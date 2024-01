Guerre contre Gaza : pourquoi les États-Unis refusent de tirer les leçons de l’histoire

Tôt ou tard, tous les conflits prennent fin. Mais trop souvent, leurs causes profondes restent irrésolues.

Cela semble être tout à fait vrai pour le conflit israélo-palestinien.

Dans les semaines ou les mois à venir, le pays qui s’est imposé comme le seul capable de parvenir à une paix crédible, juste et durable entre Israël et la Palestine – les États-Unis – tentera à nouveau d’y parvenir.

La première priorité sera Gaza. Mais le véritable défi sera de s’attaquer aux causes qui ont provoqué le dernier carnage dans la bande de Gaza et dans les kibboutzim israéliens voisins. En d’autres termes, le sort des Palestiniens nécessite une véritable perspective politique.

Cela ne vaut pas la peine de revenir une fois de plus sur les nombreuses raisons impérieuses qui rendent les États-Unis inaptes à un tel travail.

Il convient de rappeler que la puissance américaine se dégrade et que la Pax-Americana au Moyen-Orient s’effondre, quel que soit le nombre de porte-avions et de groupements navals déployés par Washington dans les mers entourant la région.

Il est à peine nécessaire de mentionner que parle pour Retrait américain d’Irak viennent d’être annoncés.

Il convient également de rappeler que la dernière fois qu’une administration américaine a réussi à convaincre Israël de faire quelque chose en rapport avec la paix, c’était en 1991, lorsque la première administration Bush a contraint Israël à participer à la Conférence. Conférence de paix de Madrid.

Depuis lors, toutes les administrations américaines ont eu l’occasion de traduire leurs affirmations en résultats concrets et presque toutes ont échoué.

Le président Bill Clinton a contribué à garantir le traité de paix entre Israël et Jordanie en 1994, mais a échoué Camp David en 2000. Le président George W. Bush échoué à Annapolis en 2008 et le président Barack Obama a échoué en 2013-14. Le président Donald Trump a même réussi à aggraver les perspectives de paix avec les accords d’Abraham en 2020.

Aucune leçon apprise

L’administration Biden va désormais être confrontée à son tour d’être jugée par l’histoire. De récent fuites Pour la presse, les perspectives ne semblent pas encourageantes.

Brett McGurk, l’actuel porte-parole de la Maison Blanche pour la région, est le principal partisan d’un accord israélo-saoudien avant même toute tentative de résolution de la question palestinienne.

Il croit prétendument que « la stabilité peut être atteinte dans la région palestinienne dévastée si les responsables américains, israéliens, palestiniens et saoudiens lancent un effort diplomatique urgent donnant la priorité à l’établissement de relations israélo-saoudiennes ».

Cela se produirait dans un délai de 90 jours, une fois que les combats actifs à Gaza prendraient fin.

Le plan de Washington pour résoudre la crise actuelle serait presque une réplique – près d’un demi-siècle plus tard – des accords de paix de Camp David de 1978.

Si telle est la stratégie, il est évident que McGurk et l’administration Biden n’ont tiré aucune leçon du 7 octobre.

Il existe désormais une croyance plausible selon laquelle l’une des raisons pour lesquelles l’attaque du Hamas a eu lieu est due à l’approche adoptée par l’administration Trump et aux accords d’Abraham.

Les Palestiniens ont été jetés sous le bus, ignorés et marginalisés, afin de donner la priorité à la normalisation israélienne avec les autres pays arabes.

Pendant ce temps, Israël, bien avant le 7 octobre, avait adopté des politiques draconiennes en Cisjordanie, incitant et protégeant pratiquement les colons extrémistes dans leur harcèlement quotidien des Palestiniens, et ces politiques étaient largement ignorées par les principaux médias occidentaux.

En un mot, le plan de Washington pour résoudre la crise actuelle serait presque une réplique – près d’un demi-siècle plus tard – des accords de paix de Camp David de 1978 : « Faisons la paix entre Israël et l’Égypte et nous traiterons de la question palestinienne plus tard. »

Sauf que cette fois, ce serait l’Arabie Saoudite et non l’Egypte dans le schéma.

« La doctrine de la sécurité avant tout »

Cette approche était erronée à l’époque et elle le serait aujourd’hui, car elle est principalement motivée par le maintien des intérêts spécifiques d’Israël dans le contrôle des territoires palestiniens occupés.

Elle est connue sous le nom de « doctrine de la sécurité d’abord », car elle est basée sur la définition d’Israël et du seul Israël de ses propres besoins de sécurité qui permettraient, le moment venu, sa transition vers et l’acceptation de la solution à deux États. Cela a toujours été un conte de fées, et les trois dernières décennies de comportement israélien le confirment.

Les États-Unis et l’Europe partagent la conviction qu’Israël, par nécessité, s’est engagé à conserver une majorité juive en Israël et qu’avec le temps, compte tenu de la population palestinienne croissante, il aurait été contraint d’accepter un État palestinien pour maintenir une telle majorité. majorité.

Au lieu de cela, au fil des années, les dirigeants israéliens se sont convaincus que le temps jouait en leur faveur et que la question palestinienne pouvait être gérée par une approche progressive et un déplacement constant des objectifs. Au début des années 1990, Israël a demandé à être officiellement reconnu par les Palestiniens (et ce fut le cas en 1993). À la fin des années 2000, il a demandé qu’une telle reconnaissance soit accordée en tant qu’État juif. Il faut désormais s’attaquer à la menace du Hamas avant toute solution à deux États.

Les dirigeants des États-Unis et de l’Union européenne, lorsqu’ils n’étaient pas délibérément complices d’un jeu aussi trompeur et trompeur, ont été déjoués et embobinés par le jeu israélien, bien plus intelligent. Et aucun dirigeant israélien n’a autant excellé dans de tels jeux que Benjamin Netanyahu, qui est effectivement au pouvoir dans le pays depuis 15 ans.

Des preuves historiques irréfutables montrent que le déni persistant et brutal des droits des Palestiniens à travers l’occupation a été la principale source d’insécurité en Israël, et la tragédie du 7 octobre n’en est que la dernière et sanglante confirmation.

Depuis son investiture en janvier 2021, le président Joe Biden a désavoué bon nombre des décisions controversées de politique étrangère adoptées par son prédécesseur. Mais il a résolument maintenu les accords d’Abraham, dans le but d’obtenir la « cerise sur le gâteau » de l’accord : la normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite.

McGurk n’a cessé de poursuivre cet objectif au cours des trois dernières années. Tout effort visant à protéger les Palestiniens des mesures de plus en plus dures adoptées par le gouvernement israélien a été mis de côté.

Tous les échelons supérieurs de l’establishment militaire et sécuritaire israélien savaient que la situation atteignait un point d’ébullition, mais les hommes politiques de Tel Aviv et de Washington restaient, impardonnablement, sourds et aveugles.

Le 7 octobre 2023 a donc été en grande partie une tragédie en attente.

Approche « incrémentaliste »

Aucune justification convaincante n’a été fournie par l’administration Biden pour expliquer pourquoi la normalisation entre Israël et les autres États arabes devrait précéder la reconnaissance des droits des Palestiniens, à l’exception de la « doctrine de la sécurité d’abord » intransigeante et démystifiée.

Selon Fonctionnaires de la Maison Blanche: « Le plan de McGurk utiliserait l’incitation à l’aide à la reconstruction de l’Arabie saoudite et éventuellement d’autres pays riches du Golfe comme le Qatar et les Émirats arabes unis pour faire pression à la fois sur les Palestiniens et les Israéliens… Dans cette vision, les dirigeants palestiniens accepteraient un nouveau gouvernement pour à la fois à Gaza et en Cisjordanie occupée et à réduire leurs critiques à l’égard d’Israël, tandis qu’Israël accepterait une influence limitée à Gaza.

Dans un tel projet, aucun horizon politique n’est prévu. Il s’agit de la solution habituelle, temporaire, sans enthousiasme et à moitié, typique de l’approche « incrémentaliste » que les États-Unis et l’UE préconisent depuis plus de trois décennies et qui n’a produit que de la colère et une violence croissante.

Il est temps que les principaux acteurs comprennent que la paix israélo-palestinienne ne peut être réalisée par une approche étape par étape, car cette méthode offrira toujours aux saboteurs l’occasion de faire dérailler le processus.

La paix nécessite un Big Bang. C’est la seule séquence qui pourrait fonctionner. Ce n’est pas la sécurité d’Israël qui prime, mais l’État des Palestiniens d’abord.

La paix nécessite un Big Bang. Il lui faut un État palestinien conforme aux paramètres internationaux établis. Ce n’est qu’alors, après avoir créé une atmosphère positive en rendant enfin justice aux Palestiniens, qu’il sera possible de résoudre les autres crises.

C’est la seule séquence qui pourrait fonctionner. Ce n’est pas la sécurité d’Israël qui prime, mais l’État des Palestiniens en premier.

La logique américaine et israélienne donne désormais la priorité à l’union des partenaires américains dans la région qui partagent un profond scepticisme à l’égard de l’Iran.

Non seulement cela sera utilisé par Israël pour retarder encore davantage une solution au problème palestinien, mais cela passera également à côté d’un point crucial : l’animosité de l’Iran envers les États-Unis et Israël est en grande partie due à la politique coordonnée des deux États ciblant son économie et niant délibérément le droits du peuple palestinien.

Échec de la logique

Le concept central des Accords d’Abraham concernant les Palestiniens a toujours été que leur consentement pouvait être obtenu en leur offrant une vie économique meilleure, mais toujours dans les cages où ils étaient enfermés, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Cela n’a pas fonctionné et cela ne pouvait pas fonctionner. McGurk, au contraire, estime qu’un effort majeur pour reconstruire Gaza inciterait le tribunal saoudien à signer l’accord avec Israël et rendrait également les Palestiniens moins enclins à protester et à s’opposer à une telle démarche.

La persévérance des États-Unis dans le déploiement d’une telle logique défaillante frise la célèbre définition de la folie d’Albert Einstein, c’est-à-dire faire la même chose encore et encore et s’attendre à des résultats différents.

