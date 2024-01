Guerre contre Gaza : les Palestiniens déplacés ne trouvent aucun abri à Rafah

En arrivant à al-Mawasi, une ville proche de Rafah, à la frontière sud de Gaza avec l’Égypte, Rasha Mansour, 37 ans, n’a trouvé « rien d’autre que du sable et un endroit vide sans tentes ».

Mansour, son mari et leurs cinq enfants ont quitté leur maison située dans le camp de réfugiés d’al-Bureij, dans le centre de Gaza, il y a deux semaines, après qu’Israël a ordonné à ses résidents de déménager vers Deir al-Balah, ou de se diriger vers le sud, à Rafah, où se trouve désormais leur domicile. à plus d’un million de Palestiniens déplacés.

N’ayant aucune place disponible à Deir al-Balah, Mansour a dit à son mari qu’elle pensait qu’ils devraient se rendre à Rafah, « afin que nous ne soyons plus obligés de déménager ailleurs ».

La guerre avait déjà durement frappé la famille. Un mois plus tard, a déclaré Mansour à Middle East Eye, Israël bombardait leur camp, malgré les assurances selon lesquelles il était sûr.

« Au cours du deuxième mois de guerre, j’ai perdu mon jeune frère Abdul Rahman et la famille de mon oncle. Les missiles sont tombés sur la maison de mon oncle, à côté de chez nous, et tous mes proches présents dans l’immeuble ont été tués. Mon oncle, ses petits-enfants, ses filles et mon frère.

« Ma mère et mon père sont en Égypte depuis plusieurs mois pour soigner mon père. Nous vivons dans les circonstances les plus difficiles sans nos parents.

« La tente n’est pas une solution. Nous avons besoin que la guerre cesse et que nous puissions retourner chez nous. » – Rasha Mansour, résidente de Gaza

Peu de temps après, Mansour et sa famille ont fui vers le sud. « J’ai emporté avec moi une couverture et suffisamment de literie pour la famille et quelques autres choses », a-t-elle déclaré. En arrivant à al-Mawasi, ils trouvèrent une friche balnéaire surpeuplée.

« C’était difficile d’avoir une tente. J’avais très peur de m’asseoir dehors, sans abri, avec mes trois filles… Nous y sommes restés deux jours avec beaucoup de difficulté. J’avais l’impression d’être dans la rue. L’endroit était bondé de monde. Certains d’entre eux confectionnaient eux-mêmes des tentes en nylon, d’autres étaient obligés de dormir par terre, sans matelas.

Le mari de Mansour est allé chercher une tente et on lui a dit que certaines étaient vendues jusqu’à 2 000 shekels (540 dollars), un prix que la famille ne pouvait pas se permettre.

« Nous avons fabriqué une tente en tissu et nous nous sommes assis dedans », a expliqué la mère. « Nous avons quitté nos maisons, qui étaient autrefois sûres et chauffées, et maintenant nous sommes ici dans cet endroit vide, dans une tente en tissu. C’est l’hiver et il fait très froid.

Environ 1,9 million de personnes ont maintenant été déplacées de leurs foyers à Gaza, dont beaucoup se dirigent vers le sud, à Rafah et à proximité d’al-Mawasi, car ces zones sont considérées comme plus sûres que d’autres, et c’est également là que l’armée israélienne leur a dit d’aller.

Conditions désastreuses

Dans un article sur Telegram, le porte-parole du ministère palestinien de la Santé, Ashraf al-Qudra, a déclaré que les infrastructures et les services médicaux de Rafah ne pouvaient pas répondre aux besoins d’environ 1,3 million de personnes déplacées.

Ces derniers jours, Israël a lancé une pluie de frappes aériennes sur Rafah, frappant des maisons abritant des familles déplacées et tuant un signalé 135 personnes. Rafah est le seul poste frontière de Gaza non contrôlé par Israël, mais selon Selon le Wall Street Journal, des responsables israéliens ont déclaré à l’Égypte qu’ils prévoyaient une opération militaire du côté de Gaza, où se réfugient actuellement les Palestiniens déplacés.

Ces Palestiniens sont confrontés à des conditions désastreuses, au grand jour. « À tout moment, la pluie peut tomber », a déclaré Mansour. « Des milliers de citoyens sont à la rue, sans tente ni abri. La tente n’est pas une solution. Nous avons besoin que la guerre cesse et que nous puissions retourner chez nous. Nous avons vécu la Nakba de 1948, mais ce que nous vivons aujourd’hui est bien plus difficile.»

Dans la ville de Rafah, Rami Abu Quddus, 40 ans, passe ses journées à chercher un endroit où lui, sa femme et ses trois enfants peuvent trouver refuge, après avoir été contraints de quitter le camp de Nuseirat, au milieu de la bande de Gaza.

« La tente n’est pas un bon endroit pour vivre », a-t-il expliqué à MEE. « J’ai trois enfants qui ne se sont pas remis du froid. Nous partageons des appels sur les réseaux sociaux pour une tente au moins habitable, mais il n’y a rien. Tout nécessite de l’argent et coûte le double du prix. La tente, la nourriture, les boissons et tout le reste sont très chers. Je ne veux pas dépenser près de 500 $ pour une tente qui ne nous protégera pas de l’hiver.

Abu Quddus a déclaré que certaines zones d’al-Mawasi et d’autres parties de Rafah avaient été bombardées par Israël. « L’armée israélienne ne fait preuve de pitié à personne pendant cette guerre. Je ne peux pas assurer la sécurité de mes enfants. Nous, les déplacés, vivons de grandes souffrances à Rafah. L’armée nous pousse là-bas, sachant que la ville va exploser à cause de l’augmentation de la population.

Un Palestinien monte une charrette tirée par un âne, le 11 janvier 2024, près d’un bâtiment détruit qui a été touché lors d’une frappe aérienne israélienne à Rafah, dans le sud de Gaza (AFP)

Selon Abu Quddus et d’autres Palestiniens déplacés à Rafah, il n’y a pas assez de nourriture dans la ville. « Si je ne trouve pas de conserves au marché, ma famille ne trouvera jamais rien à manger », a-t-il déclaré. La ville ne dispose pas des services et des infrastructures nécessaires pour faire face au nombre de personnes qui ont fui vers elle et la situation humanitaire se détériore rapidement en conséquence.

« L’armée israélienne demande toujours aux citoyens d’évacuer leurs zones résidentielles de la ville de Khan Younis et de se rendre à Rafah », a déclaré Abou Quddus. « Combien de temps allons-nous rester déplacés ainsi ? Les tentes dans lesquelles nous vivons désormais sont-elles acceptables ?

Sa vie et celle de ceux qui l’entouraient ont été brisées. Abu Quddus a parlé à MEE de tout ce qui a été perdu à cause des bombardements continus d’Israël. « J’avais des rêves et un avenir pour mes enfants », a-t-il déclaré.

« Je travaille comme enseignante dans une école et j’avais une belle routine quotidienne. Je veux le récupérer à nouveau. Je veux que la guerre se termine sans perdre aucun membre de ma famille. Ma maison, mes voisins, mon camp me manquent.

Le professeur fit une pause. « Je veux retourner à ma vie, quitter cette tente que j’ai fabriquée en nylon, qui ne nous protège ni du froid ni de la lumière. Je veux quitter les explosions la nuit et le calme mortel le jour.»