Guerre contre Gaza : les Palestiniens obligés de mélanger du fourrage animal avec de la farine pour faire du pain

Les Palestiniens de Gaza ont été contraints de recourir à des mesures extrêmes dans un contexte de famine croissante résultant des bombardements incessants d’Israël et du siège complet imposé depuis octobre.

De nombreuses familles de l’enclave assiégée ont dû mélanger divers ingrédients pour faire du pain selon des méthodes traditionnelles, en raison de la rareté de la nourriture.

Les familles ont été contraintes d’utiliser du fourrage pour animaux et des aliments pour oiseaux cuits dans leur pain, ce qui entraîne parfois des problèmes médicaux, en particulier chez les jeunes enfants.

Abu Alaa, propriétaire d’un moulin dans le centre de Gaza, a déclaré que la nourriture disponible pour la population n’est pas comestible.

« Il faut faire quelque chose de toute urgence », a-t-il déclaré à Middle East Eye.

« Les gens mélangent des aliments pour oiseaux et des aliments pour animaux à leur alimentation. Ce n’est pas bien, ce n’est pas sain. Les gens le broient et le mélangent à leur pain.

Il a expliqué que cela se produit en raison du manque d’acheminement de l’aide ainsi que de la forte hausse des prix des biens disponibles.

Un Palestinien se tient près de sacs de farine dans un moulin à Gaza, alors que les prix des marchandises ont grimpé en flèche (Mohammed al-Hajjar)

Abu Alaa affirme qu’il a été contraint de réduire le prix du blé en raison des circonstances désastreuses, malgré la hausse des coûts qui frappe tout le monde.

Les familles font la queue pendant des heures chaque jour pour obtenir seulement quelques kilos de farine. Cependant, souvent, au moment où les familles arrivent en tête de la file d’attente, la farine est déjà épuisée. Pendant ce temps, à de nombreuses reprises, les gens sont contraints de se disperser à cause des bombardements israéliens.

Effets néfastes sur la santé

Selon un rapport de l’ONU en décembre, 93 pour cent de la population de Gaza est confrontée à « des niveaux de famine de crise », et un quart de la population de la bande de Gaza est confrontée à « une faim et une famine catastrophiques ».

Jeudi, le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré dans un communiqué déclaration que “l’ensemble de la population souffre d’insécurité alimentaire aiguë. Plus d’un quart d’entre eux – soit un demi-million de personnes – se trouvent au stade IPC5, le stade de faim le plus extrême. Ils meurent de faim”.

Euro-Med Droits de l’Homme a déclaré avoir enregistré de nombreux décès dus à la faim, y compris des nourrissons.

Mélanger des aliments pour animaux avec du pain a déjà commencé à avoir des effets néfastes sur la santé des personnes. Malgré cela, les familles affirment qu’elles n’ont pas d’autre alternative.

Abu Anas, un habitant qui vit près d’un moulin, a déclaré que toute nourriture disponible à Gaza n’est plus abordable, en particulier après que presque toutes les boulangeries et supermarchés de la bande ont été bombardés.

Au lieu de cela, les familles utilisent des techniques de « l’âge de pierre » et des fours de fortune pour préparer la nourriture et, si elles en ont les moyens, la vendent.

Une Palestinienne prépare du pain dans un four de fortune à Gaza, en pleine pénurie de produits alimentaires essentiels (Mohammed al-Hajjar)

Les habitants pompent également l’eau des puits et mélangent l’eau de mer et les eaux usées face à une pénurie d’eau potable.

Jaber, un autre habitant de Gaza, dit que même si le goût est mauvais, lui et d’autres mélangent différents types de farine et d’ingrédients pour faire du pain.

« Parfois, le pain est fait et il ressort rouge ou jaune à cause des ingrédients qui y sont mélangés », a-t-il déclaré, ajoutant que ce n’est pas sain.

L’orge moulue et le maïs sont également mélangés à la farine.

Dans certains cas, les Palestiniens ont été contraints de fouiller le sol pour trouver des restes de nourriture.

Sabrine Alatanni, 32 ans, a évacué sa maison de Beit Lahia il y a quelques semaines après que les frappes aériennes israéliennes l’aient réduite en ruines. Elle et ses quatre enfants sont aux prises avec le déplacement et la famine.

« Je me sens impuissante car je ne peux pas nourrir mes enfants. Les lentilles et le riz sont devenus des rêves pour nous », a-t-elle déclaré à MEE.

Pour survivre, comme des centaines de milliers de personnes dans le nord, elle a dû acheter du fourrage pour animaux et le mélanger avec du blé pour faire du pain.

Aux côtés de Sabrine, ses enfants Ramadan et Muhanned, âgés de 9 et 11 ans, ont exprimé leur combat.

“Le fourrage animal contenu dans le pain est très mauvais, l’eau est polluée, j’ai mal au ventre. Nous buvons l’eau d’un puits. Elle n’a pas bon goût”, a déclaré Muhanned.

Flambée des prix des denrées alimentaires

Mazen al-Terk, 50 ans, a déclaré que la situation est désormais devenue critique.

« Nous avons arrêté de faire la différence entre la nourriture des ânes et celle des humains. Nous mangeons n’importe quoi et personne ne nous aide. Nous appelons tous les pays du monde à nous soutenir, car nous ne trouvons pas de nourriture », a-t-il déclaré.

« Cela fait maintenant trois mois que nous n’avons pas accès à de la farine blanche pure, depuis le 9 octobre, date à laquelle Israël a imposé le siège total. Les gens ramassent des objets par terre pour les manger. Toute farine que l’on peut trouver coûte environ 700 shekels (189 dollars) », a-t-il ajouté.

Selon Terk, avant la guerre, un sac de 50 kg de farine ne coûtait que 100 shekels (27 dollars).

Les Palestiniens de Gaza disent que cela fait des mois qu’ils n’ont pas eu accès à de la farine blanche et propre, car ils ont dû mélanger des ingrédients en raison de pénuries (Mohammed al-Hajjar)

Les habitants de Gaza affirment que l’utilisation de fourrage animal dans leur pain, ainsi que de certains autres ingrédients, nuit à leur santé, en plus du manque d’eau potable et d’installations sanitaires.

« Tous mes enfants ont des maux d’estomac et de la diarrhée à cause de la nourriture, de l’eau et des détritus dans les rues », a déclaré Terk.

« Nous sommes tous malades maintenant à Gaza… personne ne ressent ce que nous vivons. »

De même, Khaled Rasem, un habitant du camp de Jabalia âgé de 25 ans, a déclaré à Middle East Eye qu’il manquait des produits de première nécessité tels que de la nourriture pour bébé et des suppléments.

« La nourriture est quasiment inexistante, les médicaments ne sont disponibles que dans quelques endroits et les hôpitaux ne fonctionnent pas pleinement », a-t-il déclaré.

La fermeture par l’armée israélienne des routes entre le nord et le sud de Gaza a empêché la livraison de nourriture et d’autres biens vers le nord, selon Khaled.

L’aide alimentaire n’est pas parvenue au nord depuis plus de 40 jours, a-t-il indiqué.

Les gens ont dû moudre du fourrage pour pigeons et vaches pour faire du pain, car la farine coûte 210 dollars et n’est pas disponible, a-t-il expliqué à MEE.

« L’armée israélienne a eu recours à une politique de famine pour punir ceux qui refusaient de quitter leurs foyers dans le nord en les privant de nourriture et d’eau. » – Khaled Rasem, résident du camp de Jabalia

“J’ai dû manger du pain à base de fourrage hier. C’était dégoûtant. Certaines personnes mangent maintenant des feuilles d’arbres. La situation est terrible”, a ajouté Khaled.

« Parfois, du riz et des lentilles sont disponibles, mais ils sont extrêmement chers », a-t-il expliqué.

“Toute notre nourriture est maintenant de mauvaise qualité et malsaine. Il n’y a pas d’eau potable. Lorsque l’eau du robinet est disponible, les premières quantités d’eau sont des eaux usées. Même l’eau que nous collectons dans les robinets de la rue contient des eaux usées et nous sommes obligés de la boire. parce que nous n’avons pas d’autre choix.

« L’armée israélienne a eu recours à une politique de famine pour punir ceux qui refusaient de quitter leurs foyers dans le nord en les privant de nourriture et d’eau », a-t-il expliqué.

La situation a été encore exacerbée par le manque de médecins et d’hôpitaux fonctionnels dans le nord, Israël ayant ordonné à ces pays d’évacuer vers le sud.

« Il y a très peu de médecins ici », a déclaré Khaled.

Pendant ce temps, Mahmoud, un habitant de la ville de Gaza âgé de 24 ans, a déclaré à Middle East Eye que les habitants de la ville, en particulier les enfants, souffrent de famine car seul le riz est disponible et son prix est prohibitif.

« Il manque du lait et des suppléments pour enfants. Mon oncle moud le riz et y ajoute un peu de sucre pour le rendre comestible pour ses enfants », a-t-il expliqué à MEE.

Bien que sa famille soit déplacée, elle n’a reçu aucune aide alimentaire.

« Les personnes déplacées hébergées dans les abris des Nations Unies dans la ville de Gaza n’ont pas accès à l’aide. Les camions transportant de l’aide alimentaire en provenance d’Égypte atteignaient la ville de Gaza via la rue Al-Rashid, où est stationnée l’armée israélienne. Peu de temps après avoir passé un point de contrôle militaire israélien, tous les camions déversent l’aide dans la rue d’une manière humiliante », a-t-il ajouté.

“Seuls les pauvres et les affamés s’y rendent pour demander de l’aide car c’est extrêmement dangereux : il y a un risque élevé d’être tué par des tireurs isolés israéliens ou piégé dans une course acharnée pour obtenir de l’aide. C’est une politique israélienne délibérée de maintenir le chaos.”

Aide au blocage

Human Rights Watch a déclaré que la famine est utilisée comme arme de guerre à Gaza, le qualifiant de crime de guerre.

« Les forces israéliennes bloquent délibérément l’approvisionnement en eau, en nourriture et en carburant, tout en entravant délibérément l’aide humanitaire, apparemment en rasant des zones agricoles et en privant la population civile des biens indispensables à sa survie », a déclaré l’organisation dans un rapport.

Les niveaux extrêmes de famine surviennent alors que les manifestants israéliens, y compris les proches des personnes capturées à Gaza le 7 octobre, empêchent l’aide d’urgence d’atteindre l’enclave par le poste frontière de Kerem Shalom.

Les Palestiniens attendant de l’aide à l’intérieur de Gaza ont également été attaqués par les bombardements israéliens la semaine dernière.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a renouvelé jeudi ses appels à Israël pour qu’il protège les civils, après qu’une frappe israélienne meurtrière contre une installation de l’ONU la veille a tué au moins 12 Palestiniens et en a blessé des dizaines d’autres.

Les deux obus de char qui ont frappé l’abri de l’ONU ont également provoqué des dégâts considérables.

Les États-Unis ont condamné la frappe mais ont évité de la blâmer, tandis qu’Israël a déclaré qu’il enquêtait sur l’incident, selon les médias israéliens.

Lors d’une visite en Angola, Blinken a déclaré aux journalistes que l’abri de l’ONU “est essentiel et doit être protégé”.

Plus de 26 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre, a annoncé vendredi le ministère palestinien de la Santé. Israël a lancé une offensive aérienne et terrestre à Gaza suite à une attaque du Hamas qui a tué 1 200 Israéliens.

*Reportage supplémentaire de Khaled Almalfoh