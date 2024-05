Guerre à Gaza : l’armée israélienne déclare s’être retirée de Jabalia

L’armée a déclaré que « des centaines de terroristes [had been] éliminés » et 10 km de tunnels détruits au cours de l’opération.

Au cours de cette opération, les corps de sept Israéliens tués lors de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et emmenés à Gaza ont été découverts et rapatriés.

Le Times of Israel a déclaré que les officiers de Tsahal avaient décrit les combats à Jabalia comme étant parmi les plus intenses de la guerre. L’armée israélienne a déclaré que le Hamas avait « transformé la zone civile en un complexe de combat fortifié, tiré sur les troupes depuis des zones abritées et des écoles, et construit un réseau terroriste souterrain à partir des bâtiments civils ».