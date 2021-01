La société américaine de produits de loisirs de plein air The North Face a collaboré avec la marque de luxe italienne Gucci pour créer une ligne à la mode de vêtements de randonnée. Cependant, les clients réguliers de The North Face, également passionnés de randonnée et d’alpinisme, n’étaient pas très satisfaits de la campagne.

The North Face X Gucci campagne lancée en décembre 2020 et présente un imprimé Gucci classique sur les emblématiques doudounes North Face. L’annonce de la campagne a été tournée dans les Alpes en Europe. La collection est basée sur les modèles originaux de vêtements d’extérieur North Face des années 70, qui comprennent des produits tels que des doudounes, des combinaisons et des gilets. La collection comprend également des robes et des chemises de bowling en sergé de soie, des bottes de randonnée et des objets inattendus comme une tente et un sac de couchage.

La collection présente un logo unique: l’emblème arrondi de The North Face associé au ruban Web rouge et vert de la Maison. La puffer monogrammée The North Face X Gucci, avec une vidéo mettant en vedette des grimpeurs, des graffeurs et le designer excentrique de la marque, Alessando Michele, a été publiée sur les réseaux sociaux le mois dernier.

Cependant, tout le monde n’est pas satisfait du crossover, en particulier les clients de North Face. Sharon Patterson, une randonneuse, a commenté le tweet de la campagne publicitaire de The North Face, l’appelant la pire chose à part le président américain, Donald Trump.

Un autre utilisateur a exprimé sa déception et a demandé d’enterrer la campagne avant qu’elle ne soit partagée.

Rapide! Tuez-le avant qu’il ne se propage !!! – Thomas Bishop (@ ThomasB22877691) 23 décembre 2020

Alors que pour certains, l’annonce ressemblait plus à une farce du poisson d’avril.

Un autre utilisateur a souligné que les deux marques sont complètement opposées l’une à l’autre.

Wtf Gucci est à l’encontre de tout ce que la marque The North Face représentait soi-disant! Tellement dégueulasse! – Christopher Blunden (@_ChrisBlunden) 23 décembre 2020

Les utilisateurs d’Instagram ont également critiqué la marque pour avoir rendu les vêtements essentiels plus chers grâce à une telle collaboration.

«Les personnes qui ont besoin de nos vêtements ne peuvent pas se le permettre, et celles qui en ont les moyens n’en ont pas besoin», a déclaré un utilisateur sur la publication Instagram de The North Face. Un autre utilisateur, Nick, a déclaré que le monde a besoin de conservation et non d’exploration. Nick a écrit qu’il adorerait voir la marque promouvoir son magasin de vêtements renouvelé et rénové. Il a dit qu’il avait eu de superbes vêtements refaits dans ce magasin. Il a également mentionné que le consumérisme est ce qui menace les lieux naturels et que «Gucci est l’incarnation de pratiques somptueusement non durables».

Pendant ce temps, certains clients ont déclaré qu’ils passeraient à une autre marque de vêtements de plein air maintenant que The North Face entre dans la catégorie des marques de luxe. Un utilisateur a proposé Arcteryx comme nouvelle marque incontournable.

Avec la déception qui vient dans la section des commentaires, il est clair que les fans n’aiment pas la collaboration.