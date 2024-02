Guerre contre Gaza : forcés de partir sous la menace d’une arme, les Palestiniens hospitalisés assiégés par Israël n’ont nulle part où aller

Israël expulse de force des Palestiniens d’un hôpital de Khan Younis, dans le sud de Gaza, sous la menace d’une arme, selon les médias locaux et les sources de Middle East Eye dans la région.

Des témoins oculaires affirment que la zone autour de l’hôpital Nasser, où des milliers de Palestiniens ont cherché refuge, est jonchée de corps de personnes qui avaient tenté d’échapper aux attaques israéliennes contre l’établissement.

Israël affirme que l’hôpital abrite des combattants du Hamas, une affirmation qu’il a régulièrement formulée lors d’attaques contre des hôpitaux à Gaza, bien qu’il n’ait produit aucune preuve d’une présence militaire significative à l’intérieur de ceux-ci.

Le siège israélien de l’hôpital Nasser suit le même modus operandi que celui d’autres hôpitaux assiégés à Gaza, y compris, plus notoirement, l’hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, où les responsables israéliens ont faussement affirmé qu’un centre de commandement et de contrôle du Hamas se trouvait.

Le Dr Khaled Asreer, l’un des derniers chirurgiens de l’hôpital Nasser, a déclaré à Middle East Eye qu’il avait vu trois Palestiniens tués à la porte nord de l’hôpital et que d’autres avaient été contraints de traverser un cordon israélien de chars et de soldats.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

“Des foules se tiennent désormais devant les portes et l’armée israélienne les oblige à parcourir environ deux kilomètres pour atteindre une zone de sécurité”, a-t-il déclaré.

« Les instructions israéliennes étaient strictes et disaient que tout patient capable de se déplacer devait évacuer immédiatement.

« La seule exception concerne les patients incapables de marcher ou de bouger. Même les patients en fauteuil roulant ne peuvent pas bouger parce qu’ils se trouvent devant les portes – à cause de l’activité des bulldozers. [in the] deux derniers jours – il n’y a pas de surface dure sur laquelle le fauteuil roulant peut se déplacer. C’est tout du sable.

Guerre contre Gaza : l’attaque de Netanyahu contre Rafah est une nouvelle preuve de son désespoir En savoir plus ”

Des images partagées par le réseau d’information Quds montraient des foules de Palestiniens sortant de l’hôpital.

Hani Mahmoud, journaliste d’Al Jazeera à Rafah, dans le sud de Gaza, a déclaré que des caméras de reconnaissance faciale étaient utilisées sur ceux qui partaient.

Les personnes fuyant l’hôpital ont déjà été déplacées, parfois à plusieurs reprises, depuis le début de la guerre en octobre.

Avec la destruction d’une grande partie des infrastructures civiles de Gaza, ces Palestiniens n’ont plus nulle part où aller.

L’armée israélienne a affirmé sans preuve que « le Hamas continue de mener des activités militaires » à l’hôpital Nasser et que « l’endroit a été utilisé pour détenir des otages ».

Il a fait des affirmations similaires, non prouvées, avant son attaque contre Al-Shifa.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré son intention de faire de Rafah, dans le sud de Gaza, le prochain centre de sa campagne dévastatrice, qui a jusqu’à présent tué plus de 28 000 personnes, dont près de la moitié étaient des enfants.

Même si Washington reste un fervent partisan de la campagne militaire israélienne, que le CIJ a déterminé que cela pourrait vraisemblablement équivaloir à un génocide, d’autres États occidentaux critiquent ouvertement la conduite israélienne.

L’Irlande et l’Espagne ont demandé mercredi à la Commission européenne de « vérifier de toute urgence si Israël respecte ses obligations en matière de respect des droits de l’homme ».

Attaques au Liban

Ailleurs, les tensions se sont également intensifiées à la frontière du sud du Liban avec Israël, sans relâche dans les attaques du Hezbollah et d’autres groupes armés contre les positions israéliennes et dans les frappes aériennes israéliennes au Liban.

Au moins un soldat israélien a été tué mercredi et huit autres ont été blessés par des tirs de roquettes qui, selon Israël, provenaient du sud du Liban. Le Hezbollah n’a pas encore revendiqué sa responsabilité.

Guerre israélo-palestinienne : la pression monte pour une solution diplomatique à la frontière libano-israélienne En savoir plus ”

Le porte-parole militaire israélien, Daniel Hagari, a déclaré que l’armée de l’air israélienne avait lancé « une vaste vague d’attaques » sur le territoire libanais.

Les frappes ont tué quatre civils, selon le média libanais al-Mayadeen, dont une femme et ses deux enfants, dans la ville de Souaneh.

Les cibles incluent des zones situées au plus profond du Liban, loin de sa frontière avec Israël.

Les informations d’Al-Manar ont également rapporté qu’une autre personne avait été tuée à Adchit. Neuf personnes ont également été blessées lors des frappes.

Le Hezbollah et Israël sont engagés dans des combats de faible intensité depuis le 7 octobre, aucune des deux parties ne s’engageant dans une attaque militaire à grande échelle.

Les responsables israéliens ont cependant fréquemment menacé de lancer une invasion du sud du Liban.