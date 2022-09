Gucci habille 68 modèles jumeaux identiques dans des looks assortis pour son défilé

Les fashionistas ont vu double lors du défilé Gucci de la Fashion Week de Milan vendredi, la marque de luxe italienne ayant surpris le public en envoyant des jumeaux habillés de manière identique sur le podium. Le directeur créatif Alessandro Michele a rendu hommage aux jumeaux et à leur lien pour le spectacle, appelé “Gucci Twinsburg”, un clin d’œil à la ville de l’Ohio qui organise un festival annuel pour les jumeaux. La présentation a commencé avec des mannequins célibataires marchant sur le podium, avant qu’un mur ne soit levé pour montrer leurs frères ou sœurs de l’autre côté dans exactement les mêmes tenues.

Les frères et sœurs se sont tenus la main alors qu’ils marchaient ensemble dans une finale saisissante.

« Je suis le fils de deux mères : maman Eralda et maman Giuliana. Deux femmes extraordinaires qui ont fait de leur jumelage le sceau ultime de leur existence », a déclaré le directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele, dans les notes du défilé.

« Ils vivaient dans le même corps. Ils s’habillaient et se coiffaient de la même manière. Ils se reflétaient magiquement. L’un multipliait l’autre. C’était mon monde, parfaitement double et doublé.

Les créations de Michele ont commencé par une veste blazer noire associée à des jambes de pantalon en forme de porte-jarretelles, suivies d’une robe ceinturée rouge vif. Les vestes de motard étaient associées à des jupes découpées, des vestes argentées scintillantes étaient coupées et avaient de larges épaules, tandis que des imprimés sur des robes colorées représentaient des clés et des boulons.

Les mannequins portaient également des trenchs longs, des motifs floraux inspirés des kimonos et des robes en soie à volants, parmi un mélange éclectique de looks. Les accessoires comprenaient de longs bijoux en perles et des lunettes de soleil, des collants à imprimé léopard et des bottes en peau de serpent.

“C’est exactement l’impossibilité du parfaitement identique qui nourrit la magie des jumeaux”, a déclaré Michele.

« Twinsburg joue ce jeu, produisant une tension dans le rapport entre original et copie. Comme par magie, les vêtements se dupliquent. Ils semblent perdre leur statut de singularité.

« L’effet est aliénant et ambigu. Presque une rupture dans l’idée d’identité, et puis, la révélation : les mêmes vêtements émanent des qualités différentes sur des corps apparemment identiques.

La Fashion Week de Milan se déroule jusqu’à lundi.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici