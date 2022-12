Gudetama de Sanrio est la star d’une nouvelle série Netflix

Dans “Gudetama : An Eggcellent Adventure”, une nouvelle série animée et d’action en direct sur Netflix, un producteur de télévision ambitieux pense qu’il est tombé sur le sujet parfait pour une émission : un œuf sensible et un poussin implacable en quête de leur mère. Cet œuf est Gudetama, un dessin animé qui a atteint une renommée internationale après que Sanrio a présenté le personnage en 2013, peu de temps après que Hello Kitty, sa plus grande star, ait commencé à sous-performer.

Gudetama est un œuf asexué avec un visage triste et un cul jaune brillant. Ils ne veulent rien et ne font rien. Ils paressent, se plaignent et ressentent très peu de choses à part le vide et l’ennui. Gudetama est essentiellement un burn-out, un fainéant, un simulacre, écrasé sous le poids de sa propre mélancolie.

Ils sont apparus lorsque Sanrio a organisé un concours pour développer stratégiquement de nouveaux personnages alimentaires, dont l’entreprise espérait qu’ils se connecteraient à une nouvelle génération de consommateurs obsédés par la nourriture. Bien que Gudetama n’ait pas été le vainqueur initial, ils sont rapidement devenus les favoris des fans.