Guerre contre Gaza : Israël attaque des abris et des maisons à Khan Younis, tuant des dizaines de personnes

L’armée israélienne a intensifié lundi ses attaques aériennes, terrestres et maritimes contre la ville méridionale de Khan Younis, tuant des dizaines de civils et faisant craindre une attaque de son principal hôpital Nasser.

La zone, autrefois désignée zone de sécurité par l’armée israélienne, est aujourd’hui le théâtre de l’une des journées de combats les plus intenses depuis le début de la guerre, le 7 octobre.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que l’armée israélienne « avait commis 20 massacres » contre des civils dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Les dernières attaques portent le nombre total de Palestiniens tués à 25 295 et ceux blessés à au moins 63 000.

L’hôpital Nasser, qui compte parmi les derniers hôpitaux opérationnels dans la bande de Gaza déchirée par la guerre, a reçu lundi au moins 50 corps de civils tués et 100 blessés, mais il n’y a aucun lit vacant et les salles d’opération et les unités de soins intensifs sont pleines. » ont déclaré les médecins à Middle East Eye.

La plupart des blessés arrivant à l’hôpital sont dus aux tirs de tireurs d’élite israéliens situés sur des bâtiments civils.

Pendant ce temps, le Croissant-Rouge palestinien a déclaré lundi que l’armée israélienne attaquait son centre d’ambulance, empêchant les premiers intervenants d’atteindre les blessés à Khan Younis et ciblant toute personne tentant de se déplacer dans la zone.

Le complexe médical Nasser dispose désormais d’une fosse commune car les gens ne peuvent pas quitter l’hôpital pour enterrer leurs proches en raison des bombardements constants de chars et des bombardements à proximité de l’hôpital.

Des gens enterrent les morts des attaques israéliennes au complexe médical de l’hôpital Nasser à Khan Younis, le 22 janvier 2024 (MEE/Mohamed al-Helou)

Les habitants des zones attaquées ont été contraints de porter eux-mêmes les blessés et de les emmener à l’hôpital, car les ambulances et les équipes de secours ne sont pas en mesure de transporter les personnes sous les bombardements israéliens continus.

“Nous avons envoyé de nombreux appels pour aider les blessés et extraire les corps, mais la zone est très dangereuse et les bombardements se poursuivent”, a déclaré Amro Abu Tabash, un témoin oculaire.

« Les corps des morts et des blessés sont transportés à l’hôpital Nasser via des charrettes poussées par des jeunes hommes », a-t-il déclaré à MEE.

“Jusqu’à présent, les équipes de secours médicaux ont beaucoup de mal à extraire les corps et les blessés des sites d’attaques, qui sont aléatoires et situés dans des zones résidentielles”, a-t-il déclaré.

L’armée israélienne est présente à toutes les sorties de Khan Younis et a imposé un siège à la ville, a déclaré un habitant de la ville. Personne n’est autorisé à entrer ou à sortir, a-t-il ajouté.

« Je ne recommande pas d’entrer ou de sortir de Khan Younis. C’est très dangereux.”

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (Unrwa) a déclaré lundi que les services de télécommunications à Gaza étaient en panne depuis sept jours.

“La perturbation des services de télécommunication empêche les gens d’accéder à des informations vitales, d’appeler les premiers intervenants et continue d’entraver la réponse humanitaire”, a-t-il déclaré. Xanciennement Twitter.

Craintes d’une attaque contre l’hôpital Nasser

Les attaques ont visé plusieurs quartiers de Khan Younis, selon les habitants, notamment les environs de l’hôpital Al-Amal, l’université Al-Aqsa, ainsi que les quartiers de Quizan an-Najjar, Al-Batn Alsameen et Al-Mawasi.

“La situation à Khan Younis s’est dramatiquement inversée hier. Alors que nous nous attendions à un retrait progressif des chars israéliens, nous avons été surpris que les chars aient atteint Al-Mawasi, où nous cherchons actuellement refuge”, a déclaré Mohammed, 37 ans. vieil homme déplacé à Al-Mawasi. «Cette zone était considérée comme sûre auparavant.»

« Des quadricoptères sont répartis dans toute la zone, prêts à tirer si quelqu’un quitte sa place. Nous sommes coincés ici’ – Homme déplacé, Khan Younis

“Je vous parle maintenant alors que je vois le char au bout de la rue. Les cuirassés israéliens ont également tiré des obus hier.

« Certaines personnes ont déjà des tentes sur la plage en raison de la surpopulation ici. Elles ont dû s’enfuir tandis que certaines ont été tuées sur le coup », a-t-il expliqué à MEE.

Les bombardements se sont également intensifiés près de l’université Al-Aqsa, où des milliers de personnes ont trouvé refuge, a-t-il ajouté.

« Des quadricoptères sont répartis dans toute la zone, prêts à tirer si quelqu’un quitte sa place. Nous sommes coincés ici. Nous ne pouvons pas partir chercher de la nourriture ou des produits de première nécessité », a-t-il déclaré.

« Nous nous attendons à ce que les chars israéliens atteignent bientôt l’hôpital Nasser. Ce qu’ils font maintenant, c’est ouvrir la voie aux chars pour entrer dans la zone. »

Des refuges attaqués

Les médecins de l’hôpital Nasser ont exprimé les mêmes inquiétudes.

“Nous sommes préoccupés par la répétition du scénario qui s’est produit dans les hôpitaux du nord et du centre de Gaza”, a déclaré lundi à la presse le directeur de la chirurgie, Naheed Abu Taema.

« Nous appelons à la protection du complexe et du personnel médical contre les attaques ciblées. Il y a un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur de l’hôpital. Les tirs se poursuivent désormais à proximité du complexe.

La nuit de lundi a été la plus dure depuis le début de la guerre, selon les habitants, avec l’armée israélienne lançant des attaques aériennes, maritimes et terrestres.

Certaines personnes ont miraculeusement réussi à s’échapper de Khan Younis dimanche, risquant la mort sur leur chemin.

Les soldats israéliens ont pris d’assaut les maisons du quartier des tours Tiba à Khan Younis, semant la panique parmi les femmes et les enfants.

Des témoins oculaires ont également déclaré à MEE que l’armée israélienne a bombardé lundi cinq abris pour personnes déplacées à Khan Younis, où au moins 30 000 personnes ont trouvé refuge.

Une déclaration du gouvernement de Gaza via Telegram indique que les abris ciblés sont Université Al-Aqsal’hébergement au collège universitaire, l’école Khalidiya, l’école Al-Mawasi et les abris Khan Younis Industry.

“[The Israeli army] a affirmé qu’il s’agissait d’abris sûrs et a appelé les citoyens à s’y réfugier, puis a commis un massacre qui a fait de nombreux martyrs”, indique le communiqué, sans confirmer le nombre de personnes tuées.

Le campus de l’Université Al-Aqsa à Khan Younis a ouvert ses portes aux réfugiés du nord de la bande de Gaza suite à l’assaut israélien du 7 octobre.

“Aujourd’hui, l’université a été bombardée par l’occupation israélienne, ce qui a entraîné la mort d’un certain nombre de personnes”, indique un communiqué de Université de Birzeitbasé en Cisjordanie occupée, dans un poste sur X.

“Birzeit considère cela comme une violation flagrante de toutes les chartes et lois internationales qui incriminent la violation du caractère sacré des institutions universitaires”, ajoute le texte.

“L’occupation israélienne, depuis le 7 octobre, a détruit plus de 390 institutions universitaires, la dernière d’entre elles ayant été le bombardement de l’Université Al-Israa et de l’Université islamique. L’université appelle le monde à travailler pour mettre fin à ces crimes génocidaires en Gaza”, a déclaré l’université.

Israël s’engage à poursuivre ses opérations

Le chef de la défense israélienne, Yoav Gallant, a déclaré lundi que ses forces allaient intensifier leur offensive terrestre sur Khan Younis.

«Nous menons une opération intensive dans la région de Khan Younis et elle continuera à s’étendre», a déclaré Gallant.

“Les panaches de fumée des chars, de l’artillerie et des avions de l’armée de l’air continueront de couvrir le ciel de la bande de Gaza jusqu’à ce que nous atteignions nos objectifs, au premier rang desquels la défaite du Hamas et le retour des otages dans leurs foyers.”

Depuis l’incursion meurtrière menée par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, qui a tué 1 139 personnes et emmené plus de 200 personnes en captivité à Gaza, les responsables israéliens ont juré de détruire le groupe.

Mais après plus de trois mois de combats, Israël et les États-Unis estiment que seuls 20 à 30 % des combattants du Hamas ont été tués et que l’objectif d’éradication du groupe est loin d’être atteint.

Pendant ce temps, environ 130 captifs israéliens se trouvent toujours à Gaza, selon le gouvernement israélien.

Gallant a déclaré que l’opération Khan Younis est un pas vers les objectifs de libération des captifs et de défaite du Hamas.

« Les opérations à Khan Younis ont atteint un point culminant et il y a des premiers signes indiquant que [we] arrivent dans les endroits les plus sensibles pour le Hamas [which] nous rapprochent des deux objectifs de la guerre », a-t-il déclaré au Jerusalem Post.

Le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré lundi que la situation humanitaire dans la bande de Gaza “ne pourrait pas être pire”, ajoutant que “la manière dont Israël tente de détruire le Hamas est certainement erronée”.

“A partir de maintenant, je ne parlerai plus du processus de paix, mais je veux une solution à deux Etats”, a déclaré Borell aux journalistes avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE.