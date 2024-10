Guerre 2 : la danse de Hrithik et NTR s’affrontent pour être abattus pendant ce temps | Dernières nouvelles du cinéma Telugu | Critiques de films

War 2 est l’un des films les plus attendus du cinéma hindi puisque Jr NTR fait ses débuts à Bollywood avec ce film réalisé par Ayan Mukherjee et avec Hrithik Roshan comme autre protagoniste.

Chez 123telugu, nous avons été les premiers à révéler que le film comporterait une folle confrontation entre NTR et Hrithik. Eh bien, la dernière mise à jour indique que la chanson sera tournée au cours de la troisième semaine d’octobre et que des plans spéciaux sont en cours pour tourner cette chanson dans un décor spécialement érigé.

La piste a été verrouillée et Vaibhavi Merchant composera les danses de cette chanson qui sera l’un des plus grands moments forts du film. Kiara Advani joue le rôle principal féminin dans ce film produit par Yash Raj Films. Surveillez cet espace pour en savoir plus.