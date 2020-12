Une motion dirigée par le Texas devant la Cour suprême des États-Unis contestant les élections dans quatre États qui a déclaré le président de Joe Biden a provoqué la colère des démocrates. Entre cela et une diatribe de Chris Cuomo de CNN, la « guerre civile » a commencé à être tendance sur Twitter.

Alors que certaines des plus de 40000 références concernaient le conflit initial de 1861-1865 sur l’avenir des États-Unis ou des guerres dans d’autres pays, de nombreux tweets exprimaient la frustration des démocrates et de leurs alliés médiatiques face au procès du Texas contre la Géorgie, Michigan , En Pennsylvanie et au Wisconsin – où Biden a été déclaré vainqueur sur la base de votes par correspondance massifs – qui a été soutenu par dix-huit autres États et le président Donald Trump lui-même.

«Dix-sept États exigeant que la Cour suprême prive les électeurs d’autres États du droit de vote semble être un excellent moyen d’arriver à une seconde guerre civile» a tweeté Tommy Vietor, co-animateur de Pod Save America, ancien porte-parole de l’administration Obama.

Dix-sept États exigeant que la Cour suprême prive les électeurs d’autres États du droit de vote semble être un excellent moyen d’arriver à une seconde guerre civile. https://t.co/QV4SMO8jRd – Tommy Vietor (@ TVietor08) 9 décembre 2020

Il faisait référence au mémoire d’amicus de dix-sept États déposé mercredi, à l’appui de la plainte du procureur général du Texas, Ken Paxton, devant la Cour suprême des États-Unis. Il y a en fait dix-huit États qui ont soutenu le Texas, l’Arizona rejoignant le dossier plus tard dans la journée.

«Étape 1 de la prochaine guerre civile», tweeté Andy Slavitt, architecte d’Obamacare, commentant la même nouvelle. «Tous signés par des personnes qui prétendent défendre la loi et l’ordre.»

L’écrivain Jeff Sharlet a également affirmé que la poursuite cherchait à «Renverser une élection nationale en rejetant les votes de quatre autres États afin de priver 25 États + vote populaire.»

Donc, euh, 17 gouvernements d’État demandent à un tribunal de renverser une élection nationale en rejetant les votes de quatre autres États afin de priver 25 États + vote populaire. En termes de guerre civile, cela s’appelle un "prélude." https://t.co/e1m3u1GtVY – Jeff Sharlet (@JeffSharlet) 9 décembre 2020

« En termes de guerre civile, cela s’appelle un ‘prélude’, » Sharlet a tweeté.

Il y avait même un angle de racisme obligatoire, comme le disait le comédien John Hartzell «Un groupe d’aspirants confédérés porteurs d’armes menacent de déclencher une deuxième guerre civile pour maintenir au pouvoir un Yankee qui évite les courants d’air, car c’est ainsi que fonctionne le racisme.»

Un groupe d’aspirants confédérés porteurs d’armes menacent de déclencher une deuxième guerre civile pour maintenir au pouvoir un Yankee esquivant les courants d’air, car c’est ainsi que fonctionne le racisme. – Émeute du Moyen Âge (@middleageriot) 9 décembre 2020

Une autre raison de la tendance a peut-être été une diatribe du présentateur d’opinion de CNN Chris Cuomo – prise hors de son contexte – de son émission de mardi, qui est en quelque sorte devenue une histoire couverte par les médias grand public mercredi soir.

Cuomo dénonçait le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) pour quelque chose qu’il a dit à Sean Hannity de Fox News, au sujet des divisions entre les républicains avant le second tour des élections sénatoriales du 5 janvier.

Graham s’était plaint d’un «La guerre civile se prépare» parmi le GOP en Géorgie et a appelé la législature de l’État à « Ordonner un audit des signatures dans la course à la présidentielle pour voir si le système a fonctionné. »

Bravo Chris !!! CNN@ChrisCuomolarmes dans le « réservoir de bile »@LindseyGrahamSCpour la loyauté aveugle de Trump – Raw Story https://t.co/udNTy025iR – Joe Hickman (@ joehick58) 9 décembre 2020

Cuomo a fait valoir que le vote en Géorgie avait été certifié « Trois fois » et que Graham ne cherchait pas à « Sauver le pays » mais son propre postérieur.

« Guerre civile? Sérieusement, sénateur? Vos mots viennent-ils encore de votre cerveau ou simplement d’un réservoir de bile? » Dit Cuomo.

L’ironie de ces mots a été perdue pour Cuomo et les démocrates – qui ont passé les quatre dernières années à accuser Trump d’être Hitler et à affirmer que la Russie avait en quelque sorte volé les élections de 2016 et fulminaient maintenant contre une affaire que la Cour suprême n’a pas encore accepté d’entendre. .

Aussi sur rt.com Où est Hitler?

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!