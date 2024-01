Guerre contre Gaza : les responsables palestiniens dénoncent la décision des États-Unis et du Royaume-Uni de suspendre le financement de l’Unrwa

Plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont suspendu vendredi le financement de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), une décision qui a été condamnée par les responsables palestiniens.

Cette évolution intervient après qu’Israël a affirmé que certains employés de l’Unrwa étaient impliqués dans les attaques menées par le Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre.

Vendredi, l’Unrwa a déclaré avoir rompu ses liens avec un certain nombre d’employés et ouvert une enquête.

“Les autorités israéliennes ont fourni à l’Unrwa des informations sur l’implication présumée de plusieurs employés de l’Unrwa dans les horribles attaques contre Israël le 7 octobre”, a déclaré vendredi Philippe Lazzarini, commissaire général de l’Unrwa.

“Afin de protéger la capacité de l’agence à fournir une aide humanitaire, j’ai pris la décision de résilier immédiatement les contrats de ces membres du personnel et de lancer une enquête afin d’établir la vérité sans délai.”

Il a ajouté que tout employé impliqué dans des « actes de terrorisme » serait tenu pour responsable, notamment par le biais de poursuites pénales.

Washington a annoncé plus tard vendredi qu’il suspendrait le financement de l’agence jusqu’à ce que les allégations soient résolues, qui concernaient, selon lui, 12 employés de l’Unrwa.

« Le gouvernement britannique a, en suspendant le financement de l’Unrwa, cédé devant ceux qui ont permis les crimes israéliens et un éventuel génocide » – Chris Doyle, CAABU

“Le Département d’Etat a temporairement suspendu le financement supplémentaire de l’Unrwa pendant que nous examinons ces allégations et les mesures prises par les Nations Unies pour y répondre”, a déclaré le porte-parole du département d’Etat américain, Matthew Miller.

Depuis lors, l’Australie, le Canada, l’Italie, la Finlande et le Royaume-Uni ont également annoncé qu’ils mettraient fin au financement de l’Unrwa.

“Le Royaume-Uni est consterné par les allégations selon lesquelles le personnel de l’Unrwa aurait été impliqué dans l’attaque du 7 octobre contre Israël, un acte de terrorisme odieux que le gouvernement britannique a condamné à plusieurs reprises”, a déclaré samedi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dans le même temps, la Norvège et l’Irlande ont confirmé qu’elles ne suivraient pas cet exemple et réduiraient le financement de l’agence.

“La situation de la population de Gaza est catastrophique et l’Unrwa y est l’organisation humanitaire la plus importante”, a déclaré le ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide, ajoutant qu’Oslo soutenait l’enquête de l’agence.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Michael Martin, a déclaré qu’il avait pleinement confiance dans la décision de Lazzarini de suspendre les membres suspects du personnel et d’ouvrir une enquête.

“Les 13 000 employés de l’Unrwa apportent une aide vitale à 2,3 millions de personnes et ce, à un coût personnel incroyable – avec plus de 100 employés tués au cours des 4 derniers mois. [Ireland] a fourni à l’Unrwa 18 millions d’euros [$19.5m USD] en 2023 et poursuivrons notre soutien en 2024”, a écrit Martin sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Un haut responsable palestinien a dénoncé la décision de plusieurs pays de suspendre le financement.

“En ce moment particulier et à la lumière de l’agression continue contre le peuple palestinien, nous avons besoin du maximum de soutien pour cette organisation internationale et de ne pas cesser de lui apporter notre soutien et notre assistance”, a écrit Hussein al-Sheikh, ministre des Affaires civiles de l’Autorité palestinienne. sur X.

“Nous appelons les pays qui ont annoncé la cessation de leur soutien à l’Unrwa à revenir immédiatement sur leur décision, qui comporte de grands risques politiques et humanitaires.”

Cette évolution a également été condamnée par le Hamas, qui a accusé Israël de mener une « campagne d’incitation » contre les agences de l’ONU fournissant des fournitures vitales aux Palestiniens à Gaza.

“Nous demandons à l’ONU et aux organisations internationales de ne pas céder aux menaces et au chantage” d’Israël, a déclaré le Hamas dans un communiqué sur Telegram.

Qu’est-ce qu’Unrwa ?

L’Unrwa a été créée en 1949 – un an après la Nakba (ou catastrophe) au cours de laquelle 750 000 Palestiniens ont été forcés de quitter leurs foyers lors de la création d’Israël – pour fournir des soins de santé, une éducation et une aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie occupée, de Jordanie, Syrie et Liban.

Aujourd’hui, l’UNRWA est le deuxième employeur de Gaza, après le Hamas. L’agence compte 30 000 employés au total, dont 13 000 dans la bande de Gaza.

Dans l’enclave assiégée, elle gère, entre autres, 183 écoles, 22 établissements de santé et sept centres pour femmes.

Ses écoles sont fréquentées par 286 645 élèves à Gaza, tandis que ses établissements médicaux reçoivent en moyenne 3,4 millions de visites par an, selon les données de l’ONU.

Au moins 136 des 13 000 employés de l’agence à Gaza ont été tués par les attaques israéliennes depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Ses écoles, ses installations et ses abris ont été la cible à plusieurs reprises des bombardements israéliens, et de nombreux civils palestiniens déplacés ont été tués alors qu’ils cherchaient refuge dans les installations de l’Unrwa.

“L’Unrwa compte 13 000 employés travaillant dans 350 installations à Gaza, au service de 1,7 million de réfugiés palestiniens. Actuellement, il héberge 1 million de personnes. [displaced people]. Il a licencié 12 membres du personnel sur la base d’allégations”, a écrit samedi Chris Doyle, directeur du Conseil pour la compréhension arabo-britannique, sur X.

“Comment peut-on s’attendre à ce qu’une agence aussi importante opérant dans une zone de guerre, dans une zone sous occupation israélienne, puisse assurer la police 24 heures sur 24, sept jours sur sept ?[?]” il ajouta.

“Le gouvernement britannique a, en suspendant le financement de l’Unrwa, cédé devant ceux qui ont permis les crimes israéliens et un éventuel génocide.”

Le gouvernement israélien attaque depuis un certain temps l’Unrwa, l’accusant d’alimenter l’incitation à la haine contre Israël – une accusation que l’agence nie.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré samedi que le gouvernement chercherait à empêcher l’agence d’opérer à Gaza après la guerre.

“Nous mettons en garde depuis des années : l’Unrwa perpétue la question des réfugiés, fait obstacle à la paix et sert de bras civil au Hamas à Gaza”, a écrit Katz sur X. “Nous travaillerons pour obtenir le soutien des deux partis aux États-Unis, dans l’Union européenne et dans l’Union européenne”. d’autres pays du monde pour cette politique visant à mettre un terme aux activités de l’Unrwa à Gaza”, a-t-il ajouté.

Les attaques israéliennes sur Gaza ont tué au moins 26 257 Palestiniens et blessé 64 797 autres depuis le 7 octobre.