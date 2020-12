MILAN (Reuters) – La marque de luxe Gucci, propriété du groupe français Kering, donnera au moins 500000 dollars à l’UNICEF pour aider à fournir et à distribuer des vaccins COVID-19 aux personnes vulnérables du monde entier, a-t-il déclaré vendredi.

En plus du don de 500000 dollars, Gucci a déclaré qu’il égalerait les fonds collectés pour le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) jusqu’à 100000 dollars, et a invité ses abonnés à faire un don via la plate-forme https://gucci.benevity.org/community entre décembre 5 et 26.

L’agence des Nations Unies collecte des fonds pour COVAX, un programme dirigé par l’Organisation mondiale de la santé et le groupe de vaccination GAVI, pour mettre en commun des fonds provenant de pays plus riches et d’organisations à but non lucratif pour acheter et distribuer des vaccins aux pays plus pauvres. COVAX a jusqu’à présent levé 2 milliards de dollars.

Les liquidités de Gucci financeront des activités telles que la fourniture de kits de test pour freiner la transmission communautaire, l’équipement de la chaîne du froid pour maintenir les doses de vaccins efficaces et le transport des vaccins.

(Reportage de Silvia Aloisi; édité par Barbara Lewis)