Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

MILAN – Lundi, quatrième et dernier jour des avant-premières de la mode masculine de la Fashion Week de Milan pour le printemps et l’été prochains, les créateurs semblaient avoir compris la mission. Les looks semblaient plus adaptés à la météo que le week-end, car les températures élevées rappelaient que s’habiller par temps chaud peut signifier couvert, mais d’une manière détendue qui s’adapte à l’élégance et à l’espièglerie.

Faits saillants des émissions de lundi :

GIORGIO ARMANI DÉFEND L’ÉLÉGANCE

Contre les assauts du streetwear et du dressing, Giorgio Armani défend l’élégance en toutes saisons.

La collection printemps-été 2023 du créateur de 87 ans mélange les classiques avec des itérations plus insolites, comme l’exige le monde de la mode. Offrir de l’élégance est de plus en plus un travail solitaire.

« Je ne sais pas quand nous ressentirons la perte de l’homme qui traverse la vie avec ce raffinement », a déclaré le créateur après le défilé.

Pour sa ligne principale, Armani s’est concentré sur des costumes décontractés et décontractés, pour le jour ou le soir. Il y avait du mouvement dans les pantalons amples et les vestes, mais aussi dans les imprimés graphiques répétitifs qui créent l’effet de vagues. Les looks imprimés sur imprimés sont résolument modernes.

« C’est vrai que ça fait plaisir de voir un homme bien habillé en tailleur. Mais c’est aussi agréable de voir l’évolution de la mode. Apportez les bases, je les ai toujours faites dans ma vie. Il est également vrai que (le marché) exige de la nouveauté », a déclaré Armani.

Sur ce front, Armani a créé des hauts de longueur tunique. Les vestes et les chemises ont un éclat rarement vu dans la mode masculine. Un foulard bien noué remplace une chemise sous une veste ouverte. Une écharpe crée un effet de balayage sur un costume blanc.

La palette de couleurs était enracinée dans le combo bord de mer blanc et bleu marine, se fondant dans des nuances chatoyantes de bleu et de gris avant d’exploser dans des combinaisons de violet, de rose et de vert écume de mer.

La chaussure de la saison est une espadrille sans fioritures, remplaçant la basket des dernières saisons, et qu’Armani lui-même portait, les exhibant avec un rire ironique. Les casquettes n’avaient pas de bord, pour mieux montrer le visage.

« Acceptable. Crédible. Plus assuré », a déclaré Armani en résumant la collection.

GUCCI DÉVOILE LA COLLECTION HAHAHA

Alessandro Michele s’est associé à Harry Styles pour une collection d’entre-saison qui infuse la couture avec la joie des adolescents. La collection s’intitule « HaHaHa », exploitant un sentiment de joie, ainsi que l’expression de leurs initiales : Harry et Alessandro.

« En vérité, il était plus facile pour lui de jouer avec moi pour créer des vêtements que pour moi de chanter avec lui », a plaisanté Michele avec des journalistes lors d’une avant-première de la collection dans un magasin vintage de Milan.

Harry Styles venait juste de se lancer dans sa carrière solo lorsque Michele a explosé dans le monde de la mode en proposant ce qui était une nouvelle ère de vêtements fluides, des looks qui ont immédiatement séduit Styles. Michele a déclaré que le chanteur avait incorporé l’une de ses premières pièces en tant que directeur créatif de Gucci dans sa garde-robe alors qu’il sortait de « One Direction ».

La relation s’est développée au fil des ans et prend son envol dans de fréquents échanges d’inspiration mode sur Whatsapp.

« Parfois, Whatsapp devient un tableau d’humeur », a déclaré Michele. Bien que deux décennies d’âge soient séparées, les deux ont trouvé un terrain d’entente dans la mode: Michele dit que Styles a restauré une sorte de joie adolescente, tandis que Styles a mûri dans des looks plus adaptés. La double influence est présente dans la nouvelle collection.

La paire a créé une série d’imprimés attachants contre le vichy, mettant en vedette la mascotte de la collection, un ours en peluche grincheux, ainsi qu’un écureuil grignotant et une combinaison de mouton et de cerise. Gucci crée des vestes de costume sur mesure à partir des imprimés et les associe à des pantalons larges colorés ou à des jeans vieillis. Les imprimés se répètent sur des pyjamas, tandis que des patchs insufflent de la fantaisie sur une maille ou un débardeur blanc côtelé. Les accessoires incluent un sac Jackie mis à jour recouvert d’œillets.

Mélangée sur les étagères du magasin vintage, la collection Gucci HaHaHa était souvent difficile à distinguer du stock.

« C’est un grand compliment pour moi qu’il soit confondu avec le vintage », a déclaré Michele. « Vintage signifie bien fait. »

JOEONE PERFECTE LE PANTALON D’ÉTÉ

Le designer français Louis-Gabriele Nouchi a compris la mission en créant des looks d’été faciles à porter mais distinctifs pour la marque chinoise Joeone, construits autour d’un pantalon.

Les créations de Nouchi associaient des drapés chinois à des pantalons de randonnée athlétiques, comprenant des passepoils et des poches utilitaires secrètes.

Une impression du paysage chinois « Mille kilomètres de rivières et de montagnes » de Wang Ximeng, avec des coups de pinceau audacieux de bleu, de vert et d’ocre, a créé le motif de la saison. Les détails du tableau apparaissent sous forme d’imprimés graphiques sur un pantalon large, mais aussi de motifs plus subtilement imprimés sur un jean.

Des mannequins torse nu se promenaient dans la cour ensoleillée du château Sforzesco de Milan, le torse nu montrant comment le pantalon reposait parfaitement sur la taille.