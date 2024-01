Guerre contre Gaza : la police australienne attaque des manifestations pro-palestiniennes bloquant les navires israéliens

Les manifestants pro-palestiniens qui se sont rassemblés dans le port australien de Melbourne ont été confrontés à des gaz poivrés et à des bouilloires alors qu’ils exigeaient un cessez-le-feu à Gaza et tentaient d’empêcher le déchargement des navires israéliens.

Les militants se sont rassemblés au port lundi pour une quatrième journée, après avoir réussi à bloquer un important terminal de fret et à causer des centaines de milliers de dollars de pertes aux compagnies maritimes et à l’économie australienne.

Jusqu’à présent, l’action directe a entraîné l’échouage de quatre cargos et de 30 000 conteneurs.

Mohammed Helmy, l’un des organisateurs de la manifestation, a déclaré à Middle East Eye qu’une forte répression policière avait eu lieu lundi.

“Vers 16 heures, la police est arrivée, il y avait plus de 150 agents de différentes forces, dont la police anti-émeute et la force Viper, une force normalement utilisée par les gangs du crime organisé”, a-t-il déclaré.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Il a ajouté que certains policiers étaient à cheval, ce qui a incité les manifestants à appeler davantage de personnes à les rejoindre, leur nombre étant finalement passé à 300.

Helmy a déclaré qu’à mesure que la protestation s’intensifiait, la police avait utilisé la technique du kettling pour contrôler la foule, confinant les manifestants dans un espace confiné en les encerclant. Au moins dix personnes ont été arrêtées sur place, a-t-il précisé.

Navires bloqués

En plus de disperser les manifestants, la police a également bloqué l’une des rues principales et n’a donné que peu ou pas de chance aux gens de rassembler leurs affaires.

Les protestations ont attiré une large attention et depuis le début de leur action, pas une seule grue de chargement n’a bougé dans le port.

“Il y avait plus de 150 agents de différentes forces, dont la police anti-émeute et la force Viper, une force normalement utilisée par les gangs du crime organisé” – Mohammed Helmy, organisateur de la manifestation

Helmy pense que la répression sévère est le résultat d’une pression accrue de la part du PDG du port de Melbourne, d’autant plus que le nombre de navires retenus dans la baie de Port Phillip est passé à cinq, provoquant d’énormes pertes financières.

Certains manifestants étaient venus dans la zone avec des chaises, des sacs de couchage, de la nourriture et des kits médicaux.

« Des observateurs juridiques du Melbourne Activist Legal Support ont signalé le cas d’une infirmière pulvérisée alors qu’elle s’occupait d’une personne pulvérisée au sol ; ils ont également signalé qu’une personne en fauteuil roulant avait été malmenée et retirée de sa chaise. On lui a ensuite ordonné de bouger alors qu’il était au sol et du gaz poivré a été utilisé à plusieurs reprises », a expliqué Helmy.

Helmy a déclaré que le principal objectif de la manifestation était de perturber les activités de Zim, une compagnie maritime israélienne, et de « mettre fin au génocide à Gaza ».

« Nous avons estimé que la répression était agressive et écrasante et qu’elle ne respectait pas la cause humanitaire de l’action », a-t-il déclaré.

Pas découragé

Malgré la forte répression, Helmy a déclaré que ni lui ni les autres manifestants n’étaient pas découragés et qu’ils poursuivraient le blocus.

“Nous sommes fiers que les Melbourniens aient suffisamment de compassion pour agir contre un génocide. Melbourne a mené des actions continues au cours des 105 derniers jours, y compris un rassemblement de masse tous les samedis dans la ville.

“Certains jours, il peut y avoir jusqu’à trois ou quatre actions distinctes contre le génocide”, a-t-il expliqué.

Guerre contre Gaza : des manifestants pro-palestiniens bloquent un navire israélien depuis le port de Melbourne En savoir plus ”

“Nous avons juré de continuer jusqu’à ce que le génocide cesse.”

Les manifestations au port de Melbourne ont eu lieu après que Helmy et d’autres manifestants ont estimé que l’on ne faisait pas assez, malgré leurs protestations et leurs rassemblements continus pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza.

Le blocus visait donc à infliger des pertes à Zim et à envoyer un message mondial direct en attirant l’attention.

« Les médias nationaux prêtent rarement, voire pas du tout, attention aux dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent. Cela a fait tourner les têtes. Il s’agit d’une action perturbatrice directe visant une entreprise qui soutient directement le génocide », a-t-il déclaré.

Le président australien du Palestine Advocacy Network, Nasser Mashni, a fait écho à ce sentiment et a déclaré que la décision de créer un blocus et de manifester est intervenue après des mois de manifestations pacifiques qui semblaient être « tombées dans l’oreille d’un sourd », alors que les bombardements israéliens sur Gaza se poursuivaient, tuant plus de 25 000 personnes. personnes, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les manifestants de dimanche ont empêché les travailleurs de se rendre à leur travail dans le port, et certains d’entre eux ont brandi des banderoles avec les mots “bloquer les navires Zim”.

Les manifestations ont été largement pacifiques, avec des gens jouant de la musique, lisant ou assis sur des chaises sur le site.