qualifiant de «les gens des ténèbres” et “Amalec», une référence au premier livre de Samuel, où Dieu ordonne au roi Saül de massacrer chaque Amalécite, jusqu’au dernier homme, femme et enfant.

Tzipi Hotovely, l’ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni, a appelé à la destruction de la bande de Gaza, jusqu’à « chaque école, chaque mosquée ». Moshe Saada, député à la Knesset cité avec approbation Les Israéliens disent que « tous les habitants de Gaza doivent être détruits ».

Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a déclaré que son pays combattait les « animaux humains » et a promis qu’il n’y aurait ni nourriture, ni électricité, ni eau autorisées dans la bande de Gaza assiégée et sous blocus.

Ce déluge de rhétorique génocidaire a suscité un haussement d’épaules retentissant de la part de la plupart des dirigeants mondiaux.

Le député de la Knesset Tally Gotliv a justifié en utilisant la faim et la soif comme arme de guerre pour pouvoir « recruter des collaborateurs » à Gaza, et dit que ceux qui refusent de quitter leur foyer « méritent la mort ». Les caricaturistes pro-israéliens ont représenté Les Palestiniens comme des cafards et des rats à écraser, établissant des parallèles historiques douloureux avec plusieurs génocides où les victimes étaient assimilées à de la vermine.

Au-delà des déclarations, des propositions ont été avancées suggérant que les Palestiniens de Gaza devraient être soumis à un nettoyage ethnique et poussés vers le Sinaï. Plus qu’une idée marginale, c’était signalé que Netanyahu a mené des négociations avec plusieurs pays sur la possibilité d’absorber les Palestiniens après leur expulsion de Gaza.

Bien que de tels projets soient tous présentés sous couvert d’une réinstallation « volontaire », ces plans n’ont rien de volontaire si Israël poursuit ses efforts délibérés pour rendre Gaza inhabitable.

Et ce type de rhétorique génocidaire ne se limite pas aux responsables gouvernementaux et militaires : « Harbu Darbu », une chanson pro-guerre, a en tête des classements en Israël. Les paroles comparent les Palestiniens à des rats et utilisent la même comparaison génocidaire d’Amalek invoquée par Netanyahu. Les vidéos de danses et de chants sur la chanson sont devenues une tendance virale parmi les Israéliens.

Complicité occidentale

Selon des sondages publiés en novembre, plus de la moitié de la population israélienne a cru que leur armée utilisait trop peu de puissance de feu à Gaza, malgré les informations faisant état de des milliers d’innocents être massacrés, affamés et tués par des bombardements et des tirs aveugles. Les sondages ont également montré une écrasante majorité soutien pour le concept de nettoyage ethnique de Gaza de sa population palestinienne.

Les alliés d’Israël ont, à contrecœur, critiqué ce type de discours, osant davantage lorsqu’il émane de dirigeants comme le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, tout en minimisant leurs menaces extrémistes comme «peu serviable».

Cette condamnation rhétorique performative ne signifie pas grand-chose alors que les États occidentaux continuent d’offrir un soutien matériel à Israël. La stratégie semble consister à prétendre que ces voix sont radicales et non représentatives du peuple israélien – comme si nous étions incapables de voir ou d’entendre les plus hauts échelons du gouvernement israélien soutenir de telles idées et recevoir un tonnerre d’applaudissements du public.

En effet, ce déluge de rhétorique génocidaire a suscité un haussement d’épaules retentissant de la part de la plupart des dirigeants du monde. Aucun groupe n’est sanctionné. Pendant des semaines, il n’y a pas eu de couverture complète analysant la déshumanisation des Palestiniens et leur comparaison avec la vermine ou les ennemis bibliques à éliminer. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, il reste encore du temps et de l’espace pour tordre la logique et le langage jusqu’à leur point de rupture et expliquer en quoi les appels à un cessez-le-feu équivalent à un cessez-le-feu. à l’incitation à massacre.

Ce type de manipulation a toujours été logiquement absurde, mais aujourd’hui plus que jamais, il est également mortel, piégeant les Palestiniens et ceux qui sont solidaires avec eux dans des labyrinthes rhétoriques dont ils ne sont jamais censés s’échapper – tout cela pour donner plus de temps à Israël pour poursuivre sa politique. carnage.

Le moins que nous puissions faire en cet horrible moment historique est de rejeter totalement ces prémisses injustes et absurdes. Non, vous ne pouvez pas prétendre qu’Israël est une démocratie, mais aussi que le gouvernement et les sondages d’opinion ne représentent pas le peuple. Non, le véritable génocide, ce ne sont pas les chants que vous entendez lors d’une manifestation, qui seront votre seul rappel ce jour-là que quelque chose de terrible est commis en votre nom et avec l’argent de vos impôts.

Non, pour les Palestiniens de Gaza, le génocide n’est pas une expérience de pensée ou quelque chose d’abstrait. Pour eux, l’incitation au génocide si répandue dans la société israélienne a des conséquences tangibles.

Hésiter sur ce point et établir une fausse équivalence entre colonisateur et colonisé, entre ceux qui commettent un génocide et les cibles de leur violence brutale, c’est refuser de vivre dans la réalité – et cela ouvre la voie à un nouveau massacre de Palestiniens. .

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.