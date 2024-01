Guerre contre Gaza : les Palestiniens craignent un raid terrestre sur l’hôpital Nasser

Deux nuits consécutives de violents bombardements israéliens à proximité du plus grand hôpital encore fonctionnel de la bande de Gaza ont laissé les Palestiniens de plus en plus inquiets d’un éventuel raid terrestre sur l’établissement médical.

La zone autour de l’hôpital Nasser à Khan Younis, au sud de Gaza, est la cible d’attaques incessantes de la part des avions et des chars israéliens depuis mardi.

« La situation dans la ville de Khan Younis se détériore rapidement à mesure que les bombardements s’intensifient, en particulier pendant la nuit », a déclaré Wejdan, un Palestinien déplacé de 24 ans à Khan Younis, à Middle East Eye.

“Les gens ont peur qu’Israël envahisse l’hôpital, comme ils l’ont fait dans le nord de Gaza. Ils fuient donc l’enceinte de l’hôpital vers les zones de Rafah et d’Al-Mawasi.

“Nous ne pouvons plus aller au marché local, car il est trop proche de l’hôpital”, a-t-il ajouté.

Mohammed al-Agha, qui est déplacé avec sa famille à Al-Mawasi, au sud de Gaza, a déclaré qu’il y avait eu un afflux massif de personnes venant de l’hôpital Nasser dans la région.

Mais il a prévenu qu’avec le manque d’espace, de nourriture et de médicaments, la situation humanitaire s’aggravait.

« Nous connaissons la famine et la maladie se propage », a déclaré Agha à MEE. “Une crise humanitaire, semblable à celle de Rafah, atteint des niveaux extrêmes à Al-Mawasi.”

À Rafah, la population d’avant-guerre, qui était de 300 000 personnes, augmenté à 1,2 million depuis le 7 octobre, selon l’Unrwa, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

L’hôpital Al-Shifa fonctionne à peine

Les Palestiniens craignent que les attaques autour de l’hôpital Nasser ne soient le prélude à une attaque plus large contre l’établissement, similaire à l’attaque contre l’hôpital al-Shifa, au nord, l’année dernière.

Al-Shifa – normalement le plus grand complexe médical de Gaza – a été transformé en rien de plus qu’un poste de premiers secours en raison de mois d’attaques israéliennes.

MEE a constaté qu’au sein de l’établissement, la plupart des services avaient été fermés, notamment les services de chirurgie et de radiographie, ainsi que les salles d’opération.

Il ne reste que quelques volontaires pour fournir des soins médicaux de base, après que de nombreux spécialistes et infirmiers ont été arrêtés ou contraints de fuir.

Les couloirs de l’hôpital d’Al-Shifa sont bondés de patients et de leurs familles (MEE/Mohammed al-Hajjar)

Les blessés continuent d’être transportés à l’hôpital, mais les opérations complexes sont impossibles à réaliser.

Ces derniers jours, les forces israéliennes ont multiplié les attaques dans la ville de Gaza après deux semaines de calme relatif dans le nord de Gaza, suscitant la peur parmi les habitants de la ville qui ont peu ou pas d’accès aux soins médicaux.

Parmi les cibles de la ville se trouvait une université palestinienne.

Dans un communiqué publié jeudi, l’Université d’Israa a déclaré que l’explosion de ses principaux bâtiments par les forces israéliennes était une « agression barbare » faisant partie de la politique israélienne contre l’éducation palestinienne.

Il a ajouté que les soldats ont occupé les bâtiments de l’université pendant 70 jours, les transformant en base militaire pour arrêter et interroger des civils, et l’utilisant également comme poste de tir pour les tireurs d’élite tirant sur des personnes non armées dans la zone.

Avant que le bâtiment ne explose, des objets de valeur, notamment des objets rares, ont été volés par des soldats, ajoute le communiqué.

Israël ajouté à la liste des « pires geôliers de journalistes au monde »

Parmi ceux-là tué Jeudi, dans le centre de Gaza se trouvait le journaliste Wael Fanounah, a indiqué le bureau des médias du gouvernement à Gaza.

Fanounah, directrice de la chaîne Al Quds Today TV, est devenue le 119e journaliste palestinien tué par Israël depuis le 7 octobre.

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a déclaré jeudi qu’Israël était pour la première fois inclus dans son liste annuelle des « pires geôliers de journalistes » au monde.

Israël occupe la sixième place mondiale, après avoir emprisonné 17 journalistes en Cisjordanie occupée après le déclenchement de la guerre.

« La position d’Israël dans le recensement des prisons de 2023 du CPJ est la preuve qu’une norme démocratique fondamentale – la liberté de la presse – s’effiloche alors qu’Israël exploite des méthodes draconiennes pour faire taire les journalistes palestiniens. Cette pratique doit cesser », a déclaré Jodie Ginsberg, directrice générale du CPJ.

Ailleurs en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes ont abattu un Palestinien lors d’une opération dans la ville de Tulkarem.

Deux camps de réfugiés dans la ville du nord de la Cisjordanie, les camps de Tulkarm et de Nur Shams, ont été assaillis par Israël pendant plus de 24 heures.

Les pays arabes « élaborent un plan pour un État palestinien »

Lors du Forum économique mondial de Davos, le président israélien Isaac Herzog a déclaré jeudi qu’Israël “doit combattre le terrorisme sans pitié”.

Il a déclaré qu’il ne reculait pas devant la tragédie humaine à Gaza, mais qu’Israël « devait se défendre contre le terrorisme ».

Une fois que le Hamas sera hors de question, a-t-il déclaré, Israël devra alors aller « négocier avec ceux qui pourraient être un partenaire potentiel ».

La normalisation des relations avec l’Arabie saoudite est “la clé pour sortir de la guerre vers un nouvel horizon”, a-t-il ajouté.

Le Financial Times signalé Jeudi, les nations arabes avaient élaboré un plan pour mettre fin à la guerre israélienne à Gaza et créer un État palestinien.

Le plan pourrait inclure la normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël si celui-ci acceptait des mesures « irréversibles » vers la création d’un État palestinien.

Les États arabes ont discuté de ce plan avec les gouvernements américain et européen, car il pourrait inclure un appel aux États occidentaux pour qu’ils reconnaissent formellement l’État palestinien ou votent pour lui accorder une adhésion à part entière à l’ONU. Le plan devrait être présenté dans les semaines à venir.