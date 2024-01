Guerre contre Gaza : Israël a bombardé des médecins britanniques sur un site « hors conflit » à Gaza

Une frappe aérienne israélienne a touché un complexe à Gaza abritant des médecins travaillant pour une organisation caritative britannique, un mois après que l’armée israélienne a déclaré à ses homologues britanniques que le site avait été “désarmé”, selon les députés. entendu le lundi.

La présidente de la commission des affaires étrangères et députée conservatrice Alicia Kearns a fait part de ses inquiétudes concernant l’attaque survenue lors de un débat parlementaire suite à la décision rendue vendredi par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du génocide de Gaza contre Israël.

Le complexe situé dans la ville d’Al-Mawasi, dans le sud de Gaza, abritait du personnel de l’Aide médicale britannique à la Palestine (MAP) et de l’International Rescue Committee (IRC) basé aux États-Unis, dirigé par l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères David Miliband, qui faisaient partie d’une mission d’urgence. équipe médicale travaillant à l’hôpital Nasser voisin.

Le 18 janvier, vers 6 heures du matin, l’installation a été touchée par une bombe qui, selon Kearns, avait été larguée par un avion F-16 dont MAP a dit précédemment plusieurs membres du personnel et un garde du corps ont été blessés, mais leur vie n’est pas en danger. Le complexe a été gravement endommagé.

“Heureusement, les quatre médecins britanniques qui y vivaient n’ont été que blessés, même si cela est en soi préoccupant”, a déclaré Kearns.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Un mois plus tôt, le 22 décembre, elle avait déclaré qu’il avait été confirmé par les canaux de défense britanniques que l’armée israélienne avait « enregistré les coordonnées de la base humanitaire et l’avait mise hors conflit, la marquant comme un site sensible et humanitaire protégé ».

“Je suis gravement préoccupé par le fait que la frappe aérienne a quand même eu lieu”, a déclaré Kearns, demandant quelle avait été la réponse de l’armée israélienne et si le gouvernement avait obtenu des autorisations pour la frappe.

Le ministre des Affaires étrangères Andrew Mitchell a reconnu l’attaque et a déclaré qu’elle avait été évoquée par le ministre des Affaires étrangères David Cameron en Israël la semaine dernière et par l’ambassadeur britannique en Israël, Simon Walters, mais n’a pas répondu aux questions spécifiques de Kearns.

“Nous rappelons continuellement au gouvernement israélien ses devoirs en vertu du droit humanitaire international”, a déclaré Mitchell.

Palestiniens détenus et maltraités dans le « couloir de sécurité » israélien depuis Khan Younis En savoir plus ”

“Le bombardement du complexe est une affaire extrêmement grave qui, comme le [Kearns] dit à juste titre, devait être élevé au plus haut niveau.”

Après l’attentat, l’IRC et la MAP ont déclaré qu’ils travaillaient avec l’ONU pour déterminer ce qui s’était passé et pour assurer « la sécurité continue de nos équipes et la viabilité de leur travail humanitaire vital ».

“Nous réaffirmons notre appel selon lequel les travailleurs humanitaires et les civils doivent être protégés à tout moment contre les attaques”, MAP dit plus tôt ce mois-ci, refusant de commenter davantage jusqu’à ce que les détails soient clarifiés.

Middle East Eye a demandé à l’armée israélienne ses commentaires sur l’attentat à la bombe. MEE a également demandé des commentaires au ministère britannique des Affaires étrangères et au ministère de la Défense. La MAP a renvoyé MEE à ses commentaires antérieurs.

L’hôpital Nasser, le principal établissement médical de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, où l’équipe d’urgence devait travailler, a été assiégé par les forces israéliennes au début du mois.

L’établissement est complètement à court de nourriture, d’anesthésiques et d’analgésiques, a déclaré à MEE la semaine dernière le Dr Ashraf al-Qudra, porte-parole du ministère palestinien de la Santé à Gaza.

Seuls 10 pour cent de son personnel travaillaient la semaine dernière dans des conditions que le ministère a qualifiées d’« inhumaines ».