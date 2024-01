Guerre contre Gaza : les quadricoptères israéliens, l’arme high-tech qui menace les civils palestiniens

Depuis des décennies, les Palestiniens se sont habitués à la mort venue d’en haut.

L’arsenal de plates-formes aériennes d’Israël comprend des avions de guerre, tels que le F16, des hélicoptères d’attaque Apache et des drones de combat.

Ceux-ci ont été utilisés avec un grand effet sur l’environnement urbain, tant en Cisjordanie occupée qu’à Gaza.

La guerre en cours contre Gaza a toutefois entraîné un nouveau développement : celui de cibler des individus et des groupes de personnes de près.

Pour la première fois dans les territoires palestiniens, quadricoptères télécommandés ont été déployés à grande échelle contre des combattants et des civils palestiniens présumés.

La technologie remplace de plus en plus les soldats sur le terrain et sert à identifier des cibles, à cibler des individus et à sécuriser les zones où sont stationnées les troupes israéliennes.

Les quadricoptères peuvent également être utilisés pour repérer des positions avancées, cibler des personnes chez elles et disperser des foules dans les lieux publics.

Les Palestiniens de Gaza connaissent désormais parfaitement cette arme et les ravages qu’elle peut causer.

Dans les mois qui ont suivi le début du conflit, le 7 octobre, des quadricoptères ont été utilisés dans des attaques contre des centaines de civils dans des zones très peuplées, tuant et blessant des dizaines de personnes à la fois.

Massacre de la rue Al-Rasheed

L’un des incidents les plus notables impliquant l’utilisation de quadricoptères s’est produit lors du massacre du 11 janvier dans la rue Al-Rasheed, près de la côte de la ville de Gaza.

Middle East Eye s’est entretenu avec plusieurs témoins, qui ont déclaré que des quadricoptères avaient ouvert le feu sur des centaines de personnes rassemblées là pour attendre l’arrivée des camions humanitaires.

« Nous avons entendu dire que des camions chargés de nourriture et d’aide allaient passer par la rue Al-Rasheed », a déclaré Qassem Ahmed, 42 ans, un habitant du nord de Gaza.

« Comme nous sommes privés d’aide et de nourriture depuis environ trois mois, nous courons après les camions d’aide pour essayer d’obtenir le plus de nourriture possible », a-t-il ajouté lors d’une conversation avec Middle East Eye.

« J’ai quitté la maison avec mon fils de 18 ans vers 8 heures du matin. Nous sommes allés à pied dans la rue Al-Rasheed car il n’y avait pas de voitures et les routes étaient trop endommagées pour les charrettes tirées par des animaux.

Ahmed et son fils sont arrivés vers 9 heures du matin à l’endroit où l’aide était attendue et il y avait déjà une foule de plusieurs centaines de personnes.

Environ une heure plus tard, avant l’arrivée des camions, Ahmed et les autres Palestiniens de la zone ont été attaqués par l’armée israélienne.

“Nous avons été surpris par les tirs nourris venant d’en haut, il y avait des quadricoptères qui tiraient directement sur la foule”, a-t-il déclaré.

“Nous avons commencé à courir dans toutes les directions. En quelques secondes, des dizaines de personnes sont tombées et nous n’avons pas pu nous arrêter pour les aider ou les relever car les tirs continuaient.”

Selon des témoins oculaires, plus de 40 personnes ont été immédiatement tuées et des dizaines d’autres ont été blessées lors de l’incident.

« Charges utiles mortelles »

Les modèles exacts des quadricoptères utilisés lors de l’attaque de la rue Al-Rasheed ne sont pas connus, mais plusieurs variantes de modèles sont connues pour être utilisées par l’armée israélienne.

Un type s’appelle Lanius et est produit par le fabricant d’armes israélien Elbit Systems.

Sur son site Internet, Elbit décrit les fonctionnalités de la machine :

« LANIUS est une munition de drone très maniable et polyvalente, conçue pour les opérations à courte portée en environnement urbain.

« Le système peut repérer et cartographier de manière autonome les bâtiments et les points d’intérêt pour détecter d’éventuelles menaces.

« LANIUS peut transporter des charges utiles mortelles ou non mortelles, capables d’effectuer un large éventail de profils de mission pour les forces spéciales, l’armée, les forces de l’ordre et le HLS. [Helicopter Landing Sites].»

Certains quadricoptères sont connus pour être dotés d’une fonctionnalité « suicide », dans laquelle ils peuvent s’approcher d’une cible à assassiner et faire exploser des explosifs à bord.

Cette fonction aurait été utilisée par Israël pour tuer le chef du Jihad islamique palestinien Bahaa Abu al-Ata dans la ville de Gaza en novembre 2019.

En dehors de Gaza, Israël aurait utilisé des quadricoptères au Liban et en Iran pour cibler des sites qui seraient normalement hors de portée de son armée.

Le profil bas et la signature radar d’un quadricoptère signifient qu’il peut contourner les mesures anti-aériennes normalement à la recherche d’avions de guerre et de drones plus gros.

Télécommandés, les quadricoptères nécessitent un opérateur stationné à proximité (dans un rayon de 50 km). Habituellement, la personne qui contrôle la machine sera un soldat à l’intérieur d’un véhicule blindé ou un tireur d’élite caché dans un bâtiment voisin.

Cibler les civils

À Gaza, la principale fonction signalée des quadricoptères est de menacer les Palestiniens, qui semblent être des civils dans la plupart des cas.

Les personnes avec lesquelles Middle East Eye s’est entretenu ont déclaré avoir vu les machines cibler des civils qui tentaient d’évacuer les zones bombardées par l’armée israélienne.

Ibrahim al Madhoud résidait dans le quartier de Sheikh Radwan, dans la ville de Gaza, mais il est désormais une personne déplacée vivant dans le centre de Gaza.

“Sur notre chemin, dans la rue 10, un quadricoptère a tiré une quinzaine de balles sur l’avant de la voiture et y a fait plusieurs trous” – Ibrahim al-Madhoud, ville de Gaza

Alors qu’il évacuait son domicile le 16 octobre, il affirme qu’un quadricoptère israélien a pris pour cible le taxi dans lequel il s’enfuyait.

« J’ai quitté ma maison avec ma femme et mes enfants et j’ai pris un taxi en direction du centre de Gaza », se souvient-il.

“Sur notre chemin, dans la rue 10, un quadricoptère a tiré une quinzaine de balles sur l’avant de la voiture et y a fait plusieurs trous.”

Malheureusement, pour Madhoud, ce ne sera pas sa dernière rencontre avec les machines.

Après que lui et sa famille se soient installés dans une tente dans le quartier d’Al-Zawaida à Gaza, ce père de cinq enfants, âgé de 45 ans, affirme qu’un quadricoptère israélien les a de nouveau attaqués.

Le 3 janvier, il a remarqué un quadricoptère planant au-dessus de la tente de sa famille pendant environ une demi-heure.

“Il est parti puis est revenu et a soudainement tiré deux balles sur notre tente alors que j’étais là avec ma femme et mes enfants”, a-t-il déclaré.

« Heureusement, les tirs ne nous ont pas touchés mais ont fait deux trous dans la tente. »

Akram al-Othmani, un chauffeur de bus qui vit également à Al-Zawaida, a déclaré qu’un quadricoptère l’avait également attaqué alors qu’il se dirigeait vers la région.

L’homme de 35 ans quittait son domicile dans le nord de Gaza après que l’armée israélienne a largué des tracts avertissant les gens d’évacuer.

« Il y avait une flaque d’eau au sol et j’étais sur le point de sauter par-dessus lorsqu’une balle a été tirée juste au-dessus de ma tête », a-t-il déclaré en racontant l’incident à Middle East Eye.

« Une femme âgée devant moi a crié, demandant ‘ce qui se passe, mon fils’, et je lui ai dit que je ne savais pas.

« J’ai levé les yeux et j’ai vu un quadricoptère à seulement 100 mètres environ de moi.

« Ce n’était pas une balle ordinaire. Cela a fait un trou dans le sol. J’aurais été tué immédiatement.

Middle East Eye a contacté l’armée israélienne pour obtenir ses commentaires sur les allégations selon lesquelles des civils seraient ciblés à l’aide de quadricoptères.

“Fort et dangereux”

Le correspondant de Middle East Eye, Mohammed al-Hajjar, a également vu des quadricoptères tirer sur des cibles civiles.

Il a décrit les balles tirées comme ressemblant à un clou, ajoutant qu’elles ne sont pas tout à fait précises mais qu’elles restent “très puissantes et dangereuses”.

« Pendant le siège de notre région qui a duré 22 jours, des quadricoptères ont survolé le plus haut bâtiment du quartier. Il tirait sur tout ce qui bougeait et même à travers les fenêtres couvertes de rideaux”, a-t-il rapporté.

“Des chats et des chiens marchant dans la rue ont été abattus par des quadricoptères et les fenêtres de notre maison qui étaient bloquées par des rideaux ont reçu plus de 200 balles”, a-t-il ajouté.

“J’ai vu quatre personnes se faire tuer par des quadricoptères et l’une d’entre elles est restée au sol pendant cinq ou six jours” – Mohammed al-Hajjar, correspondant

« Les forces israéliennes craignent que (les combattants de la résistance) ne se cachent derrière les rideaux, alors essayez de sécuriser la zone en tirant à travers eux. »

Hajjar décrit les rues de la ville de Gaza comme étant jonchées de corps de Palestiniens tués par des quadricoptères.

Dans certains cas, les corps restent là pendant des jours, car quiconque tente de les récupérer risque de se faire tirer dessus.

“J’ai vu quatre personnes se faire tuer par des quadricoptères et l’un d’entre eux est resté au sol pendant cinq ou six jours parce que personne n’a pu récupérer son corps”, a déclaré Hajjar.

“Les quadricoptères volent partout et il est dangereux pour nous de quitter notre maison”, a-t-il ajouté.

La présence de ces machines est si omniprésente que les Palestiniens ont même compris la capacité en munitions d’un quadricoptère typique.

“Un quadricoptère est généralement chargé d’environ 64 tirs et tous les 64 peuvent être tirés (rapidement) lorsqu’il y a une cible”, a déclaré Hajjar.