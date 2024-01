Guerre contre Gaza : l’incapacité des despotes arabes à tenir tête à Israël pourrait alimenter une explosion

Le monde regarde se développer à Gaza une famine qui pourrait tuer bien plus de personnes que le 24 000 Palestiniens qui ont déjà péri dans la guerre éclair impitoyable d’Israël.

Le mois dernier, plus de 90 pour cent de la population de Gaza était estimé être confronté à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë, classés en phase 3 ou niveaux de crise. Parmi eux, plus de 40 pour cent étaient en état d’urgence (phase 4) et plus de 15 pour cent en situation catastrophique, la cinquième et dernière phase.

La famine devrait se développer rapidement dans les semaines à venir. Début février, si rien ne change, toute la population de Gaza sera projeté être en phase de crise, la moitié en phase d’urgence et plus d’un demi-million de personnes en phase catastrophique, avec des ménages confrontés à un manque extrême de nourriture, à la famine et à l’épuisement.

Il ne s’agit pas ici des projections du ministère palestinien de la Santé, collectivement rejeté par les médias occidentaux comme étant « dirigés par le Hamas », mais de celles de l’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), s’appuyant sur les données de Agences des Nations Unies et les ONG. Il y a trois semaines, l’IPC averti que Gaza aurait la plus grande proportion de personnes au monde confrontées à une insécurité alimentaire aiguë – et c’est ce qui s’est produit s’est avéré être.

À moins que les partisans occidentaux d’Israël ne considèrent que le Programme alimentaire mondial, l’Unicef ​​et l’Organisation mondiale de la santé sont « dirigés par le Hamas », ils seront de plus en plus obligés de les écouter lorsqu’ils affirmeront que le les camions sont autorisés à Gaza ne représentent qu’une fraction de ce qui est nécessaire pour éviter une famine massive.

Bien entendu, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne font bien plus que simplement assister à une catastrophe humanitaire à Gaza. Ils y contribuent activement en donnant à la machine militaire israélienne les moyens de poursuivre indéfiniment cette guerre.

Yediot Ahronoth, un journal israélien disposant de bonnes sources gouvernementales, a rapporté que depuis le 7 octobre, les États-Unis ont envoyé 230 avions cargo et 20 navires remplis d’obus d’artillerie, de véhicules blindés et d’équipement de combat.

‘Qu’y a-t-il à faire?’

Ce niveau d’approvisionnement en armes est en contradiction avec la rhétorique américaine, dans laquelle, soit dit en passant, Washington excelle. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken devrait recevoir un Oscar pour sa performance au Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Question du chroniqueur du New York Times Thomas Friedman Si les vies des musulmans et des chrétiens valaient moins que les vies des juifs, Blinken a répondu d’une voix brisée par l’émotion : « Non. Période. Pour moi, je pense que pour beaucoup d’entre nous, ce que nous voyons chaque jour à Gaza est déchirant. Et la souffrance que nous voyons parmi des hommes, des femmes et des enfants innocents me brise le cœur. La question est : que faut-il faire ?

Et si on appelait à un cessez-le-feu immédiat ? Que diriez-vous d’arrêter la fourniture d’obus et de bombes américaines ? Que diriez-vous de soutenir l’affirmation sud-africaine selon laquelle il s’agit d’un génocide, ou à tout le moins de crimes de guerre ?

De nombreux vols transportant des armes et du matériel américains ont transité par la base britannique d’Akrotiri à Chypre, selon un site d’enquête britannique. Déclassifiésuite à un Haaretz rapport que plus de 40 avions de transport américains et 20 britanniques, ainsi que sept hélicoptères de transport lourd, ont atterri sur la RAF Akrotiri, à 40 minutes de vol de Tel Aviv. L’Allemagne envisagerait la livraison de 10 000 cartouches de 120 mm des munitions de précision à Israël, demande à laquelle il a déjà accepté en principe.

Empêcher Israël de commettre impunément le massacre d’hommes, de femmes et d’enfants innocents n’est plus une question de gauche ou de droite dans la politique occidentale.

En ce qui concerne le fait de dire une chose et d’en faire une autre, la Turquie est tout aussi mauvaise en ne parvenant pas à stopper son commerce florissant avec Israël. Il ne suffit pas de dire que même au moment de l’incident du Mavi Marmara, lorsqu’une flottille turque a été prise d’assaut par des commandos israéliens en haute mer, le commerce a continué.

Il ne suffit pas non plus de dire que la colère du président turc Recep Tayyip Erdogan est dirigée contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu personnellement et non contre Israël dans son ensemble. Le chef de l’opposition Benny Gantz partage autant que Netanyahu la responsabilité du carnage à Gaza.

Tout comme l’assaut de la Russie contre l’Ukraine, les bombardements israéliens sur Gaza ont été si intenses qu’ils sont perpétuellement sur le point de manquer de munitions. Israël a largué près de 30 000 bombes et obus sur Gaza en 100 jours. huit fois plus que ce que les États-Unis ont fait en Irak en six ans de guerre.

Empêcher Israël de commettre impunément le massacre d’hommes, de femmes et d’enfants innocents n’est plus une question de gauche ou de droite dans la politique occidentale. Selon la seule mesure qui compte pour les Palestiniens, le président américain Joe Biden est un membre à part entière du Parti de la Guerre, comme nombre de ses prédécesseurs et contemporains aux États-Unis et au Royaume-Uni.

L’Egypte aux premières loges

Mais aucun de ces pays n’a de frontière avec Israël. L’Égypte est un pays qui est aux premières loges de la famine qui se déroule à quelques centimètres de sa frontière.

Sa responsabilité dans le siège actuel de Gaza, qui est bien plus brutal qu’à n’importe quelle période des 16 dernières années, est directe. Les journalistes qui ont organisé une manifestation impromptue devant le siège du Syndicat des journalistes au Caire avaient raison lorsqu’ils ont déclaré que « l’Égypte est un partenaire dans le siège ».

« Les sionistes nous contrôlent… Tant que le sang arabe sera bon marché, à bas prix avec n’importe quel président. [Nelson] Les petits-enfants de Mandela l’ont fait. Et nous sommes dans la lâcheté, la honte et l’humiliation. Nous voulons le [Rafah] passage ouvert », les journalistes scandé.

Le même message est délivré par les enfants se moquer Troupes égyptiennes sur la barrière frontalière : « On dit que l’Égypte est la mère du monde. Avez-vous déjà vu une mère laisser ses enfants seuls ? … Ils sont tous partis. Dieu nous suffit », a déclaré l’un d’eux.

Entre-temps, les responsables égyptiens ne semblent pas hésiter à donner des chiffres contradictoires. Khaled Abdel Ghaffar, le ministre égyptien de la Santé, a déclaré à la fin du mois dernier que l’Égypte avait reçu 20 000 Palestiniens blessés dans une vingtaine d’hôpitaux. À peine deux semaines plus tard, Diaa Rashwan, chef du Service d’information de l’État, a déclaré que l’Égypte avait reçu 1 210 Palestiniens blessés.

Plus que 60 000 Palestiniens à Gaza ont été blessés et certains meurent dans des ambulances en attendant de sortir. Parfois, l’autorisation de sortir arrive après le décès du patient.

Israël n’hésite pas à jeter ses alliés régionaux sous le bus. En se défendant la semaine dernière contre l’accusation de génocide devant la Cour mondiale de La Haye, l’équipe de défense israélienne a accusé Le Caire d’être responsable de l’empêchement de l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza. Cela a embarrassé l’Égypte et Rashwan a publié une déclaration disant Rafah était sous contrôle israélien.

Il a déclaré en toute honnêteté que de hauts responsables israéliens avaient confirmé à plusieurs reprises depuis le début de la guerre « qu’ils ne permettront pas à l’aide d’entrer dans la bande de Gaza, en particulier au carburant, parce que cela fait partie de la guerre que leur État mène contre les Israéliens. Bande”.

La position officielle de l’Égypte est qu’elle ne peut contrôler que son propre côté de la frontière. En fait, la coopération avec Israël va bien plus loin que cela.

Une histoire mouvementée

Au cours de l’histoire, les relations de l’Égypte avec Gaza et la cause palestinienne ont été complexes. À une époque où le pays le plus peuplé du monde arabe avait encore un poids géopolitique, le soutien de l’ancien président Gamal Abdel Nasser à la révolution algérienne a été un facteur clé de son succès.

L’ancien président Hosni Moubarak a joué un rôle compliqué à Gaza. Il a contribué à établir le siège après la victoire du Hamas au élections de 2006, et sous Moubarak, l’Égypte a accepté que rien ne puisse entrer à Gaza sans l’autorisation préalable d’Israël. Cependant, dans le même temps, les échanges commerciaux se sont poursuivis à travers des tunnels. En surface, l’Égypte de Moubarak a renforcé la pression sur Gaza ; sous terre, les tunnels sont devenus une soupape de décharge.

Mais lorsque la pression est devenue trop forte et que des combats ont éclaté, comme cela s’est produit en 2008, Tzipi Livni, alors ministre des Affaires étrangères d’Israël, s’est tenue aux côtés de son homologue égyptien, Ahmed Aboul Gheit, aujourd’hui secrétaire général de la Ligue arabe, pour dire qu’Israël attaquerait Gaza. Le soutien de l’Égypte à cette guerre fut l’un des facteurs derrière la révolution qui renversera Moubarak trois ans plus tard.

Des manifestants assistent à une manifestation contre Israël et en soutien aux Palestiniens devant le Syndicat des journalistes égyptiens au Caire, en Égypte, le 15 janvier 2024 (Reuters)

Cependant, après la guerre, le gouvernement de Moubarak s’est esquivé et a de nouveau zigzagué, affirmant que les tunnels étaient une conséquence du siège. rejetant un embargo sur les armes à Gaza.

Gaza a connu ses meilleurs moments sous Mohamed Morsi, le président des Frères musulmans qui a maintenu ouverte la frontière de Rafah et arrêté une guerre ultérieure. Son renversement et l’arrivée au pouvoir de son ministre de la Défense, Abdel Fattah el-Sisi, ont marqué les temps les plus sombres pour Gaza.

Sissi a fait tout ce qui était en son pouvoir pour durcir le siège en inonder les tunnelsavec force déplacement la population égyptienne de Rafah pour créer une zone tampon à la frontière. Sous Sissi, l’importance de l’Israélien passages frontaliers est devenu le principal moyen de maintenir Gaza sous assistance respiratoire avec de la nourriture, de l’eau et du diesel.

Deux facteurs régissent cette histoire très mouvementée. Le premier est le déclin géopolitique de l’Égypte sous Sissi. L’Égypte n’a plus d’importance pour ses plus grands voisins. Au milieu de la guerre civile au Soudan, le petit État du Golfe des Émirats arabes unis joue un rôle un plus grand rôle. L’Égypte n’a pas non plus d’influence sur le sort de la Libye.

Le lien entre la lutte pour les droits des Palestiniens et la bataille intérieure pour la démocratie en Égypte est indissoluble, et Sissi ne le sait que trop bien.

