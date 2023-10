Guerre 2 : Ayan Mukerji rencontre Jr NTR pour la pré-production du protagoniste Hrithik Roshan ; vérifier les détails passionnants

Anupamaa Hindi TV show twist à venir, le 2 octobre : Dans le dernier morceau d’Anupamaa, tous les membres de la famille donnent quelques conseils à Samar et Dimpy sur leur parcours parental. Samar est très excité et Anu (Rupali Ganguly), Anuj (Gaurav Khanna) et tous les autres membres dansent et participent à la célébration. Lorsque les hommes emmènent la fête au club, ils tombent sur Sonu, le fils d’un homme politique, qui ne cesse de les taquiner. Anuj se met en colère mais Vanraj lui demande de rester loin d’eux. Plus tard, nous voyons Sonu se battre avec Samar et Anuj, mais Vanraj revient et les arrête. Plus tard, Sonu se comporte mal avec une fille, et Anuj le voit et va la sauver. Eh bien, nous devons attendre de voir ce que fera Anuj.

Anu va-t-elle se sortir de sa douleur ?

Dans le prochain morceau d’Anupamaa, Anuj (Gaurav Khanna) va parler avec Sonu et Vanraj (Sudhanshu Pandey) l’accompagne également mais ils se battent tous. Eh bien, Sonu a une arme avec lui, il se peut donc que Sonu pointe son arme sur Anuj, mais Samar se présente devant lui pour le sauver. Anuj n’est pas en faute car il voulait juste sauver la fille. Mais Vanraj l’accuse d’être responsable de tout ce qui arrive à Samar car il l’avait prévenu de rester à l’écart de Sonu et de sa bande. Mais nous pourrions voir Anu découvrir la vérité au lieu de parvenir à une conclusion précipitée et de prendre position pour Anuj contre tout le monde. Vanraj se rendra-t-il compte qu’Anuj ne faisait qu’assumer sa responsabilité d’être humain et de citoyen vigilant ?

Dans les futurs morceaux d’Anupamaa, nous verrons peut-être de nombreux rebondissements et aussi un morceau très émouvant alors que Samar meurt et que tout le monde est sous le choc, mais Anu (Rupali Ganguly) décide de ruiner la vie de Sonu, le fils d’un homme politique influent. Nous pouvons voir qu’il menacera Anu que si elle fait quelque chose, il tuera tous les membres de sa famille. Va-t-elle reculer ou va-t-elle se battre ? Voyons ce qui se passe ensuite.

Anupamaa est l’une des émissions de télévision hindi les plus diffusées. La protagoniste principale, Anu, alias Rupali Ganguly, reçoit un immense amour de la part de ses fans et son personnage est devenu une source d’inspiration pour de nombreuses femmes indiennes. Maintenant, une fois de plus, Anu a une nouvelle bataille à mener avec Sonu et son père. Parviendra-t-elle enfin à obtenir justice pour Samar ?