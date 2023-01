Guérir et reconstruire votre vie après le suicide d’un conjoint

Eddy est arrivé à une conclusion similaire. “Je pense qu’il avait des choses sérieuses à faire et peu importait ce que nous faisions ou ne faisions pas. Je lui ai demandé d’aller consulter, mais ça n’a pas marché. J’ai essayé de le faire s’ouvrir, mais je n’ai jamais réussi à lui faire comprendre la vérité. Je sais qu’il souffrait et je ne peux qu’imaginer à quel point il a été torturé. Évidemment, j’aurais fait tout ce que j’aurais pu pour atténuer cela, mais il ne m’a pas laissé entrer.

Gall réalise maintenant « qu’il n’y avait rien d’autre que nous aurions pu faire. Les problèmes de santé mentale sont extrêmement difficiles. Les gens doivent être prêts à s’aider eux-mêmes, et nous ne pouvons pas les forcer. Matt a refusé de prendre des antidépresseurs et il n’y avait aucun moyen que je puisse le « faire » faire. »

Eddy est d’accord. « La culpabilité du survivant est super courante. Je regarde en arrière et je me suis posé les mêmes questions un million de fois.

Stigmatisation, secret, honte

Recherche comparant des personnes en deuil par suicide à des personnes ayant subi d’autres pertes a trouvé des niveaux de honte plus élevésla stigmatisation et ressentir le besoin de se cacher la cause du décès de la personne aimée. Le secret se développe souvent, tant au sein de la famille qu’à l’égard des personnes extérieures à la famille, et peut entraîner des dysfonctionnements familiaux. Se retirer des réseaux sociaux et des amis peut rendre le deuil et le rétablissement plus difficiles.

“De nombreuses personnes endeuillées par suicide hésitent à parler aux autres de la cause du décès ou à en parler”, explique Cerel. “Mais nos recherches ont montré que pouvoir parler ouvertement de la mort et de l’être cher est en fait très utile.”

Gall et Eddy ont parlé ouvertement de leurs pertes. Et tous deux ont écrit des livres décrivant leur expérience. Gall est l’auteur de L’illusion du métier parfait et Eddy est l’auteur de Le combat à l’intérieur. Tous deux espèrent que leurs livres ouvriront la voie à une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles les gens pourraient mettre fin à leurs jours et comment les familles peuvent faire face à une perte aussi importante.