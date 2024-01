Guerre contre Gaza : les Palestiniens cherchant refuge à l’hôpital Khan Younis disent qu’ils n’ont nulle part où aller

Les Palestiniens terrifiés ont du mal à trouver des cachettes sûres à Khan Younis, la principale ville du sud de Gaza, après que les forces israéliennes ont ciblé des zones proches du plus grand hôpital en activité, faisant craindre qu’il ne soit contraint de fermer.

Des habitants, dont des journalistes locaux et du personnel médical, ont déclaré à Middle East Eye qu’un convoi de chars israéliens avait avancé jeudi dans la zone la plus au sud de Khan Younis, forçant des centaines de civils à chercher refuge au complexe médical Nasser.

Un journaliste, qui a requis l’anonymat par crainte de représailles de la part d’Israël, a déclaré que les forces israéliennes stationnées au cimetière voisin d’al-Nasmawi pouvaient être vues tirant “sans discernement” des obus sur des bâtiments résidentiels proches du centre médical.

“Alors que certaines personnes ont tenté de s’échapper au milieu des bombardements massifs, la plupart étaient coincées dans leurs maisons, effrayées de partir en raison des bombardements aveugles et des attaques directes contre des civils de tous âges”, a déclaré le journaliste.

“Personne n’a été épargné.”

Selon des responsables du ministère palestinien de la Santé, au moins 77 personnes ont été tuées dans le territoire assiégé depuis minuit. Plusieurs personnes auraient été tuées près de l’hôpital Nasser, mais le chiffre exact reste incertain.

Les Palestiniens craignent que les attaques autour de l’hôpital Nasser ne soient le prélude à une attaque plus large contre l’établissement, similaire à l’attaque contre l’hôpital al-Shifa, au nord, l’année dernière.

« Après avoir été témoin des atrocités perpétrées dans les hôpitaux d’al-Shifa et d’al-Ahli, j’avais vraiment peur que la même chose nous arrive » – Muhammad Ziyad, déplacé à l’hôpital Nasser

Selon le bureau humanitaire des Nations Unies, environ 7 000 Palestiniens se seraient réfugiés dans l’enceinte de l’hôpital Nasser.

Al-Shifa – auparavant le plus grand complexe médical de Gaza – n’est plus qu’un simple poste de secours en raison des mois d’attaques israéliennes.

MEE a constaté qu’au sein de l’établissement, la plupart des services avaient été fermés, notamment les services de chirurgie et de radiographie, ainsi que les salles d’opération. Il ne reste que quelques volontaires pour fournir des soins médicaux de base, après que de nombreux spécialistes et infirmiers ont été arrêtés ou contraints de fuir.

« Après avoir été témoin des atrocités perpétrées dans les hôpitaux d’al-Shifa et d’al-Ahli, j’avais vraiment peur que la même chose nous arrive », a déclaré à MEE Muhammad Ziyad, qui est hébergé à l’hôpital Nasser depuis plus d’un mois avec sa famille.

“La peur était dévastatrice. Personne ne pouvait dormir de la nuit. Je me sentais impuissant, mes enfants et ma femme pleuraient devant moi et ils avaient peur. J’étais incapable de les protéger.

“J’ai décidé de quitter l’hôpital mais je ne savais pas où aller. Je suis à l’hôpital depuis quelques jours, je dors dans les couloirs et je me sens humilié lorsque je demande de l’aide, mais j’espérais un sentiment de soulagement. sécurité pour ma famille, mais il est clair qu’il n’y a de sécurité nulle part à Gaza, que ce soit au nord, au sud ou entre les deux.”

Les deux tiers des hôpitaux de Gaza ont été contraints de fermer et ceux qui sont encore ouverts offrent des services limités de soins de maternité, de traumatologie et d’urgence. La perte de Nasser réduirait encore davantage les soins de traumatologie limités encore disponibles dans le sud de la bande de Gaza.

Un autre habitant de Khan Younis a déclaré à MEE qu’au moins sept Palestiniens déplacés ont été tués alors qu’ils s’abritaient à l’école Tariq Bin Ziyad, située à proximité du cimetière Nasmawi où sont stationnées les forces israéliennes.

Le résident a déclaré que la zone où est basée l’école, connue sous le nom de bloc 107 selon une initiative israélienne divisant Gaza en blocs numérotés, avait été précédemment déclarée « zone de sécurité ».

Le 1er décembre, l’armée israélienne a publié une carte de Gaza indiquant les zones qu’elle allait frapper de manière imminente et les zones vers lesquelles les civils devraient fuir.

Depuis lors, les zones précédemment désignées comme « zones de sécurité » à travers Khan Younis et Rafah ont été ciblées à plusieurs reprises par des frappes aériennes et des bombardements israéliens.

Les bombardements constants dans le sud ont conduit bon nombre des 1,2 million de Palestiniens déplacés dans le sud à se demander s’ils y seraient plus en sécurité ou s’il ne serait pas préférable de tenter leur chance chez eux.

Israël exhume des corps au cimetière de Gaza

Pendant plus de 100 jours, d’intenses bombardements israéliens et une invasion terrestre ont réduit de vastes zones de Gaza à un désert en ruine.

Une grande partie du nord a été complètement rasée, avec plus de 24 500 Palestiniens tués dans l’enclave, dont plus des deux tiers de femmes et d’enfants.

Certains Palestiniens ont déclaré avoir tenté de fuir vers Mawasi, une bande de terres agricoles sur la côte de Gaza déclarée « zone de sécurité », mais les tirs des tireurs isolés et les bombardements israéliens les ont empêchés d’atteindre leur destination.

Plusieurs témoins oculaires ont déclaré à MEE que tôt jeudi, l’armée israélienne s’est repositionnée dans les quartiers de Batn al-Sameen et Qizan al-Najjar, après avoir quitté Khair al-Namsawi et le cimetière de Namsawi.

Les témoins oculaires ont déclaré que le repositionnement avait été une expérience terrifiante, avec des obus de mortier assourdissants éclatant sans arrêt tout au long de la nuit.

Plus tard jeudi, alors qu’ils tentaient de regagner des abris de fortune, plusieurs Palestiniens ont déclaré que l’armée israélienne avait détruit au bulldozer et profané des tombes au cimetière de Nasmawi.

Un habitant a déclaré à MEE qu’au moins sept corps palestiniens « avaient été volés par l’armée israélienne ».

“Nous avons trouvé des traces de gants en caoutchouc que les soldats israéliens ont utilisés lors d’autres raids sur des cimetières à Gaza”, a déclaré l’habitant.

Des informations selon lesquelles l’armée israélienne récupérait des cadavres sur des tombes circulent sur les réseaux sociaux depuis des jours, les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie exprimant leur indignation face à cette pratique.

En réponse aux questions, l’armée israélienne a confirmé avoir déterré des tombes palestiniennes et a déclaré que sauver les captifs israéliens et retrouver et restituer leurs corps était l’une de ses missions clés à Gaza.

Israël a déclaré que plus de 250 personnes avaient été capturées lors de l’attaque du 7 octobre et estime que 136 d’entre elles se trouvent toujours à Gaza – 105 d’entre elles vivantes et 27 mortes.

Jusqu’à présent, aucune preuve n’a permis de suggérer que les corps exhumés du cimetière de Khan Younis soient israéliens.

Selon le droit international, une attaque intentionnelle contre un cimetière pourrait constituer un crime de guerre, sauf dans des circonstances très limitées où ce site deviendrait un objectif militaire.