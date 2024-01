Guerre contre Gaza : 21 soldats israéliens tués par une attaque du Hamas

L’armée israélienne a déclaré mardi qu’au moins 21 de ses soldats avaient été tués lors d’une seule attaque dans la bande de Gaza, la journée la plus meurtrière pour les troupes israéliennes depuis le 7 octobre.

Le porte-parole militaire Daniel Hagari a déclaré que les soldats ont été tués lundi dans le centre de Gaza lorsqu’une grenade propulsée par une roquette tirée par le Hamas a touché un char près de deux bâtiments dans lesquels se trouvaient les soldats.

L’attaque est intervenue alors que l’armée israélienne a déclaré avoir tué « des dizaines » de combattants palestiniens au cours des dernières 24 heures, affirmant que ses forces avaient encerclé Khan Younis. Ils ont ajouté que les soldats se livraient à des combats rapprochés et à des frappes aériennes directes.

Hagari a ajouté que les soldats israéliens ont probablement été tués à cause des mines que les forces israéliennes avaient placées là-bas pour démolir les bâtiments.

Il s’agit du bilan quotidien le plus élevé de morts parmi les troupes israéliennes depuis le début de l’offensive terrestre à Gaza fin octobre, et cela survient alors que la pression monte sur le gouvernement concernant la durée, l’objectif et le coût de la guerre.

Restez informé avec les newsletters de MEE Inscrivez-vous pour recevoir les dernières alertes, informations et analyses,

à commencer par Turkey Unpacked

Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a déclaré que le pays devait rester uni après le lourd bilan de lundi.

« En cette matinée difficile, nous devons être unis, nous rappeler le lourd tribut que nous sommes obligés de payer pour une guerre aussi juste et le noble objectif pour lequel nos héros sont tombés », a déclaré Gantz.

L’armée israélienne a affirmé que les troupes tentaient de détruire une structure utilisée par le Hamas dans le cadre d’un effort visant à établir une zone tampon lorsqu’un RPG a touché un char censé sécuriser la zone.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré que ces décès montrent « plus clairement que jamais » qu’Israël ne doit pas désamorcer ses opérations à Gaza.

Le dernier bilan porte à 219 le nombre de soldats israéliens tués à Gaza depuis le début des opérations terrestres fin octobre.

Les forces israéliennes encerclent Khan Younis

Mardi, les forces israéliennes ont également intensification des attaques sur le siège de la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) à Gaza, blessant plusieurs membres du personnel et mettant en danger des milliers de Palestiniens déplacés qui s’abritaient dans la région.

« La situation reste extrêmement dangereuse. Il y a eu une escalade significative depuis hier des attaques contre le PRCS à l’hôpital El Amal », a déclaré Nebal Farsakh, un membre du personnel du PRCS, à Al Jazeera.

L’hôpital al-Nasser de Khan Younis a également été assiégé par Israël mardi, les bombardements à proximité de l’hôpital rendant difficile l’accès aux soins des patients blessés.

Guerre contre Gaza : Israël attaque des abris et des maisons à Khan Younis, tuant des dizaines de personnes En savoir plus ”

Pendant ce temps, les forces israéliennes ont tué et blessé plusieurs Palestiniens lors d’une attaque contre une voiture dans laquelle les passagers brandissaient des drapeaux blancs alors qu’ils tentaient de fuir Khan Younis.

Les attaques ont eu lieu au milieu d’une nouvelle panne de télécommunications à Gaza, selon l’organisme de surveillance d’Internet NetBlocks.

“Cet incident risque de limiter considérablement la capacité de communication de la plupart des habitants, il s’agit du dixième incident de ce type depuis le début de la guerre”, a-t-il ajouté. Blocs de réseau dit dans un post sur X.

Au moins 25 295 Palestiniens – principalement des femmes et des enfants – ont été tués par Israël depuis le début de ses opérations militaires le 7 octobre, après qu’une attaque du Hamas ait fait 1 140 morts.

Depuis le 9 octobre, Gaza est plongée dans une crise humanitaire, Israël ayant coupé tout approvisionnement en eau, carburant, électricité et nourriture dans la bande.

Michael Fakhri, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, a déclaré mardi que tous les enfants de moins de cinq ans à Gaza ne reçoivent pas suffisamment de nutrition et courent un risque de déficience physique et cognitive permanente.

« Nous n’avons jamais vu 2,2 millions de civils souffrir de la faim en quelques semaines. Nous n’avons jamais vu un tel degré de faim être utilisé comme une arme aussi rapidement et aussi complètement », a-t-il déclaré.