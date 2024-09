Guérir le microbiome de sécurité – Santé et sécurité au travail

Guérir le microbiome de sécurité

Les dirigeants peuvent puiser dans la nature et l’appliquer avec succès pour améliorer le bien-être et la sécurité. Par exemple, voici un sujet brûlant en médecine : saviez-vous que chacun d’entre nous abrite un univers d’organismes incroyablement nombreux ?

En fait, de nombreuses recherches relativement récentes ont été menées sur ces « microbiomes », c’est-à-dire sur la relation et l’influence de ces milliards d’organismes vivant à la fois à l’intérieur et sur notre peau. Le Dr Nundhini Thukkani, chef du service de gastroentérologie du Kaiser Pacific Northwest, déclare de manière étonnante : « Vous pouvez prendre au hasard un centimètre carré du côlon de n’importe quelle personne et vous verrez plus de bactéries qu’il n’y a d’humains sur Terre. »

Ces micro-organismes peuvent être protecteurs ou pathogènes (causant des maladies). Le microbiome a pour avantage de nous protéger contre les germes nocifs, de décomposer les aliments afin de libérer de l’énergie et de produire des vitamines. En revanche, selon la Cleveland Clinic, une dysbiose peut survenir : « La dysbiose signifie que vous avez un déséquilibre entre les différents types d’organismes microscopiques vivant dans votre corps. S’il y a trop de certains types et pas assez d’autres, ils ne fonctionnent pas avec vous comme ils le devraient et ils peuvent travailler contre vous. »

Selon les recherches de pointe actuelles, la dysbiose est considérée comme étant fortement associée ou comme un facteur majeur de nombreuses maladies : diabète (types 1 et 2), maladie de Parkinson, colite ulcéreuse, psoriasis, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, cancers, maladies cardiovasculaires et bien d’autres, notamment l’obésité, la dépression sévère et les maladies mentales. (Selon « Influence de la dysbiose du microbiote intestinal sur la fonction cérébrale », une perturbation de « l’axe intestin-cerveau » pourrait avoir des effets importants sur le système nerveux central, rendant même les chutes plus probables !)

Alors, quel est le rapport avec le leadership ? Dans son livre « The Invisible Organ Shaping Our Lives: A Survey of Over 300 Years of Microbiome Research », le Dr Alessio Fasano soutient que chacun d’entre nous est en réalité une organisation dont le degré de santé et d’efficacité varie.

Toute organisation est composée de nombreuses « souches » de personnes ayant des paradigmes, des objectifs, etc. différents. Et il en va de même pour chaque membre individuel. Tout comme une meilleure compréhension de la nature de multiples contributeurs internes peut aider les médecins à promouvoir une meilleure santé, les dirigeants peuvent également devenir des motivateurs et des défenseurs plus efficaces de la sécurité et du bien-être en exploitant les principes du multivers interne.

Cet article a été initialement publié dans le numéro de septembre 2024 d’Occupational Health & Safety.