Guêpes: l’ancien chef David Armstrong est le fer de lance de l’offre pour le club de rugby de Premiership en difficulté | Actualités du rugby à XV

Les guêpes ont été poussées au bord de la ruine financière

Un ancien patron de Wasps, frappé par la crise, est à la tête d’une offre publique d’achat sur le club de Premiership qui pourrait le sauver de la menace de relégation ou d’extinction.

Sky News a appris que David Armstrong, qui a démissionné de son poste de directeur général de Wasps en 2017, travaille avec Terminum Capital, une société d’investissement, dans le but d’acheter le club et son stade Coventry Arena.

Des sources proches de la vente aux enchères de Wasps, qui a lieu quelques jours à peine avant que sa société holding ne soit plongée dans l’administration, ont déclaré que l’offre menée par M. Armstrong et Terminum Capital valait plus de 50 millions de livres sterling, avec 12 millions de livres supplémentaires destinés au fonds de roulement. .

Les guêpes, qui accueillent les Northampton Saints lors d’un match de Gallagher Premiership dimanche après-midi, ont été repoussées vers le au bord de la ruine financière par une pile de dettes qui comprend une facture d’impôt impayée due à HM Revenue & Customs.

La société mère du club, Wasps Holdings, a déposé un avis d’intention de nommer FRP Advisory, la société de restructuration, en tant qu’administrateur le 21 septembre.

Cela a été suivi d’un deuxième avis de ce type la semaine dernière.

Ces dépôts offrent aux entreprises 10 jours de répit aux créanciers pendant qu’elles cherchent à trouver un moyen de surmonter leurs problèmes financiers.

Wasps est l’un des plus anciens clubs de rugby anglais, ayant été fondé en 1867 à Hampstead, Londres.

Il occupait la 11e place du classement avant le match de dimanche.

‘Une combinaison puissante‘

Les personnes proches de la vente aux enchères de Wasps disent qu’un accord solvable pour acheter le club et son stade, ensemble ou séparément, est peu probable.

L’offre de Terminum Capital dirigée par M. Armstrong aurait demandé à Premiership Rugby Limited, l’administrateur de la ligue, et à la Rugby Football Union, l’instance dirigeante du sport, qu’un accord exécuté par le biais d’un processus administratif n’entraîne pas la relégation du club.

Les autorités du jeu ont le pouvoir discrétionnaire d’appliquer une déduction de points plutôt qu’une rétrogradation en cas de ce qu’on appelle une “administration sans faute”, selon un initié du rugby.

Le stade de Wasps comprend des salles de conférence et de banquet qui auraient suscité l’intérêt d’un certain nombre d’autres soumissionnaires qui ne sont pas intéressés par l’achat du club de rugby lui-même.

Oakwell Sports, l’une des principales sociétés de financement d’entreprise axées sur le sport au Royaume-Uni, et son fondateur, Andrew Umbers, conseilleraient sur l’offre de M. Armstrong.

Un expert du rugby a déclaré que la combinaison de l’expertise de M. Armstrong et de celle d’Oakwell fournissait une “combinaison puissante” qui pourrait assurer l’avenir financier de Wasps.

“Nous avons un plan pour attirer des talents mondiaux et favoriser une plus grande communauté de rugby”, a déclaré une personne proche de l’offre.

“Des discussions à un stade relativement avancé‘

Après avoir quitté son poste de PDG de Wasps, M. Armstrong est resté membre de son conseil d’administration en tant que directeur non exécutif jusqu’en 2021.

Une déclaration la semaine dernière de Wasps Holdings a déclaré: “Depuis le dépôt de l’avis d’intention initial le 21 septembre, un certain nombre d’investisseurs et de bailleurs de fonds potentiels supplémentaires se sont manifestés.

“Les discussions sont maintenant à un stade relativement avancé, et nous gardons espoir de conclure un accord qui permettra au groupe, et aux entités qui en font partie, d’avancer.

“Nous tenons à remercier toutes les parties prenantes pour leur engagement au cours de ce processus, et en particulier le soutien constructif et l’approche fournis par la RFU [Rugby Football Union] et PRL [Premiership Rugby].

“Cela continuera d’être d’une importance vitale au fur et à mesure que les négociations avec les parties intéressées se poursuivront et nous poursuivrons un dialogue régulier avec les deux organisations.

“Bien que les circonstances financières auxquelles le groupe est confronté soient extrêmement difficiles, nous restons optimistes quant à un résultat positif et tiendrons nos joueurs, notre personnel, nos supporters, nos partenaires, nos détenteurs d’obligations et nos fournisseurs informés au fur et à mesure que ce processus avance.”

M. Armstrong n’a pas pu être joint pour commenter dimanche.

Le sort des guêpes survient alors que Worcester Warriors, un autre membre de l’élite anglaise, est également confronté à des questions existentielles, après avoir vu sa société mère nommer Begbies Traynor comme administrateurs la semaine dernière.

Les défis financiers affectant un certain nombre de clubs sont en partie survenus pendant la pandémie de Covid mais ont soulevé des questions plus larges sur la durabilité du jeu professionnel en Angleterre.