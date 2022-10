Guérisseuse et militante, Sacheen Littlefeather était bien plus que son tristement célèbre Oscar

Sacheen Littlefeather a consacré sa vie à défendre les droits et la santé des peuples autochtones.

Son rôle de militante a commencé bien avant son infâme moment des Oscars quand, en 1973, elle a refusé un Oscar au nom de Marlon Brando et a utilisé son discours de 60 secondes pour dénoncer les mauvais traitements infligés aux peuples autochtones.

Et bien qu’elle ait été évitée à Hollywood après ce moment, elle a dit Non réservé l’hôte Rosanna Deerchild dans une interview de septembre qu’elle a été “poussée” – pas dehors – vers un travail plus significatif.

“Je vois les choses comme si j’avais escaladé le Grand Canyon en Arizona, et je regarde maintenant où j’ai été dans la vie”, a déclaré Littlefeather à l’époque.

“Cela m’a beaucoup appris, regarder de ce point de vue et réaliser ce qui s’est passé au fil des ans et cultiver, tout au long des expériences de ma vie, une attitude très positive envers tout.”

Littlefeather est décédée dimanche, à l’âge de 75 ans, des suites d’un cancer du sein chez elle dans le comté de Marin, en Californie.

“Littlefeather a consacré sa vie à la santé et au bien-être des peuples autochtones du monde entier”, a déclaré la famille de l’activiste dans un communiqué. “Elle était connue pour son sens de l’humour, sa vivacité d’esprit et sa défense acharnée des communautés amérindiennes et autochtones.”

En août, l’Académie des arts et des sciences du cinéma s’est excusée pour l’accueil réservé au discours de Littlefeather aux Oscars ; sa carrière d’actrice a pris fin brusquement, elle a fait face à la discrimination et a été menacée par l’acteur John Wayne. À la mi-septembre, l’académie a organisé un événement co-programmé par Littlefeather en son honneur.

Sacheen Littlefeather, militante amérindienne des droits civiques qui a refusé l’Oscar du meilleur acteur de Marlon Brando en 1973, décède à 75 ans. pic.twitter.com/OlpsoItlCw —@L’Académie

Dans les années qui ont suivi ce discours, Littlefeather a sensibilisé aux injustices auxquelles sont confrontés les peuples autochtones, qu’il s’agisse de la façon dont ils sont représentés à l’écran ou dont ils sont soignés en cas de maladie.

“J’ai fait beaucoup de travail dans ma communauté, dans ma communauté amérindienne, et ce depuis que j’étais sur l’île d’Alcatraz, au début des années 70”, a-t-elle déclaré.

“[These are] des choses que les gens ne connaissent généralement pas.”

Défenseur des droits autochtones

À la fin de 1969, des dizaines d’activistes autochtones, dirigés par Richard Oakes, avaient occupé l’île d’Alcatraz. L’occupation a également été organisée par l’American Indian Movement. Après la fermeture de la prison fédérale de l’île en 1963, les peuples autochtones voulaient que la terre leur soit rendue, avec des plans pour y créer un centre culturel et une école.

Littlefeather était étudiante, soutenue par des subventions et des bourses, à l’époque et ne pouvait pas se consacrer pleinement à la cause, se souvient-elle.

“Je n’ai pu aller à Alcatraz qu’en tant que guerrier du week-end, pour ainsi dire”, a déclaré Littlefeather dans l’interview de septembre.

Littlefeather, sur une photo non datée de 2022, se tient devant une affiche la représentant lors de la soirée des Oscars qui a mis fin à sa carrière d’actrice et de mannequin mais l’a propulsée plus loin sur la voie en tant qu’activiste et guérisseuse. (Soumis par Sacheen Littlefeather)

Ces week-ends sur l’île, cependant, étaient affirmatifs. Littlefeather n’avait pas grandi dans sa communauté autochtone et ne connaissait pas grand-chose à la culture. À Alcatraz, elle a renoué avec son héritage autochtone.

“J’étais une Indienne urbaine, élevée comme une personne blanche. Et, bien sûr, comme d’autres Indiens urbains, j’ai été victime de discrimination”, a-t-elle déclaré.

“Nous devons nous connecter avec notre propre indianité là-bas sur l’île, les Indiens de toutes les tribus.”

Littlefeather a vu l’occupation d’Alcatraz comme une sorte de creuset pour l’activisme indigène qui allait suivre.

“Ce n’est pas d’être sur l’île, je ne crois pas, c’était la chose la plus importante. Pour moi, c’est ‘Qu’est-ce que tu as fait qui a déclenché ta créativité sur l’île à l’avenir ?'”, a-t-elle déclaré.

Je savais que si tu dis la vérité, la vérité durera au-delà du temps de l’éternité. – Sacheen Petite Plume

Littlefeather, avec Jasper Redrobe, est crédité en tant que consultant créatif sur Chanson pour les guerriers morts — un ballet de la San Francisco Ballet Company qui a remporté un Emmy Award pour sa production télévisée PBS.

“Joanne Woodward, qui est l’épouse de Paul Newman avec qui je suis allé voir le ballet … son commentaire était:” Ce n’est pas un ballet, c’est la vraie vie “”, se souvient Littlefeather.

“C’était l’histoire de l’Indien qui s’était réinstallé dans la zone indienne urbaine, et elle s’inspirait de la vie de Richard Oakes, décédé depuis pour la cause”, a-t-elle déclaré.

Littlefeather a également soutenu l’occupation à Wounded Knee en 1973, tout en travaillant comme directeur du service public pour une station de radio locale à San Francisco. C’est à cette époque qu’elle a rencontré Marlon Brando et a finalement pris la parole aux Oscars.

REGARDER | Sacheen Littlefeather refuse l’Oscar de Marlon Brando :

Focus sur la médecine, les traitements naturels

À l’âge de 29 ans, les poumons de Littlefeather se sont effondrés “comme deux pneus crevés sur l’autoroute”, a-t-elle déclaré. Un cas de tuberculose pendant son enfance était à blâmer.

Après avoir vécu ce qu’elle a décrit comme une expérience hors du corps pendant son séjour à l’hôpital, Littlefeather a décidé de renoncer à un traitement supplémentaire – séjours à l’hôpital, chirurgie et médicaments – à la recherche d’une voie holistique.

“Je suis devenue végétarienne pendant cinq ans et j’ai totalement nettoyé tout mon système… avec l’acupuncture, avec des herbes, avec des aliments naturels comme médicament”, a-t-elle déclaré.

Littlefeather a commencé à partager ce qu’elle a appris avec d’autres, en offrant des ateliers à des communautés à travers les États-Unis, et a finalement obtenu un diplôme universitaire en nutrition holistique, avec une mineure en médecine autochtone.

Travaillant avec un hôpital de Tucson, en Arizona, elle a aidé à créer un programme de médecine naturelle pour servir les patients autochtones de l’établissement.

“Les médecins venaient là-bas pour aider à guérir les patients hospitalisés, et les médecins, les infirmières, etc., ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là”, a déclaré Littlefeather. Sans réserve.

“Nous avons donc aidé à éduquer l’ensemble du personnel… sur ce qu’est la médecine traditionnelle indienne.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle travaillait toujours comme guérisseuse, Littlefeather a répondu: “Oh, absolument. C’est un secret le mieux gardé.”

Accompagnateur de personnes vivant avec le SIDA

Dans les années 1980, alors que les effets de l’épidémie de VIH / sida devenaient plus clairs, Littlefeather a porté son attention sur la façon dont la maladie affectait les communautés autochtones aux États-Unis.

Elle a aidé à fonder l’American Indian AIDS Institute à San Francisco.

“Nous savions que notre peuple mourait du sida et que nous étions les seuls à prendre en charge et à aider notre propre peuple à travers le processus du sida, et à l’aider à traverser le processus de la mort, de l’autre côté”, dit-elle.

Sur cette photo du 27 mars 1973, on peut voir Littlefeather dire au public lors de la cérémonie des Oscars que Marlon Brando refusait d’accepter son Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le Parrain. Cette décision visait à protester contre le traitement réservé par Hollywood aux Indiens d’Amérique. (The Associated Press)

Plus tard dans les années 1980, Littlefeather a commencé à travailler avec Mère Teresa dans un hospice de San Francisco dirigé par la religieuse. Elle finirait par demander à la femme qu’elle appelait “Mère” de s’entraîner.

“Je me suis porté volontaire et c’est là que je lui ai demandé. Et elle a dit oui, elle ne refuserait pas un coup de main”, a déclaré Littlefeather. “Alors je suis devenu l’un de ses élèves, si vous voulez.”

Littlefeather a passé une grande partie du reste de sa vie à travailler dans un hospice.

“Le courage dont vous avez fait preuve n’a pas été reconnu”

Dans ses excuses, l’académie a reconnu que les “abus” que Littlefeather avait endurés après son discours étaient “injustifiés et injustifiés”.

“Le fardeau émotionnel que vous avez vécu et le coût de votre propre carrière dans notre industrie sont irréparables. Pendant trop longtemps, le courage dont vous avez fait preuve n’a pas été reconnu”, lit-on dans la lettre d’excuses adressée à Littlefeather.

Sans aucun doute, le courage de Littlefeather est resté pendant des décennies, soutenu par une conviction inébranlable qu’elle n’était jamais seule.

“Je savais que si vous dites la vérité, la vérité durera au-delà du temps de l’éternité”, a-t-elle déclaré. “J’étais prêt à le faire parce que je savais que mes ancêtres seraient derrière moi et devant moi et m’entoureraient.”