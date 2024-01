Guerre contre Gaza : des chars et des tireurs d’élite israéliens encerclent Khan Younis et tirent sur « quiconque bouge »

Avec des tireurs d’élite et des chars israéliens positionnés pour tirer sur tout signe de vie, les Palestiniens de Khan Younis sont assiégés et n’ont nulle part où aller.

« La situation à Khan Younis est catastrophique », a déclaré mardi Saïd Wujdan, 24 ans, à Middle East Eye depuis la ville encerclée du sud de Gaza.

“Les chars se trouvent à moins de 500 mètres du quartier d’Al-Amal et des tireurs d’élite ont investi les toits des immeubles résidentiels, prêts à tirer sur quiconque bouge.”

Il a décrit son réveil avec ses blessures, alors que les fenêtres de sa résidence temporaire se sont brisées au-dessus de lui suite aux intenses attaques israéliennes nocturnes.

Les ambulances n’ont pas pu atteindre les blessés à Khan Younis, après que le siège du Croissant-Rouge palestinien (PCRS) a été encerclé par l’armée israélienne. Des drones israéliens ont tiré sur toute personne se déplaçant à proximité de l’hôpital al-Amal, a indiqué mardi le PCRS.

Wujdan a déclaré qu’un enfant et sa mère avaient été tués par des bombes israéliennes la veille près du quartier d’al-Boraq. Personne n’a pu récupérer les corps en raison de l’encerclement israélien.

« La situation à Khan Younis s’est radicalement inversée hier », a déclaré à MEE Mohammed, 37 ans, qui a été déplacé vers le quartier d’al-Masawi de la ville.

“Alors que nous nous attendions à un retrait progressif des chars israéliens, nous avons été surpris que les chars aient atteint al-Mawasi, où nous cherchons actuellement refuge. Cette zone était auparavant considérée comme sûre.”

Mohammed a déclaré que certaines personnes déplacées ont emmené des tentes sur les plages pour s’échapper. D’autres ont été “tués immédiatement”, a-t-il ajouté.

“S’il vous plaît, dites aux Israéliens que l’hôpital n’est pas une cible”

Depuis plusieurs jours, les Palestiniens de Khan Younis tirent la sonnette d’alarme sur les chars israéliens qui se rapprochent de l’hôpital Nasser – le plus grand établissement médical fonctionnel de Gaza.

Ils craignent qu’il subisse le même sort que l’hôpital al-Shifa, dans le nord, qui a été fermé après un siège israélien soutenu à la mi-novembre de l’année dernière.

Un médecin de l’hôpital Nasser a décrit les scènes chaotiques aux alentours du complexe.

« Nous avons reçu aujourd’hui des nouvelles de l’armée israélienne concernant l’évacuation du bloc numéro 107. Ce bloc contient en réalité des écoles, des hôpitaux et des maisons », a déclaré à MEE Ahmed Mugrabi, chef du service de chirurgie plastique reconstructive.

« Nous connaissons la faim, la douleur et le froid, et le monde ne fait que nous regarder » – Dina, 36 ans, Khan Younis

Israël a divisé la bande de Gaza assiégée en blocs et ordonne fréquemment aux Palestiniens de se déplacer d’un bloc à l’autre. Ces mesures n’accordent toutefois aucune mesure de protection aux civils.

“Les gens essayaient en fait d’évacuer ce bloc, mais ils n’y sont pas parvenus. Partout au-dessus et autour de moi, des explosions et des coups de feu peuvent être entendus et sont tirés au-dessus de nos têtes”, a déclaré Mugrabi.

Il a déclaré que l’hôpital Nasser essayait d’envoyer du personnel médical sur place pour soigner les blessés, mais qu’il n’y parvenait pas.

“Je ne peux pas commencer à vous expliquer à quel point la situation ici est un véritable désastre”, a-t-il ajouté. “S’il vous plaît, dites aux Israéliens que nous ne sommes pas une cible. L’hôpital n’est pas une cible. S’il vous plaît!”

‘Où devrait-on aller?’

Les forces israéliennes ont lancé des alertes aux habitants de six soi-disant blocs de Khan Younis pour qu’ils quittent leurs maisons : 107, 108, 109, 110, 111 et 112.

Dina, 36 ans, a reçu l’ordre d’évacuer le bloc 107 avec 23 membres de sa famille.

« Cette zone a été l’une des zones les plus sûres dans lesquelles nous avons cherché refuge au début de la guerre. J’ai fui ici le 17 octobre depuis la ville de Gaza après la destruction de ma maison », a-t-elle déclaré à MEE.

“Ils nous mentent. Ils changent simplement l’endroit où ils ont l’intention de nous tuer”, a-t-elle ajouté, expliquant qu’elle a été encouragée à fuir vers les zones qui ont été attaquées la veille.

“Nous connaissons la faim, la douleur et le froid, et le monde ne fait que nous regarder. Où devrions-nous aller ?” dit-elle.

L’armée israélienne affirme avoir tué des « dizaines » de combattants palestiniens lors de violents combats dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, notamment à Khan Younis. Cette affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante par MEE.

«Au cours de la journée écoulée, les troupes ont mené une vaste opération au cours de laquelle elles ont encerclé Khan Younis et approfondi l’opération dans la région. La zone est un bastion important de la brigade Khan Younis du Hamas », a déclaré l’armée.

« Des troupes terrestres engagées dans des combats rapprochés, dirigées [air] frappes et utilisé les renseignements pour coordonner les tirs, ce qui a permis d’éliminer des dizaines de terroristes », a-t-il déclaré.

L’opération s’est accompagnée d’une « panne quasi totale des télécommunications » dans toute l’enclave, selon l’organisme de surveillance d’Internet Netblocks.

Ses données ont montré que l’état de la connectivité dans le gouvernorat de Rafah, au sud, était le plus mauvais, avec des niveaux de connectivité chutant jusqu’à cinq pour cent.