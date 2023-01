Gue-Sung Cho: Celtic en pourparlers sur un accord | Les Rangers surveillent l’attaquant sud-coréen | Nouvelles du football

Le Celtic est en pourparlers avec le directeur technique de Jeonbuk Hyundai Motors Ji-Sung Park à Londres, après avoir fait une offre d’environ 3 millions de livres sterling pour l’attaquant Gue-Sung Cho.

Il est entendu que l’international sud-coréen est un joueur dont les Rangers sont également conscients, mais aucune approche officielle n’a été faite pour le joueur.

Le club de Bundesliga de Mayence a fait une offre similaire à celle du Celtic, tandis que Ferencvaros était également intéressé par le joueur de 24 ans mais n’a pas encore déposé d’offre.

Des informations en Corée du Sud suggèrent que le club MLS Minnesota United envisageait également un accord qui éclipserait toutes les offres actuellement sur la table pour Cho.

Sky Sports News a révélé que Cho était une cible pour le Celtic en décembre après avoir marqué deux buts contre le Ghana lors de la Coupe du monde.

Le Celtic a récemment parcouru le monde à la recherche de talents, avec des éclaireurs envoyés dans des pays comme la Corée du Sud, l’Iran et les Émirats arabes unis. Il est entendu qu’un certain nombre de cibles du Moyen-Orient et d’Asie ont émergé.

Les Hoops ont déjà recruté Yuki Kobayashi et Tomoki Iwata de la J League dans cette fenêtre, ainsi que l’arrière droit canadien Alistair Johnston de la MLS du CF Montréal.

Todd Cantwell est en fin de contrat à Norwich cet été





Les Rangers, quant à eux, surveillent Todd Cantwell de Norwich City, qui n’a plus de contrat cet été, mais n’a pas encore fait d’approche formelle pour le milieu de terrain.

Parler à Sky Sports Nouvellesle patron d’Ibrox, Michael Beale, a confirmé qu’il espérait ajouter deux ou trois joueurs à son équipe au cours de cette fenêtre de transfert.

“Nous avons parlé à deux ou trois joueurs”, a-t-il déclaré.

“Notre téléphone ne s’est pas arrêté. Il y a beaucoup de joueurs intéressés à venir ici. Je dois m’assurer que ce sont les bons.

“Je suis un peu difficile. C’est bien de faire quelque chose sur Zoom, je veux m’asseoir devant un joueur et le regarder dans les yeux.

“Cette semaine a été consacrée à rencontrer des gens face à face et à les ressentir, à leur dire exactement ce que je veux, et non l’inverse. Ce que j’attends d’eux.

“Lorsque je recrute, je recrute pour des postes spécifiques.

“Je dirais que les deux ou trois à qui j’ai parlé ont très envie de venir et le plus tôt possible, pareil de notre côté. Alors voyons.”​​​​​​

