Guerre contre Gaza : des dizaines de Palestiniens retrouvés morts dans une école primaire dans des sacs mortuaires zippés

Des dizaines de Palestiniens ont été retrouvés morts dans une école du nord de la bande de Gaza, dans des sacs mortuaires noirs attachés avec des câbles en plastique portant des inscriptions en hébreu.

Les corps de 50 Palestiniens ont été découverts mardi dans l’enceinte de l’école primaire Khalifa bin Zayed à Beit Lahia, après le retrait des forces israéliennes de la zone, ont déclaré des habitants locaux à Middle East Eye.

Les corps ont été découverts sous un tas de décombres à l’école avec des vidéos mises en ligne sur les sites de médias sociaux montrant plusieurs des sacs mortuaires attachés avec des attaches en plastique blanc, normalement utilisées pour attacher les câbles ensemble.

Selon des témoins oculaires qui ont aidé à identifier les défunts, les forces israéliennes auraient exécuté les Palestiniens il y a près de deux mois sur une route proche de l’école.

L’école avait servi d’abri à des milliers de Palestiniens déplacés avant d’être bombardée et assiégée par les forces israéliennes début décembre. L’école était soutenue par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, également connu sous le nom d’Unrwa, depuis 2010.

Hossam Shabana, un photojournaliste travaillant dans le nord de Gaza, a déclaré que parmi les victimes figuraient des familles, comme Abu Srour Abu Salah, 52 ans, et son épouse. Les restes d’un enfant non identifié ont également été découverts sur les lieux.

“Les corps ont été retirés des tombes créées par les citoyens dans le centre d’hébergement [school]et ils ont été maltraités et fouillés [by Israeli forces]”, a déclaré Shabana. “Ces corps auraient été menottés et les yeux bandés.

“Après que l’occupation ait exhumé les tombes et soumis les corps à des abus et à des fouilles, l’armée israélienne a commencé à recouvrir les corps avec du nylon. [sheets of plastic and the body bags] et les jeter dans ce qui semblait être une fosse commune.

“Après le retrait de l’armée de la zone, un membre de la municipalité a utilisé des engins lourds pour nettoyer les débris laissés par les bombardements israéliens. C’est à ce moment-là que les habitants ont remarqué la présence des corps”, a ajouté Shabana.

MEE a contacté l’armée israélienne pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

Cette découverte intervient un jour après que plus de 100 corps palestiniens exhumés et emportés par les forces israéliennes dans diverses zones de la bande de Gaza ont été restitués pour un enterrement de masse dans la ville de Rafah, dans le sud du pays.

Certains corps n’étaient pas identifiés lorsqu’ils ont été inhumés tandis que d’autres étaient fortement décomposés, a rapporté l’agence de presse palestinienne Wafa.

Plus tard mardi, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que son groupe étudiait une proposition qui offrirait aux Palestiniens de Gaza six semaines de répit des combats en échange de la libération des Israéliens retenus captifs à Gaza ainsi que de la libération de Prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Haniyeh, basé au Qatar, a déclaré que le Hamas était ouvert à toute initiative « sérieuse » à condition qu’elle conduise à une « cessation complète » des hostilités et au retrait complet des forces israéliennes de Gaza.

Ses commentaires interviennent après que des responsables du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis ont rencontré les chefs des renseignements israéliens à Paris ce week-end pour discuter de la libération de quelque 136 Israéliens retenus captifs à Gaza.

Le New York Times a rapporté dimanche que le Hamas allait libérer des prisonniers âgés, ainsi que des femmes et des enfants, en échange de prisonniers palestiniens pendant une période initiale de six semaines.

Si cela réussit, il pourrait y avoir deux autres phases d’échanges, avec éventuellement des soldats israéliens de sexe masculin.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lundi qu’il ne pouvait pas confirmer les détails de la proposition, mais l’a qualifiée de « forte et convaincante ».

Ben Gvir s’en prend à la proposition

Le bureau du Premier ministre israélien a qualifié les négociations de “constructives”, mais a noté qu’il y avait “des divergences importantes dont les parties continueront à discuter”.

Depuis des semaines, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son gouvernement d’extrême droite ont juré de rester à Gaza jusqu’à l’élimination du Hamas.

« Sans retrait israélien de Gaza, nous ne pouvons pas accepter cette nouvelle proposition » -Mohammad Nazzal, Hamas

S’exprimant vendredi depuis une colonie israélienne illégale en Cisjordanie occupée, Netanyahu a déclaré : « Nous ne ferons aucun compromis sur rien de moins qu’une victoire totale.

“Cela signifie éliminer le Hamas, rendre tous nos otages et garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël”, a-t-il ajouté.

Cependant, Mohammad Nazzal, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré mardi à Al Jazeera qu’un accord pour libérer les captifs israéliens ne pourrait être possible qu’avec un retrait complet d’Israël de Gaza.

“Nous avons dit aux médiateurs qu’un cessez-le-feu permanent était notre objectif, mais nous pouvons le faire dans la deuxième ou la troisième étape d’un accord. Sans un retrait israélien de Gaza, nous ne pouvons pas accepter cette nouvelle proposition”, a déclaré Nazzal.

Le ministre israélien d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a menacé mardi de renverser le gouvernement si un accord « imprudent » était conclu avec le Hamas.

“Un accord irresponsable = le démantèlement du gouvernement”, a déclaré le ministre d’extrême droite sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

L’offensive militaire incessante d’Israël contre la bande de Gaza assiégée, lancée après les attaques du 7 octobre, a tué au moins 26 637 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.