Gucci nomme Sabato de Sarno comme nouveau directeur artistique

Il y a un nouveau nom dans la mode. Le poste vacant le plus illustre de l’industrie a été pourvu, Gucci annonçant la nomination de Sabato de Sarno au poste de directeur créatif. Les événements chez Gucci ont évolué rapidement, alors que la marque subit un bouleversement pour redresser une “fatigue de la marque” qui a été blâmée pour que la maison ait été éclipsée en croissance l’année dernière par Saint Laurent, coéquipier du groupe Kering. Alessandro Michele, qui a dirigé une renaissance stellaire de Gucci en l’alignant sur les valeurs inclusives et l’énergie du personnage principal de la génération Z, est parti soudainement il y a à peine deux mois, apparemment lié à une réticence à poursuivre la stratégie agressive de croissance élevée exigée dans la salle de conférence . “Je veux que les hommes et les femmes se sentent authentiques et libres dans la poursuite d’eux-mêmes”, a dit un jour Michele à propos de sa mission chez Gucci. Depuis lors, un certain nombre de noms de haut niveau ont été associés à ce rôle, dont Anthony Vaccarello, qui a connu un immense succès en tant que directeur créatif de Saint Laurent. De Sarno est un nom peu connu, mais arrive chez Gucci avec un CV prestigieux. Il a été une figure clé du studio de design de Valentino au cours des 13 dernières années, au cours desquelles il s’est réinventé d’un synonyme d’élégance à l’ancienne à la marque la plus en vogue sur les réseaux sociaux, avec le pouvoir de définir des tendances dans le monde entier. L’ancien directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele, à gauche, avec Jared Leto au Met Gala 2022. Photographie : Jeff Kravitz/FilmMagic Lorsque Valentino a décrété il y a un an que le fuchsia était la couleur de la saison, avec un défilé parisien inondé de nuances sucrées, il a lancé un été au cours duquel le “rose Valentino” est devenu le nouveau noir, des tapis rouges d’Hollywood à la rue principale sol de l’atelier. De Sarno a gravi les échelons jusqu’à son rôle de supervision de la direction créative des vêtements pour femmes et hommes chez Valentino. On pense qu’il a travaillé sur la robe de mariée la plus en vue de l’année dernière, portée par Nicola Peltz lors de son mariage avec Brooklyn Beckham. Le premier indice sur l’apparence et la convivialité de Gucci de De Sarno est venu au moment de l’annonce. Sabato signifie samedi en italien ; Kering a publié la nouvelle en dehors de la semaine de travail, un samedi matin. C’était le genre de caprice ésotérique et individualiste du timing qui aurait pu convenir à l’époque de Michele, qui a éloigné les défilés de Gucci du calendrier traditionnel, préférant suivre son « propre rythme ». Les observateurs sont susceptibles de glaner dans ce timing un indice que De Sarno, comme son prédécesseur, apportera une touche personnelle à la marque centrale. Mis à part le timing, De Sarno a donné peu de détails dans une déclaration publiée accompagnée d’un simple portrait le montrant les bras croisés, sans sourire, avec les cheveux coupés courts et portant un chandail à col rond noir uni. “Je suis profondément honoré d’assumer le rôle de directeur créatif de Gucci”, a déclaré De Sarno. “Je suis fier de rejoindre une maison avec une histoire et un patrimoine aussi extraordinaires, qui au fil des ans a su accueillir et chérir les valeurs auxquelles je crois. Je suis touché et excité d’apporter ma vision créative pour la marque.” Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

La mode a maintenant huit mois d’attente pour les débuts de Gucci de De Sarno à la semaine de la mode de Milan en septembre. Il est entendu que l’équipe laissée en place par Michele concevra le spectacle prévu à Milan le mois prochain, et une collection Cruise qui sera présentée à Séoul en mai.

De Sarno a “une expérience vaste et pertinente”, a déclaré le directeur général de Gucci, Marco Bizzarri, dans un communiqué. “Il dirigera nos équipes créatives avec une vision distinctive qui aidera à écrire ce prochain chapitre passionnant, renforçant l’autorité de la mode de la maison tout en capitalisant sur son riche héritage.”

Gucci aura été encouragé par le souvenir que leur nomination précédente – Michele – était, comme De Sarno, un nom inconnu jusqu’à ce qu’il obtienne le poste le plus élevé. Alors que Michele a été cueillie au sein de l’équipe Gucci, De Sarno est un étranger à la marque. Mais c’est un rendez-vous fortement italien, dans une maison dont l’histoire à Rome et à Florence est un élément fier de son prestige. Né à Naples, De Sarno a travaillé chez Prada et chez Dolce & Gabbana avant de rejoindre Valentino en 2009.