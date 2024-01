Guerre contre Gaza : Israël et le Hamas minimisent la proposition de trêve « convenue » du Qatar à Gaza

Le cadre d’une trêve dans les combats à Gaza, convenu par les responsables israéliens, américains, égyptiens et qatariens, devrait être transmis au Hamas, alors que les craintes grandissent que les combats dans l’enclave ne déclenchent une guerre régionale.

“Nous sommes dans une meilleure situation qu’il y a quelques semaines”, a déclaré lundi le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, lors d’un forum organisé par l’Atlantic Council à Washington DC.

Les commentaires de Thani interviennent après que le directeur de la CIA, Bill Burns, se soit rendu à Paris, en France, ce week-end pour des entretiens de haut niveau avec des responsables israéliens, égyptiens et qatariens.

Thani a laissé entendre que les responsables avaient fait des progrès dans les pourparlers et étaient parvenus à un cadre pour un accord qui, selon lui, “pourrait conduire à un cessez-le-feu permanent à l’avenir”.

Les attaques menées par le Hamas contre le sud d’Israël, qui ont déclenché la guerre, ont fait 1 139 morts et plus de deux cents personnes ramenées à Gaza comme otages.

Il a semblé confirmer les informations selon lesquelles la trêve verrait la libération des femmes et des enfants détenus en otages à Gaza, et davantage d’aide humanitaire arriverait également à Gaza assiégée en échange d’une pause dans les combats. Plus de 26 000 Palestiniens ont été tués à Gaza.

La trêve pourrait durer 60 jours, selon les médias américains et israéliens, soit bien plus longtemps que l’accord conclu en novembre qui a libéré plus de 100 otages en échange de prisonniers palestiniens.

« Le cadre sur lequel toutes les parties se sont mises d’accord hier était un cadre basé sur ce qui avait été proposé par les Israéliens et une contre-proposition du Hamas, et nous avons essayé de mélanger les choses », a déclaré Thani.

Efforts de trêve

Les progrès vers un accord interviendraient alors que les tensions atteignent de nouveaux sommets, avec une attaque de drone sur une base américaine en Jordanie tuant trois soldats américains et en blessant des dizaines d’autres.

Le président Biden a imputé l’attaque aux « groupes militants radicaux soutenus par l’Iran opérant en Syrie et en Irak », et les responsables américains se sont engagés à répondre.

S’exprimant lundi, Thani a déclaré : « J’espère que rien ne sapera les efforts que nous déployons ni ne mettra en péril le processus » visant à mettre fin aux combats à Gaza.

Un point de friction clé dans l’accord a été le refus d’Israël d’accepter un cessez-le-feu permanent à Gaza, que le Hamas a posé comme condition préalable à toute pause dans les combats et à la libération des otages.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu n’a pas tardé à réprimer les rumeurs selon lesquelles les deux parties étaient sur le point de parvenir à un accord, affirmant que « les rapports… ne sont pas corrects et incluent des conditions qui ne sont pas acceptables pour Israël ».

Le Hamas semble également rejeter les déclarations du responsable qatari.

Le Hamas exige un cessez-le-feu total

Taher al-Nunu, haut responsable du Hamas, a déclaré à l’AFP que le groupe souhaitait un « cessez-le-feu complet et global, et non une trêve temporaire », ajoutant qu’une fois les combats arrêtés, le Hamas serait disposé à discuter « du reste des détails », y compris la libération des otages. .

Pendant ce temps, lors d’une conférence de presse à Beyrouth lundi, un haut responsable du Hamas, Osama Hamdan, a déclaré qu’Israël n’était pas sérieux quant à la conclusion d’un cessez-le-feu et que les rumeurs d’un accord visaient à « satisfaire les familles des personnes détenues par la résistance ».

Netanyahu subit une pression croissante de la part des familles des otages pour parvenir à un accord.

Les négociations interviennent au milieu de violents combats à Khan Younis. Au cours des dernières 24 heures, les bombardements israéliens ont tué plus de 215 personnes, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les tensions entre Téhéran et Washington s’accentuent à mesure que la situation humanitaire à Gaza se détériore. Les principaux donateurs de l’Unrwa, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ont suspendu leurs financements en raison des allégations israéliennes selon lesquelles certains membres du personnel étaient impliqués dans l’attaque du Hamas du 7 octobre.

Le Qatar, qui accueille les dirigeants politiques du Hamas à la demande des États-Unis, est également sous pression pour démontrer qu’il peut tirer parti de ses liens avec le groupe et influencer Gaza pour libérer les otages.