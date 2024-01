Guerre contre Gaza : « Il ne reste plus rien. Ils ont tout détruit’

Ma tante, contrainte de quitter sa maison sous les ordres israéliens il y a deux mois, est assise sur un mince matelas, sur le sable, dans une tente bleue, berçant son plus jeune petit-enfant dans ses bras.

Comme des milliers d’enfants à Gaza, il ne va pas bien. Ce doit être l’eau contaminée qu’ils boivent. Je pense à son voyage depuis sa belle maison du quartier de Tuffah jusqu’à cette tente qui abrite 16 membres de sa famille.

Pendant des mois, elle a échappé aux bombes, courant d’abri en abri, priant pour ne perdre personne qu’elle aime, mais en perdant quand même beaucoup.

Quelqu’un lui a-t-il dit que le cadavre de son petit-fils de 10 ans était laissé à se décomposer pendant cinq jours après qu’un char israélien a tiré sur la maison de sa fille ? Savait-elle que sa fille était assise avec une blessure jaillissante à la tête, tenant le cadavre de son fils décédé tandis que ses deux autres enfants et son mari saignaient, respirant l’odeur de la mort, pendant cinq jours alors qu’Israël empêchait toute ambulance de les atteindre ?

Ce sont ces histoires qui nous hantent.

Beaucoup diront qu’il s’agit de la deuxième Nakba palestinienne, et qu’elle concerne la majorité des Palestiniens de Gaza qui ont été chassés de leurs maisons et de leurs terres en 1948.

Mais pour ma famille et pour près de 30 pour cent de la population de Gaza, c’est notre première expérience de la Nakba. C’est la première fois que notre lien avec la ville qui abrite nos vies, nos histoires et notre histoire depuis des milliers d’années est perturbé.

La maison dont ma tante a été chassée appartient à mon arrière-grand-père et a été construite pour la première fois sous l’empire ottoman, il y a plus de 100 ans. Notre quartier, Tuffah, et la rue Mohatta adjacente, où se trouvait l’ancienne gare ferroviaire, sont bien plus anciens qu’Israël et toutes ses guerres.

Souvenirs heureux

Je repousse ces pensées. Je recherche un souvenir heureux. Gaza en juillet 2023.

Bruit. Chaleur. Couleurs. Lumières clignotantes. Voitures. Musique. Fumée. Nourriture. Rire. Mon mari et moi montons les escaliers du Restaurant phare, le long de la plage de Gaza. Notre fils, Nahed, impatient de nous présenter ses collègues de l’UNRWA, Hani, un collègue palestino-américain de l’UNRWA USA, créateur de contenu Motaz et Amjad, et Joeun jeune guide touristique et influenceur de Gaza.

Motaz demande s’il peut venir dans notre appartement pour photographier le coucher de soleil. “Quel genre de photos prenez-vous ?” “Seulement les belles”, sourit-il. “Je veux que le monde voie la beauté de Gaza.”

Joe est d’accord. Le jeune homme nous raconte que lui aussi ne poste que de belles vidéos de Gaza.

“C’est l’une des plus belles villes du monde !” » se vante-t-il avec un enthousiasme jeune et débridé.

Je conclus un accord avec les deux jeunes hommes. Motaz peut prendre autant de photos de notre appartement qu’il le souhaite s’il partage avec nous sa belle collection. Il promet qu’il prendra des photos spéciales juste pour que nous les gardions.

Joe nous propose de nous faire visiter la vieille ville.

Mon mari et mon fils discutent avec Hani des projets d’un concert en bord de mer. En plus de son travail pour l’UNRWA USA, Nahed est également compositeur et il a fait appel à la branche de Gaza du groupe Edward Said. Conservatoire National de Musiqueet la population populaire de Gaza SolBandpour participer à un concert de musique live et à une collecte de fonds.

Amjad et moi sirotons notre limonade froide à la menthe et nous engageons dans une conversation sur la vie à Gaza, en particulier pour les femmes progressistes.

“Oui, il y a des défis”, dit-elle. “Mais malgré les guerres et le siège, c’est notre maison. Je ne pense pas que je voudrais un jour partir.”

“Nahed”Gaza au monde” Le concert se déroule sans problème. Nous sommes tellement impressionnés par le talent musical et la formation des musiciens de Gaza, qui rivalisent avec ceux de n’importe quelle autre ville du monde.

“Ma génération a besoin d’espoir”

Joe nous emmène dans sa visite spéciale de la vieille ville. Nous visitons l’église Saint Porphyre, la Grande Mosquée de Gaza, manger dans le vieux bazar, parcourir les antiquaires du vieux marché al-Zawya, visiter l’ancien Bains de Samaraet terminez par un café à la cardamome et un dessert namoura dans un maison patrimoniale restauréeoù nous apprenons comment nos ancêtres stockaient leur nourriture et gardaient leurs maisons fraîches en été et chaudes en hiver.

L’église Saint-Porphyre de la ville de Gaza abritait 400 personnes de toutes confessions dans son complexe lorsqu’Israël a bombardé l’enceinte le 19 octobre 2023 (AFP)

Joe nous dit qu’il reçoit beaucoup de soutien en ligne, mais que parfois les gens lui reprochent de ne montrer que le beau côté de Gaza.

“Ils disent ‘il y a la faim à Gaza. Il y a la pauvreté, le siège et la frustration. Nous sommes prisonniers ici, et pourtant vous prenez des vidéos qui ne montrent rien de tout cela. Seulement de magnifiques couchers de soleil ?'”, me dit Joe.

Il se défend. “Assez de gens braquent les projecteurs sur le laid. Je choisis de montrer le beau”, dit-il. “Ma génération a besoin d’espoir. Nous avons besoin d’espoir pour une vie qui vaut la peine d’être vécue.”

Tout s’est passé comme un rêve.

Nos familles ont perdu leur maison. Tous les cafés furent détruits. La ville de Gaza, l’ancienne et la nouvelle partie, est une terre brûlée. Beaucoup de nos familles ont été massacrées. L’UNWRA est sous le choc ; 142 travailleurs de l’ONU ont été tués, personne n’est épargné.

Médecins, journalistes, infirmiers, familles entières… les bombes ne font aucune discrimination.

Le père, le frère et les deux neveux de Hani, dont l’un n’a que 13 ans, apparu sur des photos en ligne. Le frère de Hani faisait partie des hommes déshabillés, les mains liées derrière le dos, arrêtés par l’armée israélienne.

Ils avaient été emmenés de l’école des Nations Unies où ils se réfugiaient et présentés dans les médias israéliens comme des terroristes du Hamas, avant d’être relâchés parce qu’ils n’avaient aucun lien avec le Hamas.

“Il ne reste plus rien ici”

On parle beaucoup de vaincre le Hamas et de déradicaliser les Palestiniens. Pourtant, chaque guerre qu’entreprend Israël renforce le Hamas. Parce que dans toute guerre, ce sont les peuples qui souffrent, leur histoire, leur culture, leur art, leur musique et leur patrimoine.

Effacer Gaza ne fait qu’accroître la haine des Palestiniens envers Israël. Le moyen le plus simple et le plus efficace d’affaiblir le Hamas aurait été de donner aux Palestiniens l’espoir d’un avenir sans occupation ni tyrannie.

Motaz, Amjad et Joe ont été contraints de partir avec leurs familles vers l’extrême sud, alors que l’espace et l’espoir continuent de se rétrécir sous leurs pieds. Amjad cherche un moyen de quitter Gaza. Joe aussi, qui m’a envoyé un message déchirant.

“Il ne reste plus rien ici”, a-t-il déclaré. “Il ne peut y avoir de vie ici. Ils ont tout détruit.”

Motaz, qui est devenu l’une des voix les plus importantes de Gaza, avec plus de 18 millions d’abonnés sur Instagram, ne parvient qu’à envoyer quelques cœurs d’amour en réponse à mes demandes concernant son bien-être.

“Cet appareil photo ne capturera que des choses qui peuvent inspirer la beauté et l’amour”, m’avait-il dit dans notre appartement de la ville de Gaza ce jour de juillet 2023. Maintenant, je me demande combien de bébés morts et de cadavres gonflés son appareil photo a capturé.

Mon téléphone sonne. Je reçois une nouvelle vidéo de ma tante traversant les tentes de Rafah en marmonnant des prières. La voix de son fils demande : « Pour qui priez-vous ?

Elle montre les tentes : “Ces pauvres gens qui vivent dans ces tentes. Je ne sais pas comment ils font. Que Dieu leur donne la force.”

Son fils demande : « As-tu oublié ? Tu fais partie de ces personnes maintenant.

Elle rit de tout cœur. Son visage, assombri par le soleil et recouvert d’une couche de poussière, présente momentanément des traits d’une époque révolue.

“Oh ouais,” rigole-t-elle. “J’ai oublié. Je suis l’un d’entre eux.”

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique éditoriale de Middle East Eye.