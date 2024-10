GUERNICA MANCINI est « fière » d’avoir été renvoyée de THUNDERMOTHER : « J’ai l’impression que c’est presque comme un insigne d’honneur »

Dans une nouvelle interview avec Le peu importe, mon pote ?! Podcastex- MÈRE DU TONNERRE chanteur Guernica Mancini a parlé de la formation de son groupe actuel LES JOYAUX. Ce dernier groupe s’est réuni en février 2023 lorsqu’il a été annoncé que Mancini, Emlee Johansson (tambours) et Mona Lindgren (basse) sortaient MÈRE DU TONNERRE après six ans d’activité. En même temps, guitariste Filippa Nassil a révélé qu’elle continuerait avec un nouveau MÈRE DU TONNERRE programmation mettant en vedette le chanteur Linnéa Vikström (THÉRION, AU CINÉMA) et le bassiste de retour Majsan Lindberg. Filippa a également recruté depuis Joan Massing (RUISSEAU DE MIEL) comme MÈRE DU TONNERREle nouveau batteur.

Mancini dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « LES JOYAUX a commencé en janvier 2023, et c’est le résultat de mon licenciement de MÈRE DU TONNERRE et le reste du groupe a démissionné parce que j’avais été viré. »

On lui a demandé pourquoi elle avait été renvoyée MÈRE DU TONNERRE, Guernica a déclaré : « Oh, il y a un million de raisons, mais je dirais que la première serait que le guitariste me déteste [laughs] et nous sommes des gens aux antipodes. Et je lui ai toujours en quelque sorte tenu tête du genre : Je n’ai pas pris sa merde, et c’était comme une vague constante d’abus. »

Elle a poursuivi : « Honnêtement, je n’ai honte de rien, et j’ai été très honnête dès le premier jour parce que je n’ai aucune raison d’avoir honte. Je suis même fière d’avoir été virée parce que j’ai l’impression que c’est presque comme un insigne d’honneur. Cela signifie que je suis une très bonne personne parce que je ne suis pas le premier à qui cela arrive. [We were] la sixième formation qui a été licenciée. Et maintenant, nous sommes amis avec tous les anciens membres du groupe, les anciens « Thundermothers »… [We have] notre propre petite communauté de survivants, et nous sommes ouverts lorsque la nouvelle composition, quand il est temps de les changer à nouveau, nous sommes ici à bras ouverts les attendant et sachant exactement ce qu’ils ont vécu. «

Concernant la façon dont LES JOYAUXqui voit Lindgren revenant à son instrument d’origine, la guitare, a réussi à sortir sa première chanson, « Comme un phénix »quatre mois seulement après Mancini, Johansson et Lindgren sorti MÈRE DU TONNERRE, Guernica a déclaré : « Le fait est que nous avons travaillé si dur pour construire MÈRE DU TONNERREles trois personnes qui ont quitté le groupe, c’est nous qui étions vraiment en train de conduire MÈRE DU TONNERRE devant. Nous voulions vraiment faire les grandes scènes. Nous avions tous ces rêves et ambitions immenses. Et nous avons fait le SCORPIONS tournée — à l’automne 2022, nous avons fait une tournée nord-américaine pour soutenir SCORPIONS comme MÈRE DU TONNERRE. J’en suis vraiment fier. Et ils nous aimaient. Ils voulaient donc que nous fassions toute la tournée européenne. C’est parce que nous avons fait un excellent travail, les fans ont vraiment apprécié ce que nous faisions et nous avons été respectueux. Nous les avons suffisamment impressionnés pour qu’ils nous demandent de faire toute la tournée européenne. Nous avions donc prévu toutes ces choses vraiment cool pour lesquelles nous avions travaillé dur pour les obtenir. Et alors, quand elle [Filippa] puis nous sommes devenus fous et avons tout changé, nous avons juste senti que c’était presque notre devoir de profiter de notre propre élan que nous avions construit. Même si nous étions un tout nouveau nom de groupe, nous avions l’impression que ces fans étaient nos fans. Nous avons construit ces fans. Les plus grandes chansons que ce groupe ait jamais jouées sont celles que nous avons écrites ensemble. Ce sont toutes des informations factuelles que tout le monde peut consulter. Donc oui, nous avons pensé qu’il était très important de nous assurer que les gens comprennent que nous n’avons pas l’intention d’arrêter la musique. C’est quelque chose qu’un fou a décidé et nous n’allons pas permettre que cela ruine nos rêves et ce que nous voulons accomplir. »

On lui a demandé comment elle se sentait quand Emlée et Mona tous deux sont partis volontairement MÈRE DU TONNERREune fois qu’ils ont découvert que Mancini était expulsé du groupe, Guernica a déclaré: « Je les aime. Je les aime tellement et je leur en serai éternellement reconnaissant. Et j’ai juste l’impression d’avoir deux personnes vraiment extraordinaires à mes côtés. Parce que, oui, s’ils ne faisaient pas ça, je Je serais probablement dans un énorme trou sombre de dépression. Je ne sais pas. Ce serait plus difficile de me relever, parce que nous pleurerions, écrireions des chansons, traverserions la douleur d’une rupture ou autre chose. du carburant dans l’écriture, et vous pouvez l’entendre assez clairement dès le début [THE GEMS] album, ‘Phénix’. Et oui, nous avons décidé de travailler très vite. Donc, en gros, la même semaine où tout s’est passé, nous avons réservé une séance d’écriture. Et nous voulions que notre premier single sorte encore plus vite, mais nous avons finalement signé en trois mois. »

À l’été 2023, Filippa ouvert sur les dernières MÈRE DU TONNERRE changements de composition dans une interview avec Télévision Bloodstreamen disant : « Eh bien, nous avons été ensemble pendant sept ans – et c’est Guernicale chanteur, et Emléele batteur. Et ça [was] incroyable; nous avons fait tellement de choses ensemble. Mais finalement, nous n’avons pas pu communiquer. Parce que vous voyagez et que vous vivez ensemble tout le temps. Pas même lorsque vous vous dites « bonjour ». Je ne peux pas vivre un style de vie rock and roll comme celui-ci. J’ai donc essayé de le résoudre pendant longtemps – du genre : « Ça ne marche pas. » Nous devons communiquer et être respectueux », et peu importe. Et ça n’a pas marché. Une personne n’est pas venue à la réunion, nous avons donc dû avancer. Parce que c’est aussi une affaire, et un groupe de rock and roll, et c’est censé être amusant, bon et aimant aussi, parce que nous devons nous soutenir les uns les autres. Et quand ce n’est pas le cas… Bon, j’ai viré [Guernica] — c’est la première fois que je dis ça maintenant, en fait — parce qu’elle n’est pas venue aux réunions que j’avais organisées pour servir de médiatrice. Nous devons parler et pouvoir travailler ensemble. Parce que c’est de plus en plus de business, et puis tu ne peux plus travailler et tu ne peux plus faire tes shows. Parce que ce sont des e-mails et tout, ça fait beaucoup de choses. »

Nassil a poursuivi : « Alors l’amitié – d’accord, je peux l’acheter ; vous n’êtes pas obligé d’être amis. Mais je pense que c’est beaucoup mieux maintenant de toute façon. Et je suis très content de… Parce que j’ai pris l’ancien chanteur… Pas l’ancien chanteur, mais un chanteur que j’ai vraiment aimé et admiré pendant longtemps et qui s’appelait Linnéa Vikström. En fait, je lui ai demandé le poste dans MÈRE DU TONNERRE il y a sept ans, mais elle n’était pas disponible. Elle avait trop de choses à faire, parce qu’elle chantait avec THÉRIONun grand groupe de métal, du monde entier. Et [she has] beaucoup d’expérience, mais nous sommes aussi de bons amis. Cela a donc été difficile pour elle de reprendre quelque chose en main, mais cela a été fantastique. Et tout le monde dit que c’est vraiment bien. »

LES JOYAUX‘ premier album, « Phénix »arrivé en janvier 2024 via Registres de napalm.

LES JOYAUX ont fait leurs débuts live le 22 mars 2023 au Pustervik à Göteborg, en Suède, en première partie de L’ORCHESTRE DU VOL DE NUIT.

Début mars 2023, Nassil a partagé une vidéo de six minutes dans laquelle elle abordait certaines des questions entourant les départs de Mancini, Johansson et Lindgren ainsi que sa décision de continuer avec une nouvelle programmation. Elle a déclaré en partie : « Certaines choses que vous lisez en ligne et même maintenant dans certains magazines sont vraies et certaines choses ont plus à dire », a-t-elle expliqué. « Je veux dire, il y a une profondeur dans ce qui s’est passé et il est impossible de lire quelques lignes ou une citation de quelqu’un. Et je veux vous assurer et vous dire que j’ai fait de mon mieux pour que tout s’arrange entre les anciens membres. Je Je pense que nous devrions être conscients de ce que nous disons et croire que j’ai fait de mon mieux pour la paix, l’amour et le rock and roll et que j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour régler le problème avec les membres précédents du groupe, je ne laisserais jamais personne tomber. le pont. Je pense que c’est une autre affaire privée. Ce qui s’est passé s’est déroulé derrière le rideau, pour ainsi dire, donc ce n’est pas tout ce que les gens ont besoin de savoir ou devraient savoir parce qu’il est tout simplement inutile de se jeter des choses les uns sur les autres, je pense. «

Crédit photo : Gustav Sandholm Andersson (avec la permission de Registres de napalm)