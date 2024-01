Guerre contre Gaza : plainte déposée pour complicité de ministres britanniques dans les crimes de guerre israéliens

Un groupe de défense basé au Royaume-Uni a déposé une plainte pénale contre de hauts responsables politiques britanniques, notamment des ministres, alléguant leur complicité dans des crimes de guerre commis dans la bande de Gaza.

Le Centre international de justice pour les Palestiniens (CIJP) a déclaré mardi avoir remis la semaine dernière des disques durs et des dossiers de preuves à l’unité des crimes de guerre de la police métropolitaine.

“Ce n’est que la première tranche de nos preuves et la première liste de suspects… nous ajouterons d’autres infractions et d’autres catégories de suspects, y compris des commentateurs qui continuent de soutenir les crimes de guerre”, a déclaré Tayab Ali, directeur de la CIJP et chef du département international. droit chez Bindmans LLP, a déclaré lors d’une conférence de presse.

« Chaque récit sert non seulement de preuve mais aussi de rappel solennel du coût humain de ce conflit. Nous n’accepterons rien de moins qu’une enquête approfondie et impartiale sur ces allégations.”

La plainte, partagée après une demande publique de la police pour des preuves de crimes de guerre en Israël et à Gaza, implique également des hommes politiques israéliens et des citoyens britanniques, y compris certains qui ont voyagé à l’étranger pour combattre pour l’armée israélienne.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Le Met a été critiqué par des voix conservatrices, notamment l’ancien premier ministre Boris Johnsonqui ont suggéré que leur appel à preuves était une politisation de la force.

Ali a déclaré mardi que les commentaires de Johnson eux-mêmes constituaient une « ingérence politique » malvenue dans le travail de la police.

Suivez notre blog en direct pour connaître toutes les dernières nouvelles sur la guerre israélo-palestinienne

La police a défendu ses efforts en affirmant que son équipe chargée des crimes de guerre est obligée, en vertu du Statut de Romepour soutenir toute enquête ouverte par la Cour pénale internationale qui pourrait impliquer des sujets britanniques.

La plainte de la CIJP de 78 pages contient des preuves photographiques ainsi que des témoignages oculaires poignants, notamment ceux de citoyens britanniques qui étaient présents à Gaza après le 7 octobre ou dont des membres de leur famille leur ont fourni des informations et des preuves. La CIJP a déclaré qu’elle avait gardé confidentiels les noms des hommes politiques et des individus pour des raisons juridiques et dans le cadre de l’enquête policière.

Un témoin a raconté que son ancien professeur d’école primaire avait été tué aux côtés de 20 membres de sa famille dans leur maison familiale au nord de Gaza, ne laissant aucun survivant.

Un autre a rapporté que le frère de son ami, médecin à l’hôpital Al Shifa, n’a appris que sa femme et ses trois enfants étaient décédés lorsqu’il a retrouvé leurs corps dans les couloirs de l’hôpital.

Un troisième a parlé de sa grand-mère de 91 ans, atteinte de démence et en grande partie alitée, qui aurait été abattue par des soldats israéliens alors qu’ils occupaient la maison où elle se réfugiait dans le camp de réfugiés de Jabalia.

Le dossier comprend également des preuves étayant les allégations selon lesquelles l’armée israélienne aurait utilisé du phosphore blanc contre des civils à Gaza, contrairement au droit international.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre – lorsque le Hamas a tué environ 1 140 personnes lors d’une opération dans le sud d’Israël – au moins 24 100 Palestiniens ont été tués, avec au moins 7 000 disparus et plus de 60 000 blessés.

La plainte soutient que les ministres britanniques nommés sont responsables d’avoir aidé et encouragé les crimes de guerre par leur soutien militaire continu à Israël et leurs encouragements moraux.

Compte tenu des preuves selon lesquelles les armes et les renseignements britanniques sont utilisés dans des opérations qui « ne respectent pas les principes de distinction et de proportionnalité et ciblent des civils », la plainte indique que la police devrait enquêter plus en profondeur sur la culpabilité des législateurs britanniques répertoriés.

“Nous n’accepterons rien de moins qu’une enquête approfondie et impartiale sur ces allégations”

– Tayab Ali, directeur de la CIJP

La majorité des personnes citées dans la plainte vivent en Israël, mais la CIJP affirme que beaucoup sont des fonctionnaires qui voyagent fréquemment et a demandé que la police surveille leur entrée au Royaume-Uni.

Le dépôt de la plainte au Royaume-Uni alléguant la complicité des responsables britanniques dans les crimes de guerre israéliens intervient après que la Cour internationale de Justice de La Haye a commencé à entendre une plainte déposée par l’Afrique du Sud la semaine dernière, accusant Israël de « conduite génocidaire » à Gaza.

Lors de la conférence de presse de mardi, Haydee Dijkstal, responsable du droit international au 33 Beford Row Chambers – qui a travaillé sur la soumission des preuves par la CIJP à Scotland Yard – a déclaré que sa plainte n’affirmait pas le crime de génocide mais couvrait un large éventail de crimes de guerre présumés. .

Dijkstal a déclaré : “La plainte qui a été déposée repose sur des principes juridiques différents de ceux qui sont examinés à la CIJ. Une décision de la CIJ n’aurait pas d’impact sur elle, mais nous l’analyserions certainement.”

S’adressant à Middle East Eye, elle a déclaré que la CIJP poursuivrait ses « conversations » avec la police tout en examinant les preuves soumises.

“Il n’y a pas de délai particulier requis, mais je pense que la CIJP espère poursuivre les conversations avec la police pour fournir plus d’informations à mesure que l’enquête de la CIJP se poursuit, et pour répondre aussi bien à toutes les questions que la police pourrait avoir. ” Je recommence cette enquête et cette analyse de toutes les informations soumises”, a-t-elle expliqué.

Soutien britannique à Israël

Le gouvernement britannique a été un fervent partisan d’Israël tout au long du conflit et a résisté aux pressions visant à appeler à un cessez-le-feu dans la guerre.

Premier ministre Rishi Sunak dit Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est dit en octobre “fier d’être à vos côtés dans les heures les plus sombres d’Israël en tant qu’ami, nous serons à vos côtés en solidarité, nous serons aux côtés de votre peuple et nous voulons que vous gagniez”.

De même, James Cleverly, alors ministre des Affaires étrangères dit il a voulu faire comprendre « clairement à nos amis israéliens que nous sommes à leurs côtés dans leur légitime défense » et a déclaré que « les appels à un cessez-le-feu dans l’abstrait ne vont pas améliorer la situation ».

Guerre contre Gaza : Cameron « craint » qu’Israël n’ait violé le droit international En savoir plus ”

Un porte-parole du ministère des Affaires et du Commerce a déclaré à MEE que le Royaume-Uni « soutient le droit légitime d’Israël à se défendre et à prendre des mesures contre le terrorisme, à condition que cela respecte les limites du droit humanitaire international ».

“Toutes nos licences d’exportation sont soumises à un examen attentif et continu et nous sommes en mesure de modifier, suspendre ou révoquer les licences existantes, ou de refuser de nouvelles demandes de licence, lorsqu’elles sont incompatibles avec les critères stratégiques de licences d’exportation du Royaume-Uni”, ont-ils déclaré.

Avec sa plainte, la CIJP a demandé qu’un renvoi soit fait à l’équipe des crimes de guerre de la police métropolitaine pour mener un exercice de cadrage. Cela permettra à l’unité de décider si elle doit procéder à une enquête.

Dijkstal a déclaré que les individus nommés dans la plainte n’avaient pas été identifiés de manière préventive et que celle-ci s’appuyait sur des preuves.

“Le processus de soumission de preuves et de dépôt d’une plainte auprès de l’unité des crimes de guerre de Scotland Yard existe depuis un certain temps… Je pense que souvent, cela n’est pas connu publiquement, car bien souvent ces plaintes sont soumises sur une base confidentielle, ” elle a expliqué.

“Mais je sais que cela a été utilisé dans d’autres conflits… des plaintes ont été déposées concernant le Yémen, auprès de la Flottille de la Liberté pour Gaza, donc je pense que c’est un processus que les victimes de crimes de guerre considèrent et ont historiquement suivi. engagé afin d’utiliser [the] principe de compétence universelle disponible au Royaume-Uni.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré à Middle East Eye que des agents spécialisés évaluaient actuellement les informations dans le cadre d’un tel exercice.

“Pour l’instant, il n’y a aucune enquête au Royaume-Uni sur cette affaire, ni sur toute autre question liée à ce conflit particulier”, a déclaré le porte-parole.

« À l’heure actuelle, il n’y a aucune enquête au Royaume-Uni sur cette affaire, ni sur toute autre question liée à ce conflit particulier » – Porte-parole de la police métropolitaine

Le commandant Dominic Murphy, qui dirige le commandement antiterroriste qui héberge l’équipe chargée des crimes de guerre, a déclaré à MEE : « Le conflit en cours au Moyen-Orient continue d’avoir un impact sur les communautés au Royaume-Uni et dans le monde, et nous reconnaissons la force des sentiments de toutes les parties. »

« Nous restons concentrés sur le soutien aux victimes et aux témoins qui dénoncent les principaux crimes internationaux, ainsi que sur le soutien aux familles britanniques des personnes directement touchées par les attaques terroristes en Israël du 7 octobre de l’année dernière », a-t-il déclaré.

« Je tiens également à rassurer le public sur le fait que nous disposons d’un ensemble de lignes directrices très claires que nous utilisons lors de l’évaluation de toutes les plaintes pour crimes de guerre qui nous sont soumises et que nous veillerons à ce qu’elles soient respectées ici. »

La police a également partagé leur site internet pour les membres du public qui souhaitent signaler des affaires liées aux crimes de guerre.

MEE a également contacté le ministère de l’Intérieur, mais n’a reçu aucune réponse au moment de la publication.