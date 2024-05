Guerre au Soudan : un expert de l’ONU met en garde contre un génocide à El Fasher, au Darfour

L’armée combat les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires depuis plus d’un an, dans une guerre civile qui a tué des milliers de personnes et contraint des millions de personnes à quitter leurs foyers.

Un rapport du groupe de campagne indique que des nettoyages ethniques et des crimes contre l’humanité ont été commis contre les communautés ethniques Massalit et non arabes de la région par les forces paramilitaires et leurs alliés arabes.