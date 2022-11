Gucci Mane rend hommage à “Letter To Take Off”

Gucci Mane réfléchit à la découverte de Migos et à la vie de Takeoff dans son nouveau visuel pour “Letter To Takeoff”.

Le décès de Takeoff a laissé la communauté hip-hop perdue et tente de trouver un moyen de donner un sens à tout cela. Takeoff a été tué par une balle perdue à l’extérieur d’un bowling à Houston, au Texas. Ses funérailles ont réuni tout le monde du hip-hop pour lui rendre hommage lors de ses funérailles à l’arène de la ferme d’État d’Atlanta.

Gucci Mane livre un hommage touchant “Lettre au décollage”

Comme Drake, Gucci Mane a joué un rôle central dans la livraison des MIGOS au monde. Avant que Gucci Mane ne fasse son séjour en prison, il venait de découvrir les MIGOS. Une fois derrière les barreaux, il les a laissés entre les mains du contrôle qualité et le reste appartient à l’histoire. Lorsque Gucci a été libéré de prison, MIGOS a été l’un des premiers groupes avec lesquels il a collaboré alors qu’ils effectuaient leur plus grande course à ce jour. Il est normal que Guwop rende hommage à Takeoff après son décès. C’est exactement ce que fait son hommage “Letter To Takeoff”. Gucci réfléchit à la perfection de Takeoff en tant que personne. Dans le visuel, il frappe une église pour réciter son hommage tandis que des images des deux ensemble nous ramènent dans le passé.

Vous pouvez regarder l’hommage ci-dessous.