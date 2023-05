Guerdy Abraira annonce un diagnostic de cancer du sein

UN sgoudron de Les vraies femmes au foyer de Miami est inondé de prières et de vœux après avoir révélé un diagnostic récent.

Guerdy Abraira a annoncé mercredi qu’elle luttait contre un cancer du sein. La star de télé-réalité et conceptrice d’événements, 45 ans, a partagé son diagnostic sur Instagram et a dit à ses 113 000 fondateurs qu’elle avait découvert la nouvelle pendant ses vacances en mars.

« J’étais à Saint-Barth en train de passer le meilleur moment de ma vie lorsque mon médecin m’a appelé avec des résultats suite à une mammographie régulière. J’ai un cancer du sein », a commencé son message. « Il m’a fallu un certain temps pour tout traiter et c’est pourquoi j’ai fait une pause dans les réseaux sociaux le mois dernier, comme beaucoup l’ont remarqué. Beaucoup d’entre vous ont tendu la main pour me surveiller et je suis reconnaissant pour vos gestes attentionnés.

Elle a également noté qu’elle était sur le point de subir une intervention chirurgicale et un traitement et a demandé aux fans de « l’autonomisation et non de la pitié » alors qu’elle commençait sa bataille.

« Je vais « guerdyfier » ce cancer comme je guéris tout le reste de ma vie », a ajouté la star de Bravo qui a encouragé les fans à faire des bilans de santé réguliers. « Votre vie en dépend. »

Plusieurs collègues Bravolebrities ont envoyé l’amour d’Abraira dans ses commentaires, y compris son collègue # RHOM costar Larsa Pippen qui a écrit: « Prier pour vous 🙏🏼. »

Candice Dillard-Bassett de Les vraies femmes au foyer du Potomac a également écrit : « Guerdy, merci de partager ça avec nous ! Je vous envoie tant d’amour et de guérison ❤️ » et sa co-vedette du #RHOP, le Dr Wendy Osefo, a ajouté : « Je vous envoie des prières et de la force.

De même, le compte Instagram officiel de Bravo a posté un message de soutien à la star.

« Nous envoyons de la force et des pensées positives à Guerdy et à sa famille après son diagnostic de cancer du sein », a écrit Bravo. «Elle a notre amour et notre soutien tout au long de son traitement vers le rétablissement. ❤️

PERSONNES note que comme Abraira, une autre star du #RHOM a eu une bataille contre le cancer du sein.

Il y a à peine deux mois, la star du tennis Martina Navratilova, l’épouse de la vraie femme au foyer Julia Lemigova, a confirmé qu’elle était sans cancer après avoir reçu un diagnostic de cancer de la gorge et du sein fin 2022.

« Je suis tellement fière », a déclaré Lemigova à propos de la nouvelle. « Je n’ai même pas les mots pour dire à quel point je suis fier de ma championne pour avoir joué en simple contre les partenaires doubles les plus méchants qu’elle ait jamais affrontés de sa vie, et les avoir battus tous les deux triomphalement. »

Nous envoyons nos meilleurs vœux à Guerdy Abraira en ce moment.