Guerre contre Gaza : Israël a tué la famille d’un Palestinien. Puis ils l’ont torturé

Le 21 décembre, Mohammed al Kilani se trouvait dans son appartement du quartier de Sheikh Radwan, dans la ville de Gaza, en train de prier l’aube avec son père et son frère.

Les trois hommes avaient à peine commencé que le calme relatif du petit matin fut brisé par le bruit des armes lourdes visant le bâtiment.

« Les murs ont commencé à s’effondrer sur nous », a expliqué Kilani, 45 ans, à Middle East Eye. « Nous ne savions pas quoi faire. Nous nous sommes tous cachés dans une seule pièce.

Ayant déménagé là-bas au début de la guerre pour se mettre à l’abri des bombardements israéliens en cours sur Gaza, les 55 membres de la famille de Kilani étaient tous entassés dans l’appartement. Sa femme et ses enfants étaient parmi eux.

Mais le 21 décembre a marqué une intensification du bombardement israélien de Cheikh Radwan et les tirs d’artillerie ont fait tomber ou gravement endommagé les murs du bâtiment.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

La destruction a été rapidement suivie par l’entrée de soldats israéliens dans l’appartement. Le père de Kilani, Hussein, est sorti à leur rencontre, levant les mains en signe de soumission et leur demandant ce qui se passait.

«Ils lui ont tiré une balle dans le cœur. Il a été tué immédiatement », a déclaré Kilani.

Un de ses fils, âgé de 12 ans, se trouvait juste derrière son grand-père.

« Ils lui ont lancé une bombe sur le ventre. Ses intestins se sont déversés sous mes yeux. Il a été tué.”

“Ils ont lancé une bombe dessus [my son’s] abdomen. Ses intestins se sont déversés sous mes yeux – Mohammed al-Kilani

Lorsque la famille a exprimé son choc face à ce qui s’était passé, un soldat israélien a tiré une autre balle dans le cadavre du garçon.

« Les soldats nous ont alors ordonné de retirer tous nos vêtements, y compris nos sous-vêtements », a déclaré Kilani.

« Ils ont gardé les hommes d’un côté et les femmes de l’autre. Ma femme tenait le Coran pendant qu’ils nous faisaient sortir de la pièce. Un soldat lui a dit de le jeter. Elle a refusé. Il lui a tiré une balle dans le dos et la balle lui a traversé l’abdomen.

L’un des autres fils de Kilani a été blessé par la grenade qui a tué son frère aîné, tandis que ses sœurs ont également été touchées par des éclats d’obus. Le garçon aurait plus tard 50 points de suture à la jambe.

Alors que Kilani et les autres membres de sa famille n’ont pas pu s’approcher des corps de leurs proches décédés, ils ont été forcés de marcher nus en ligne jusqu’à la mosquée voisine, avant que les soldats israéliens n’incendient l’appartement.

« Ils nous ont ordonné de sortir, ainsi que les femmes, sans nourriture, sans vêtements ni argent, puis ils ont incendié l’appartement. Nous sommes descendus au sous-sol, complètement nus, avant d’être emmenés à la mosquée située près de la maison », a expliqué Kilani à MEE.

« Ils m’ont choisi, ainsi que mon fils Khamees, 19 ans. Ils nous ont attaché les mains et nous ont bandé les yeux, puis nous ont emmenés en camion jusqu’à une zone frontalière proche de la mer. Nous ne savions pas exactement où nous étions, nous avions les yeux bandés », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré à Middle East Eye : « En réponse aux attaques barbares du Hamas, Tsahal (Forces de défense israéliennes) opère pour démanteler les capacités militaires et administratives du Hamas. et des enfants, Tsahal respecte le droit international et prend les précautions nécessaires pour atténuer les dommages causés aux civils. »

Kilani a déclaré que pendant environ 24 heures, les soldats israéliens « se sont relayés » pour le torturer et l’humilier, lui et son fils, tout en empêchant les membres âgés de la famille d’utiliser les toilettes ou de boire de l’eau.

Guerre contre Gaza : des survivants racontent les terribles exécutions israéliennes sur le terrain En savoir plus ”

« Ils nous ont torturés en nous mettant du verre et des clous dans les pieds et en nous laissant nus au bord de la mer de sept ou huit heures du matin jusqu’à deux heures du matin. Nous nous sommes retrouvés sans nourriture, sans eau ni quoi que ce soit qui puisse nous protéger du froid », a déclaré Kilani.

L’homme de 45 ans a déclaré que si lui ou son fils bougeaient, les soldats les frappaient dans le dos avec leurs armes.

« Ils se relayaient. Tout soldat qui nous dépassait nous frappait. Ils ont refusé de nous laisser faire pipi ou boire. Parmi nous, il y avait beaucoup de personnes âgées. L’un d’eux a dit à un soldat qu’il était diabétique et le soldat lui a dit d’uriner sur lui-même. Ils nous insultaient avec des propos très injurieux. L’humiliation que nous avons vécue là-bas ne ressemblait à rien de ce que nous avions vu dans notre vie.

Pendant leur détention, Kilani et les autres membres de sa famille – tous des hommes – n’ont cessé de penser à leurs enfants qui avaient été tués dans l’appartement et à qui les enterrait.

Kilani a été détenu pendant environ 24 heures. Depuis sa libération, il n’a plus aucune nouvelle de son fils de 19 ans, détenu avec lui.

“Je ne sais pas s’il est vivant ou mort”, a-t-il déclaré.

Un schéma d’« exécutions »

Le 27 octobre, l’armée israélienne a lancé une invasion terrestre dans les zones urbaines, les rues et les quartiers densément peuplés de la bande de Gaza.

Depuis lors, Middle East Eye a fait état d’un certain nombre de cas dans lesquels l’armée israélienne a pris d’assaut des maisons civiles, exécutant des membres de leurs familles et traumatisant d’autres personnes.

Le 21 décembre, le jour même où Kilani et sa famille ont été attaqués, des soldats israéliens sont entrés par effraction dans la maison de la famille Khaldi à Sheikh Radwan, le même quartier de la ville de Gaza que les Kilanis, tirant sur toutes les personnes présentes en quelques minutes. Les soldats ont laissé derrière eux un survivant, Moemen Raed al Khaldi, qui a saigné pendant des jours avant d’être retrouvé par des voisins et transporté à l’hôpital.

Le lendemain, dans le même quartier, Faisal Ahmed al-Khaldi, six ans, a survécu à un incident similaire, après que des soldats israéliens ont abattu ses parents devant lui, chez son oncle.

« J’ai demandé à ma mère : « C’est quoi ce son ? Elle m’a dit : « Ce sont des Israéliens ». A peine avait-elle dit ça, ils lui ont tiré dessus, puis ils ont tiré sur papa. – Faisal Ahmed al-Khaldi, six ans

« Nous étions à la maison et le char était [stationed] près de la porte du bâtiment. Une nuit, ils ont enfoncé le portail et sont entrés en trombe. La porte de la maison de mon oncle Mohammed [apartment] était verrouillé, ils l’ont cassé et sont entrés. Ils ont tiré sur tout le monde dans la chambre d’amis », a déclaré Faisal à MEE.

« Nous dormions, j’ai entendu leurs [noise], alors j’ai demandé à ma mère : « C’est quoi ce son ? Elle m’a dit : « Ce sont des Israéliens. À peine avait-elle dit cela qu’ils lui ont tiré dessus, puis ils ont tiré sur papa.

Une semaine plus tard, à quelques kilomètres de là, des soldats israéliens ont exécuté Kamel Mohammed Nofal, 65 ans, un employé à la retraite de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, devant sa femme et ses enfants adultes handicapés alors qu’il « essayait de leur expliquer ». que ses enfants ne comprenaient pas les instructions », a déclaré à MEE son proche, Jamal Naim.

Échapper à Cheikh Radwan

Alors que l’invasion terrestre de Cheikh Radwan s’intensifiait, les familles palestiniennes cherchaient à fuir, mais ne trouvèrent aucun abri ailleurs.

Odai Ayman Deeb, originaire du quartier, a fui son domicile pour al-Saraya, près du quartier d’al-Rimal, au centre de la ville de Gaza. La zone, qui comprend l’hôpital al-Wafa, a été assiégée par les Israéliens, qui ont pris d’assaut le bâtiment dans lequel Deeb et sa famille avaient emménagé. Les soldats ont séparé les hommes et les femmes et ont rassemblé 17 membres masculins de la famille dans le couloir de la maison, laissant les femmes dans une seule pièce.

« Ils ont pris nos papiers et nos noms. Nous étions tous des civils, bien sûr, personne n’était membre de la résistance », a déclaré Deeb à MEE.

« Après leur avoir donné les papiers d’identité, ils ont exécuté 15 personnes, dont mon père et ma sœur, une enfant de trois ans. » – Odai Ayman Deeb

« Après leur avoir donné les papiers d’identité, ils ont exécuté 15 personnes, dont mon père et ma sœur, une enfant de trois ans. Le soldat lui a tiré une balle dans la jambe et elle a été blessée au cou par des éclats d’obus… Ils ont tiré sur mes frères dans les jambes, avant de les rassembler dans la chambre d’amis et de tirer des obus sur eux. Ils ont tous été blessés. »

Deeb, 20 ans, saignait de la tête et du corps, mais a survécu malgré la « torture exercée contre nous ».

Alors que les forces israéliennes étaient toujours dans les rues, lui et les autres membres de sa famille ont dû garder les cadavres de leurs proches à l’intérieur de l’appartement jusqu’à ce que les soldats quittent la zone quelques jours plus tard.

« Après qu’ils ont levé le siège contre nous, nous sommes allés à al-Shifa [Medical] Complexe pour recevoir un traitement », a déclaré Deeb à MEE. « Ensuite, nous sommes retournés récupérer les corps de mon père et de ma sœur. Nous les avons enterrés, tandis que le reste de mes frères et sœurs sont toujours soignés. »