« C’est Kristallnacht à Lod, » Yair Revivo a déclaré mardi soir au Times of Israel, faisant référence au célèbre pogrom de 1938 contre les Juifs dans l’Allemagne nazie, et ajoutant: « Il n’y a rien eu de tel dans l’histoire d’Israël. »

בושה של ממשלה! פורעים ערבים מעלים באש את העיר לוד ועדיין לא הכניסו כוחות צבא לתוככי העיר. אין מילים לתבוסתנות ולחולשת המנהיגים. pic.twitter.com/7pnpbZAaFy – יוסי אליטוב Yossi Elituv (@yoelituv) 11 mai 2021

Lod est une ville historique à environ 15 kilomètres au sud-ouest de Tel Aviv. Environ un tiers de sa population est composé d’Arabes israéliens. Mardi, alors que les groupes du Hamas et du Jihad islamique tiraient des roquettes sur Israël depuis Gaza et que l’armée israélienne bombardait la bande, Led sombra dans les émeutes et la violence.

«Chaque minute, une voiture, une synagogue ou une école s’enflamme… Notre nouvel hôtel de ville a été cambriolé et incendié,» Revivo a déclaré à la sortie. «Des synagogues sont incendiées. Des centaines de voitures incendiées. Des centaines de voyous arabes errent dans les rues… La guerre civile a éclaté à Lod.

Tout le travail que nous avons fait ici pendant des années [on coexistence] est tombé dans les égouts.

Revivo a déclaré que la communauté locale était incitée par «Islamistes» et a appelé l’émeute un «Intifada» – un terme palestinien pour un soulèvement contre Israël. le «Orthodoxe-nationaliste» Les Juifs de la ville avaient des armes et étaient prêts à les utiliser, a-t-il averti, appelant le gouvernement à déclarer une urgence et à envoyer des troupes pour rétablir l’ordre, alors que la situation est devenue «Trop gros pour la police.»

Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. C’est pire que les missiles de Gaza.

Le Hamas et le Jihad islamique, qui contrôlent la bande de Gaza, ont tiré des centaines de roquettes sur Israël depuis lundi, tandis que des jets israéliens bombardaient l’enclave palestinienne. Au moins deux Israéliens ont été tués et plus de 30 ont été blessés dans les attaques à la roquette, tandis que les responsables palestiniens ont fait état de près de 30 morts et plus de 150 personnes blessées à Gaza.

Un peu avant minuit mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu annoncé que les bataillons frontaliers de «Judée et Samarie» – terme israélien désignant la Cisjordanie – sera redéployée «immédiatement» à « Rétablir la loi et l’ordre à Lod et dans toutes les régions du pays. »

Il y a eu des rapports d’émeutes dans d’autres villes israéliennes, cependant – de Ramle à Acre, Haïfa et Nazareth dans le nord.

