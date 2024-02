Guerre contre Gaza : l’attaque de Netanyahu contre Rafah est une nouvelle preuve de son désespoir

Après plusieurs jours d’attente, les négociations tant attendues du Caire sur un cessez-le-feu à Gaza ne se sont jamais concrétisées et aucun accord n’a été conclu.

Les dirigeants du Hamas ont refusé de se laisser intimider et ont retiré leur délégation du Caire, étant parvenus à la conclusion que Netanyahu ne faisait que gagner du temps.

Pendant ce temps, l’intensification de l’assaut israélien contre Rafah et la promesse d’une invasion terrestre imminente dans cette partie la plus méridionale de Gaza témoignent d’une profonde frustration de la part des dirigeants israéliens.

De tels châtiments aveugles et impitoyables contre la population civile palestinienne sont devenus une tendance dans cette guerre. Pourtant, la délégation du Hamas est restée pendant un certain temps au Caireapparemment soucieux de ne pas être considéré comme la partie responsable de la destruction des perspectives d’un accord de cessez-le-feu négocié par le Qatar et l’Égypte.

Mais les attaques et les menaces constantes de Netanyahu signifiaient qu’il n’avait aucune intention de faire des affaires.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Le Hamas a mis près d’une semaine répondre à une précédente proposition de cessez-le-feu et d’échange d’otages.

Lorsqu’il a finalement fait une contre-offre, appelant à un cessez-le-feu en trois étapes et à un échange de captifs israéliens et palestiniens, conduisant finalement à la fin de la guerre, Israël a rejeté la proposition.

La raison pour laquelle il a fallu si longtemps avant que le Hamas réponde est liée à la nature des processus décisionnels du mouvement. Sa hiérarchie dirigeante est censée représenter trois circonscriptions : Gaza, la Cisjordanie occupée et la diaspora. La communication entre ces trois structures de direction sur des questions extrêmement sensibles peut être un processus long et compliqué.

De plus, le dernier mot sur une question de cette nature se trouve à Gaza, et non dans la diaspora ou ailleurs.

La population de Gaza et ses dirigeants ont le droit ultime de décider si les conditions proposées sont acceptables. Lorsque la proposition initiale de cessez-le-feu a été transmise au Hamas, elle a dû être communiquée aux dirigeants de Gaza et soigneusement étudiée.

Échange d’otages

Au cours des quatre derniers mois, Israël a déclenché une attaque massive dans la bande de Gaza, tuant plus de 28 000 Palestiniens et détruisant de grandes parties des infrastructures critiques du territoire. Considérant qu’il s’agit d’un cas plausible de génocide, la Cour internationale de Justice (CIJ) a récemment présenté des mesures provisoires visant à mettre fin aux massacres – mais les bombardements israéliens n’ont pas cessé et l’attention se porte désormais sur Rafah.

Mardi, l’Afrique du Sud a déclaré qu’elle avait appelé la CIJ à examiner si elle pouvait utiliser son pouvoir pour empêcher une nouvelle violation des droits des Palestiniens à Gaza, à la lumière de la décision d’Israël d’étendre ses opérations militaires à Rafah.

Suivez la couverture en direct de la guerre israélo-palestinienne par Middle East Eye

Israël veut récupérer ses otages. En échange, il aurait proposé de suspendre temporairement les combats et d’autoriser la libération de certains captifs palestiniens.

Toute tentative de Netanyahu de pénaliser la population de Gaza pour avoir rejeté son offre risque de se retourner contre lui.

Au milieu de la dévastation actuelle de Gaza, les Israéliens et leurs alliés américains et européens pensaient peut-être que cette proposition serait immédiatement accueillie favorablement. Mais la contre-proposition du Hamas suggère que la branche militaire du mouvement est toujours en bonne santé.

Cela suggère également qu’en dépit de toutes les douleurs et souffrances, la population de Gaza ne voit pas dans la proposition israélo-américaine une véritable opportunité de reprise d’une vie « normale » à l’intérieur du territoire – mais plutôt un bref répit avant les portes de l’enfer. rouvrir.

Sur la base de l’expérience des 17 dernières années, les dirigeants du Hamas à Gaza ne prendraient pas de décision sur une question comme celle-ci sans d’abord évaluer l’humeur de la population, ce qui n’est pas une chose facile à faire dans les circonstances actuelles.

Comme je cherche à le montrer dans mon livre Hamas : chapitres non écrits, cette approche de la prise de décision a contribué à la popularité continue du mouvement depuis qu’il a remporté les élections du Conseil législatif palestinien en 2006. C’est pourquoi Israël et ses collaborateurs au sein de l’Autorité palestinienne à Ramallah ont été incapables de creuser un fossé durable entre le Hamas et la population de Gaza.

Position confiante

La contre-proposition du Hamas, désignée comme organisation interdite au Royaume-Uni, envisage un cessez-le-feu en trois étapes, chaque phase durant 45 jours, permettant l’échange progressif des captifs. L’objectif final serait de mettre fin à la guerre et au siège, de permettre les secours et la reconstruction, et de garantir le droit de la population à rentrer chez elle et à se déplacer librement à travers Gaza.

Guerre contre Gaza : l’arme la plus meurtrière d’Israël est le temps En savoir plus ”

Programmer l’échange en trois phases permettrait de tester l’engagement d’Israël à mettre en œuvre l’accord, tout en garantissant que les mesures prises en une seule phase ne seront pas annulées peu de temps après. Les Palestiniens se sont habitués à l’habitude d’Israël de revenir sur ses promesses.

Le refus d’Israël de l’accord était tout à fait prévisible. Si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est perçu comme ayant fait des concessions au Hamas, sa carrière politique – déjà en danger – pourrait s’arrêter purement et simplement. En quatre mois de guerre, il n’a atteint aucun de ses objectifs publiquement déclarés, au premier rang desquels la destruction du Hamas.

La contre-proposition du Hamas suggère une position confiante, qui ne peut qu’accroître l’anxiété de Netanyahu et accroître son désespoir. La pression monte sur lui de toutes parts, notamment parmi les familles des otages et leur camp croissant de partisans en Israël.

Le Hamas ne se contentera probablement pas de moins que ce qu’il propose dans sa contre-proposition. Toute tentative de Netanyahu de pénaliser la population de Gaza pour avoir rejeté son offre risque de se retourner contre lui. Sa menace d’attaquer Rafah, où quelque 1,4 million de personnes sont entassés après que la machine militaire israélienne les a forcés à quitter leurs maisons, n’est qu’une preuve supplémentaire de son désespoir.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.