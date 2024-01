Guerre contre Gaza : l’Arabie Saoudite affirme que la reconnaissance d’Israël est toujours possible alors que l’Iran promet de nouvelles attaques

L’Arabie saoudite a suggéré mardi que la reconnaissance d’Israël pourrait encore être envisagée si la question palestinienne était résolue, alors que les frappes continuaient de frapper la bande de Gaza assiégée.

Lors d’un panel au Forum économique mondial de Davos, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, a été interrogé sur la possibilité pour l’Arabie saoudite de prendre cette mesure dans le cadre d’un accord plus large après une résolution du conflit palestinien, ce à quoi il a répondu “certainement”.

Un certain nombre d’États arabes ont reconnu Israël à la suite de négociations négociées par l’ancien président américain Donald Trump en 2020, notamment les Émirats arabes unis et Bahreïn.

Cependant, l’Arabie saoudite voisine a hésité à emboîter le pas et le conflit à Gaza a apparemment anéanti les espoirs des États-Unis de voir le royaume progresser dans les négociations.

Lors de la même conférence en Suisse, le ministre qatari des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a déclaré qu’« il n’y a pas de formule magique pour revenir à ce qui était avant le 7 octobre sans une véritable solution à la solution à deux États ».

Il a ajouté que mettre fin à la guerre, libérer les otages et les prisonniers palestiniens, ainsi que la situation en Cisjordanie étaient autant de questions qui devaient être rapidement résolues.

Craintes de conflit

Les commentaires des deux dirigeants régionaux surviennent alors que les retombées diplomatiques se poursuivent après une attaque menée par l’Iran dans le nord de l’Irak, ce dernier ayant rappelé son ambassadeur à Téhéran et les craintes grandissent quant à un conflit régional plus large.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a lancé ces frappes lundi, affirmant qu’ils visaient des « centres d’espionnage » israéliens dans la ville d’Erbil.

Au moins quatre personnes ont été tuées dans cette attaque et six autres ont été blessées, selon le conseil régional de sécurité de la région autonome du Kurdistan irakien.

Plus tard mardi, Shell aurait a suspendu indéfiniment toutes les expéditions via la mer Rouge après que les frappes américaines et britanniques contre les rebelles Houthis au Yémen ont fait craindre de nouvelles représailles.

Les Houthis ont également revendiqué lundi une frappe de missile sur un cargo américain près du golfe d’Oman.

Les attaques dans la région surviennent alors que les agences mettent en garde contre la menace d’une famine massive dans la bande de Gaza.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU a publié un vidéo montrant la situation désastreuse à laquelle sont confrontés les réfugiés palestiniens qui ont été déplacés par le bombardement israélien de l’enclave.

« Certaines personnes n’ont pas mangé depuis des jours, les enfants n’ont pas de vêtements d’hiver, il n’y a pas de soins médicaux. La plupart des produits ne sont pas disponibles sur le marché et lorsqu’ils le sont, ils sont très chers », a déclaré Olga Cherevko de l’équipe d’OCHA.

« Un abri est un besoin énorme et bien sûr de la nourriture, et surtout de la paix. »

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mardi que le nombre de Palestiniens tués par Israël était passé à 24 285, avec au moins 61 154 autres blessés depuis le début des attaques israéliennes le 7 octobre. Selon le ministère, les forces israéliennes ont commis « 15 massacres contre des familles » dans la bande de Gaza, tuant 158 ​​personnes et en blessant 320 autres au cours des dernières 24 heures.

La Cisjordanie prête à « l’implosion »

Ailleurs, les responsables de la défense israélienne ont averti que la Cisjordanie occupée est « au bord de l’implosion » alors que les raids et les attaques de colons continuent de s’intensifier, selon un rapport de Haaretz publié mardi.

L’armée israélienne a attribué la cause des tensions croissantes en Cisjordanie à l’incapacité du gouvernement à prendre des décisions susceptibles d’améliorer la situation financière des Palestiniens en Cisjordanie.

En conséquence, l’armée israélienne a transféré ce week-end l’unité d’élite Duvdevan des combats à Gaza vers la Cisjordanie, en raison des craintes de l’armée d’une escalade dans le territoire.

L’armée israélienne a averti le gouvernement israélien d’extrême droite que le refus d’autoriser les Palestiniens de Cisjordanie à reprendre leur travail en Israël et le refus d’effectuer un transfert d’impôts vers l’Autorité palestinienne poussent la Cisjordanie au point d’ébullition.

Les raids quasi nocturnes de l’armée israélienne et les attaques des colons contre les Palestiniens ont également considérablement accru les tensions en Cisjordanie.