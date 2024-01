Guerre contre Gaza : le Hamas étudie une proposition de pause de six semaines mais ne voit aucun accord sans le retrait israélien

Le Hamas étudie une proposition rédigée à Paris qui offrirait aux Palestiniens de Gaza six semaines de répit des combats en échange de la libération des Israéliens détenus en captivité ainsi que de la libération des prisonniers palestiniens en Israël.

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré mardi dans un communiqué que le groupe était en train de “l’étudier et de soumettre sa réponse sur la base que la priorité est de mettre fin à l’agression”.

Haniyeh, basé au Qatar, a déclaré que le Hamas était ouvert à toute initiative « sérieuse » à condition qu’elle conduise à une « cessation complète » des hostilités et au retrait complet des forces israéliennes de Gaza.

Ses commentaires interviennent après que des responsables du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis ont rencontré les chefs des renseignements israéliens à Paris ce week-end pour discuter de la libération de quelque 136 Israéliens retenus captifs à Gaza.

Le New York Times a rapporté dimanche que le Hamas allait libérer des prisonniers âgés, ainsi que des femmes et des enfants, en échange de prisonniers palestiniens pendant une période initiale de six semaines.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Si cela réussit, il pourrait y avoir deux autres phases d’échanges, avec éventuellement des soldats israéliens de sexe masculin.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lundi qu’il ne pouvait pas confirmer les détails de la proposition, mais l’a qualifiée de « forte et convaincante ».

Le bureau du Premier ministre israélien a qualifié les négociations de “constructives”, mais a noté qu’il y avait “des divergences importantes dont les parties continueront à discuter”.

Depuis des semaines, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son gouvernement d’extrême droite ont juré de rester à Gaza jusqu’à l’élimination du Hamas.

S’exprimant vendredi depuis une colonie israélienne illégale en Cisjordanie occupée, Netanyahu a déclaré : « Nous ne ferons aucun compromis sur rien de moins qu’une victoire totale.

“Cela signifie éliminer le Hamas, rendre tous nos otages et garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël”, a-t-il ajouté.

Cependant, Mohammad Nazzal, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré mardi à Al Jazeera qu’un accord pour libérer les captifs israéliens ne pourrait être possible qu’avec un retrait complet d’Israël de Gaza.

“Nous avons dit aux médiateurs qu’un cessez-le-feu permanent était notre objectif, mais nous pouvons le faire dans la deuxième ou la troisième étape d’un accord. Sans un retrait israélien de Gaza, nous ne pouvons pas accepter cette nouvelle proposition”, a déclaré Nazzal.

Le ministre israélien d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a menacé mardi de renverser le gouvernement si un accord « imprudent » était conclu avec le Hamas.

“Un accord irresponsable = le démantèlement du gouvernement”, a déclaré le ministre d’extrême droite sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Les corps volés restitués

Les informations faisant état de négociations surviennent alors que 114 Palestiniens ont été tués et 249 blessés au cours des dernières 24 heures, selon le ministère palestinien de la Santé.

Cela porte à 26 751 le nombre de Palestiniens tués à Gaza par les forces israéliennes depuis le 7 octobre, a ajouté le ministère.

Dans l’enclave assiégée, plus de 100 corps palestiniens ont été rapatriés mardi à Gaza pour un enterrement de masse dans la ville de Rafah, dans le sud du pays.

Les corps ont été volés par les forces israéliennes dans diverses zones de la bande de Gaza et ramenés en Israël, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa.

Certains des corps qui ont été à nouveau enterrés étaient déjà décomposés, a rapporté Wafa. D’autres n’étaient pas identifiés.

Wafa a également rapporté que les médecins qui avaient inspecté les restes ont déclaré qu’il y avait des signes indiquant que certains corps manquaient d’organes.

Assassinats en Cisjordanie

En Cisjordanie occupée, des commandos israéliens déguisés en médecins, patients et autres civils palestiniens ont attaqué un hôpital de Jénine.

Les soldats ont tué trois personnes à l’intérieur de l’hôpital Ibn Sina de Jénine. Des images partagées en ligne et dans les médias israéliens montraient une douzaine de soldats israéliens à l’hôpital, armés de fusils d’assaut.

Mustaribeen : les agents infiltrés israéliens qui s’habillent comme des Palestiniens En savoir plus ”

Les trois hommes tués ont été identifiés comme étant Mohammed Jalamneh et deux frères, Basil et Mohammed al Ghazawi.

Le raid a détruit certaines parties de l’hôpital, avec des lits renversés et des taches de sang recouvrant le sol et les équipements.

Tawfiq al-Shoubaki, le directeur médical de l’hôpital, a déclaré à Middle East Eye que certains commandos israéliens étaient également habillés en infirmiers et dégainaient leurs armes dès leur entrée dans l’hôpital.

Il a ajouté que certains membres des forces israéliennes étaient entrés dans la chambre de Basil al Ghazawi, alors qu’il recevait des soins pour les blessures qu’il avait subies le 25 octobre, à la suite de l’explosion d’un missile dans le cimetière de Jénine.

« Aucun coup de feu n’a été entendu lors de l’assaut contre la chambre du blessé. Ils se sont immédiatement retirés au bout de quelques minutes et le personnel de l’hôpital a trouvé les trois jeunes hommes couverts de sang, sans aucune indication qu’ils étaient en vie, et les balles étaient concentrées dans la tête », a-t-il déclaré.

Shoubaki dit que ces assassinats marquent une nouvelle manière pour Israël de cibler les hôpitaux et le personnel médical de Jénine.

L’armée israélienne emploie depuis longtemps des agents infiltrés pour tenter d’infiltrer les communautés palestiniennes.