Guerre contre Gaza : les estimations américaines montrent que le bilan des morts du Hamas est bien inférieur aux objectifs d’Israël

Les services de renseignement américains estiment que le Hamas n’a perdu que 20 à 30 pour cent de ses combattants depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre.

Ces estimations, les premières depuis la guerre, ne correspondent pas à l’objectif déclaré d’Israël de « détruire » le groupe palestinien, qui dirigeait de facto la bande de Gaza avant la dernière invasion israélienne.

Selon le rapport des renseignements cité par le le journal Wall Street Samedi, le Hamas est encore capable de combattre les troupes israéliennes et de lancer des roquettes sur Israël “pendant des mois”.

Le rapport indique que les responsables israéliens estiment qu’environ 16 000 combattants du Hamas ont été blessés, et qu’environ la moitié d’entre eux ne retourneront probablement pas sur le champ de bataille. Cependant, les estimations américaines suggèrent une fourchette de 10 500 à 11 700 combattants, avec la possibilité que beaucoup d’entre eux reprennent le service actif.

Le journal américain rapporte que l’administration Biden a donc réduit ses attentes à l’égard de la guerre et a exhorté Israël à changer de tactique de guerre pour mener des opérations ciblées contre les dirigeants du Hamas.

Un haut responsable militaire israélien a déclaré au journal que l’objectif du Hamas était de « ne pas perdre » et de survivre au conflit, plutôt que de gagner.

L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a entraîné la mort d’environ 1 200 personnes, dont 695 civils israéliens et 373 combattants, selon les dernières données de l’agence israélienne. agence de sécurité sociale. Plus de 200 personnes, dont des civils et des soldats, ont été ramenées en captivité à Gaza.

L’attaque israélienne contre Gaza qui a suivi a jusqu’à présent tué plus de 25 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.

La campagne a donné lieu à des accusations de génocide contre Israël et à une plainte devant la Cour internationale de Justice déposée par l’Afrique du Sud demandant des mesures provisoires pour mettre fin à la guerre.

La majeure partie des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont été déplacés par la guerre, et les rapports de l’ONU indiquent que le siège imposé par Israël a poussé la population au bord de la famine.

La branche armée du Hamas, les Brigades Qassam, n’a pas déclaré le nombre total de ses combattants ni ceux qui ont été tués pendant les hostilités.

Un rapport américain classifié publié en janvier, selon le WSJ, estimait que le Hamas comptait entre 25 000 et 30 000 combattants avant la guerre, ce qui est similaire aux estimations israéliennes d’au moins 30 000.

Le Hamas résiste malgré les pertes

Le général à la retraite Joseph Votel, qui commandait auparavant les opérations militaires américaines au Moyen-Orient, a déclaré au WSJ que, selon son analyse, le Hamas est toujours capable de poursuivre le combat malgré ses pertes.

“Une seule personne devra peut-être désormais effectuer deux ou trois tâches”, a-t-il déclaré.

Même dans le nord, où les attaques israéliennes ont détruit une grande partie de la ville, le groupe reste résilient, selon le WSJ.

“Le Hamas tente de réaffirmer son autorité en envoyant de petits groupes de policiers et de services d’urgence patrouiller dans les rues”, écrit le journal, citant des responsables israéliens et des résidents palestiniens.

Le rapport ajoute que les tirs de roquettes du Hamas vers Israël depuis le centre de Gaza sont une autre indication de la résilience du groupe.

Un officier militaire israélien a également déclaré au WSJ que les autorités du ministère palestinien de l’Intérieur dirigé par le Hamas étaient même retournées dans la ville de Gaza, y compris dans les zones précédemment saisies par l’armée israélienne pendant les combats.