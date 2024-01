Guerre contre Gaza : les Palestiniens paient des milliers de dollars aux médiateurs pour fuir en Égypte

Du côté égyptien du poste frontière de Rafah, à Gaza, des dizaines de camions humanitaires sont garés, attendant de traverser l’enclave côtière palestinienne.

Les chauffeurs de camion se rassemblent autour d’un feu pour se réchauffer, tandis que les soldats égyptiens envoient l’un des leurs acheter des provisions et des collations. De temps en temps, des acclamations et des chants peuvent être entendus au poste frontière alors que les Palestiniens saluent les membres de leurs familles qui ont réussi à fuir Gaza.

En arrivant en Égypte depuis Gaza la veille du Nouvel An aux côtés de ses deux enfants, de son frère et de sa femme grièvement blessée, Mahmoud a senti qu’il pouvait enfin respirer un peu plus facilement.

« Nous pouvons encore entendre le bruit des frappes aériennes et nous nous cachons toujours à cause de la peur », a déclaré à Middle East Eye ce Palestinien de 39 ans, ancien commerçant.

Avant de traverser la frontière, Mahmoud a perdu sept membres de sa famille à cause de la guerre israélo-palestinienne en cours, dont son père, sa belle-mère et ses deux oncles.

Pour traverser la frontière de Rafah, il a payé 15 000 dollars à un « médiateur » à Gaza. Ni lui ni sa femme n’ont la double nationalité, et ni l’un ni l’autre n’ont été enregistrés comme gravement blessés, ce qui signifie qu’ils n’étaient pas autorisés à quitter Gaza à moins que leurs noms n’apparaissent sur les listes quotidiennes des Palestiniens autorisés à passer en Égypte.

« Avec l’aide de membres de ma famille et de proches en Allemagne et en Suède, j’ai pu collecter l’argent pour moi et ma famille afin de pouvoir sortir », a déclaré Mahmoud à MEE.

Alors que la guerre continue de faire rage dans la bande de Gaza, de nombreux Palestiniens cherchent désespérément à se réfugier dans un endroit plus sûr. Rafah abrite désormais plus d’un million des 1,9 millions de Palestiniens déplacés par la guerre (la population totale de Gaza est de 2,3 millions), avec des civils réfugiés dans des écoles, des usines et des tentes en tissu de fortune.

La frontière étant fermée la plupart du temps, seul un nombre limité de Palestiniens ont pu quitter Gaza depuis le 7 octobre, lorsque la guerre a commencé suite à l’attaque meurtrière menée par le Hamas contre Israël. Certains, cependant, ont réussi à trouver suffisamment d’argent pour pouvoir s’en sortir.

Cette situation a permis aux « médiateurs » de tirer profit du carnage. À l’heure actuelle, selon plusieurs sources, les frais convenus varient de 2 000 dollars pour les enfants à entre 5 000 et 7 000 dollars pour les adultes. Toutes les transactions se font en espèces.

Réseaux de sécurité

Même avant la guerre, ces opérateurs étaient connus pour être des personnes bien connectées qui entretenaient des relations étroites soit avec le Hamas, soit avec les responsables des services de renseignement égyptiens, ou les deux, facilitant généralement la sortie des Palestiniens cherchant à quitter Gaza pour étudier, émigrer, entreprendre le pèlerinage du Hajj ou bénéficier d’un traitement médical spécialisé.

Alors que des informations selon lesquelles des Palestiniens payaient pour traverser la frontière commençaient à faire surface en ligne, suscitant la colère, Diaa Rashwan, chef du Service d’information de l’État égyptien (SIS), a dénoncé les « allégations infondées circulant sur les réseaux sociaux et dans certains médias affirmant que des frais supplémentaires seraient exigés ». imposée aux Palestiniens au poste frontière de Rafah, reliant Gaza à l’Egypte”.

“Nous avons rencontré notre médiateur à Suez. Il nous a dit qu’il travaillait avec la sécurité égyptienne” – Besan, réfugié palestinien

Cependant, MEE s’est entretenu avec cinq familles différentes – en face-à-face et au téléphone – qui ont toutes confirmé avoir payé des frais par milliers, principalement en dollars américains ou en euros, à des médiateurs qui ont ensuite facilité leur sortie de Gaza.

Pendant que le médiateur de Mahmoud était à Gaza, la famille de Besan était en Egypte, à Suez.

Cette femme de 41 ans a réussi à traverser la frontière avec son mari blessé en novembre. Grâce à ses relations, elle a payé 4 000 $ pour permettre à sa mère de traverser également la frontière.

« Nous avons rencontré notre médiateur à Suez », a-t-elle expliqué par téléphone à MEE. “Il nous a dit qu’il travaillait avec la sécurité égyptienne et qu’il tirerait les ficelles pour inscrire le nom de notre mère sur la liste.”

Après trois semaines passées dans une tente qui fuyait avec 60 autres femmes, la mère de Besan a pu passer la frontière vers l’Égypte. « Dieu sait ce que j’ai dû faire et ce que j’ai dû vendre pour obtenir cet argent, mais cela vaut la peine de récupérer notre famille – ou ce qui reste de notre famille », a déclaré Besan.

Une femme marche avec deux bébés après avoir traversé du côté égyptien du poste frontière de Rafah avec la bande de Gaza, le 6 novembre 2023 (AFP)

MEE a contacté le même médiateur qui a aidé Besan. Après plusieurs appels, l’homme, qui disposait d’un numéro privé et s’identifiait comme étant « Major Ali », a décroché.

Il a déclaré travailler avec un « appareil exécutif », ajoutant que « les prix atteignent désormais 10 000 dollars parce que la frontière est surveillée ». Il a refusé de divulguer plus d’informations.

Tandis que la famille de Mahmoud et la mère de Besan ont survécu, d’autres Palestiniens ont été victimes d’escrocs.

C’est le sort qui est arrivé à la famille al-Shamy en décembre, lorsqu’un Égyptien se faisant passer pour un officier leur a collecté 100 000 livres égyptiennes (3 330 dollars), promettant d’assurer en échange le passage de deux de leurs cousins.

« Se faire arnaquer par un Égyptien est cent fois mieux que se faire bombarder par un Israélien » – Wael, réfugié de Gaza

La famille était arrivée au Caire en 2012, après la révolution syrienne, et avait été victime d’une arnaque alors qu’elle tentait de quitter son pays d’origine déchiré par la guerre. Ayant des proches à Gaza, ils espéraient faciliter une sortie en toute sécurité.

« L’homme a disparu avec notre argent, et cela s’est avéré être une arnaque. Nous avons essayé de nous adresser à la police, mais nous avons été licenciés et menacés d’être accusés de publication de fausses nouvelles », a déclaré la famille à MEE.

Une source de sécurité travaillant avec l’armée égyptienne a déclaré à MEE que la médiation a été utilisée par différentes parties contrôlant et supervisant les frontières, faisant référence aux parties israélienne, palestinienne et égyptienne, pour faciliter la vie des citoyens de Gaza et pour surveiller toute menace entrante. ou dehors.

La source a nié que l’armée soit directement impliquée, mais a déclaré que des acteurs individuels pourraient profiter de la situation.

Cependant, une source sécuritaire à la retraite, qui a travaillé avec les renseignements militaires égyptiens dans le nord du Sinaï, a confirmé l’existence d’un réseau de médiateurs liés à différentes parties de l’appareil de sécurité de l’État qui facilitaient l’entrée des étrangers depuis les frontières orientales de l’Égypte.

MEE s’est également entretenu avec deux autres familles qui ont confirmé que leurs médiateurs étaient des responsables égyptiens. Les deux familles, l’une ayant la double nationalité américaine et l’autre canadienne, ont déclaré avoir payé environ 10 000 dollars pour que chaque membre de la famille quitte Gaza après n’avoir reçu aucune aide des ambassades américaine ou canadienne au Caire.

Les familles ont déclaré qu’elles attendaient toujours que leurs proches, bloqués à Gaza, traversent la frontière.

Les yeux sur le Sinaï

Mahmoud a déclaré qu’il avait été arrêté par les renseignements militaires et interrogé pendant 16 heures sur sa relation avec son cousin, membre du Hamas. Il a ajouté qu’il avait reçu une invitation à travailler avec les agents du renseignement pour identifier les « affiliés au Hamas » et les « éléments djihadistes ».

Depuis la guerre du Moyen-Orient de 1973, les renseignements militaires égyptiens travaillant dans le nord et le sud du Sinaï ont souvent concentré leur travail sur les Palestiniens à l’intérieur et à l’extérieur de la péninsule.

Ces dernières années, l’appareil de sécurité s’est préoccupé des combattants affiliés au groupe État islamique (EI). Une poignée de Palestiniens ont été capturés ou tués au combat aux côtés de militants radicaux dans le Sinaï.

La source active de sécurité a déclaré à MEE que les responsables égyptiens sont « très préoccupés » par la formation de petits groupes paramilitaires aidés par le Hamas ou le Jihad islamique palestinien, qui seraient ensuite utilisés pour attaquer Israël ou traverser ses frontières.

En plus de payer des médiateurs, les Palestiniens passant par le terminal de Rafah sont parfois victimes d’extorsion ou d’autres escroqueries.

Wael, un Palestinien de 54 ans, a traversé la frontière avec sa famille en décembre. Ils ont ensuite été amenés à louer un appartement dans le quartier de Nasr City au Caire, pour découvrir qu’il était déjà occupé.

« L’appartement se trouvait dans un immeuble qui appartient à l’armée égyptienne, et par conséquent l’administration a choisi d’autres locataires égyptiens plutôt que nous, même si nous avons payé plus cher », a déclaré Wael.

L’homme d’âge moyen, optimiste, a plaisanté en disant que « se faire arnaquer par un Égyptien est cent fois mieux que d’être bombardé par un Israélien », ajoutant que malgré tout, il « se sentait chez lui en Égypte ».

La famille est arrivée au Caire au milieu d’une vague de sentiment anti-immigration alimentée par des partisans pro-État sur les réseaux sociaux, qui imputent les échecs économiques du gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi aux réfugiés syriens, soudanais et autres réfugiés africains.